https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/hindistan-rusyadan-s-400-hava-savunma-sistemleri-icin-ek-fuze-talebinde-bulundu-1096191194.html

‘Hindistan, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri için ek füze talebinde bulundu’

‘Hindistan, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri için ek füze talebinde bulundu’

Sputnik Türkiye

Üst düzey bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Hindistan yakın zamanda kullanılan füzelerin yol açtığı kayıpları telafi etmek amacıyla Rusya’dan S-400 hava... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T17:39+0300

2025-05-13T17:39+0300

2025-05-13T17:39+0300

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Üst düzey bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Hindistan yakın zamanda kullanılan füzelerin yol açtığı kayıpları telafi etmek amacıyla Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri için ek füze talep etti.Hindistan, 2018 yılında Rusya ile beş alay S-400 satın almak üzere yaklaşık 40.000 crore rupi (yaklaşık 5.4 milyar dolar) değerinde bir anlaşma imzalamıştı.Üç alay Hindistan Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmiş durumda, biri Siliguri'de, ikincisi Pathankot yakınlarında, üçüncüsü ise Racastan’ın güneyinde konuşlandırıldı. Pathankot yakınlarına konuşlandırılan S-400 alayı, Cammu ve Keşmir'den Pencap'a kadar olan tüm sınırı hava saldırılarına karşı geçilmez hale getirdi. Racastan ve Gujarat'a yönelik yapılan çok sayıda hava saldırısı, Racastan'da konuşlu S-400 alayı tarafından başarıyla püskürtüldü.Pakistan 7-8 Mayıs tarihlerinde Cammu ve Keşmir, Pencap, Racastan ve Gujarat'ta İHA ve füze saldırıları gerçekleştirdi, Hindistan ise 8 Mayıs'ta Lahor ve Rawalpindi'deki havaalanları ve radar istasyonları gibi önemli hedefleri vurarak karşılık verdi.Pakistan 8-9 Mayıs gecesi saat 20.00 ile 23.00 arasında Ladakh ve Gujarat'a yine büyük çaplı İHA ve füze saldırıları düzenledi. Yüzlerce İHA ve füzenin kullanıldığı bu saldırılar S-400 ve diğer hava savunma sistemleri ile tamamen püskürtüldü.Hindistan ve Pakistan 10 Mayıs'ta çatışmaları sonlandırma konusunda anlaşma sağladı, ancak Pakistan 11 Mayıs'ta Cammu ve Keşmir, Pencap, Racastan ve Gujarat'taki çeşitli hedeflere tekrar saldırdı. Pakistan, 12 Mayıs'ta çeşitli noktalara birkaç İHA gönderdi. Bu bağlamda gelecekte çatışmaların yeniden başlaması ihtimali bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/hindistan-ve-pakistan-tam-ve-derhal-ateskes-konusunda-anlasti-1096115323.html

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hindistan, rusya, s-400, s-400 hava savunma sistemleri, s-400 triumf, haberler, pakistan, gujarat, pencap, hindistan hava kuvvetleri, cammu keşmir