https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/imamoglunun-diploma-iptali-karari-teblig-edildi-1096173298.html
Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali kararı tebliğ edildi
Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali kararı tebliğ edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Üniversitesi, diplomasının iptali kararını Ekrem İmamoğlu'na tebliğ etti. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T12:05+0300
2025-05-13T12:05+0300
2025-05-13T12:08+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul üniversitesi
diploma iptal kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasının iptal kararı tebliğ edildi. Kararda, "Usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. 'Yokluk ve açık hata'İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından gönderilen yazıda, "Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No'lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ekrem-imamoglu-diplomasinin-iptaline-iliskin-karara-karsi-dava-acti-1095961174.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul üniversitesi, diploma iptal kararı
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul üniversitesi, diploma iptal kararı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali kararı tebliğ edildi
12:05 13.05.2025 (güncellendi: 12:08 13.05.2025)
İstanbul Üniversitesi, diplomasının iptali kararını Ekrem İmamoğlu'na tebliğ etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasının iptal kararı tebliğ edildi. Kararda, "Usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından gönderilen yazıda, "Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No'lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir." denildi.