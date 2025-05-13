https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/hindistan-rusyadan-s-400-hava-savunma-sistemleri-icin-ek-fuze-talebinde-bulundu-1096191194.html
‘Hindistan, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri için ek füze talebinde bulundu’
‘Hindistan, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri için ek füze talebinde bulundu’
Sputnik Türkiye
Üst düzey bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Hindistan yakın zamanda kullanılan füzelerin yol açtığı kayıpları telafi etmek amacıyla Rusya’dan S-400 hava... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T17:39+0300
2025-05-13T17:39+0300
2025-05-13T17:39+0300
dünya
hindistan
rusya
s-400
s-400 hava savunma sistemleri
s-400 triumf
haberler
pakistan
gujarat
pencap
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095278852_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_b7778d80da64fce991cae32ff2bc4b6d.jpg
Üst düzey bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Hindistan yakın zamanda kullanılan füzelerin yol açtığı kayıpları telafi etmek amacıyla Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri için ek füze talep etti.Hindistan, 2018 yılında Rusya ile beş alay S-400 satın almak üzere yaklaşık 40.000 crore rupi (yaklaşık 5.4 milyar dolar) değerinde bir anlaşma imzalamıştı.Üç alay Hindistan Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmiş durumda, biri Siliguri'de, ikincisi Pathankot yakınlarında, üçüncüsü ise Racastan’ın güneyinde konuşlandırıldı. Pathankot yakınlarına konuşlandırılan S-400 alayı, Cammu ve Keşmir'den Pencap'a kadar olan tüm sınırı hava saldırılarına karşı geçilmez hale getirdi. Racastan ve Gujarat'a yönelik yapılan çok sayıda hava saldırısı, Racastan'da konuşlu S-400 alayı tarafından başarıyla püskürtüldü.Pakistan 7-8 Mayıs tarihlerinde Cammu ve Keşmir, Pencap, Racastan ve Gujarat'ta İHA ve füze saldırıları gerçekleştirdi, Hindistan ise 8 Mayıs'ta Lahor ve Rawalpindi'deki havaalanları ve radar istasyonları gibi önemli hedefleri vurarak karşılık verdi.Pakistan 8-9 Mayıs gecesi saat 20.00 ile 23.00 arasında Ladakh ve Gujarat'a yine büyük çaplı İHA ve füze saldırıları düzenledi. Yüzlerce İHA ve füzenin kullanıldığı bu saldırılar S-400 ve diğer hava savunma sistemleri ile tamamen püskürtüldü.Hindistan ve Pakistan 10 Mayıs'ta çatışmaları sonlandırma konusunda anlaşma sağladı, ancak Pakistan 11 Mayıs'ta Cammu ve Keşmir, Pencap, Racastan ve Gujarat'taki çeşitli hedeflere tekrar saldırdı. Pakistan, 12 Mayıs'ta çeşitli noktalara birkaç İHA gönderdi. Bu bağlamda gelecekte çatışmaların yeniden başlaması ihtimali bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/hindistan-ve-pakistan-tam-ve-derhal-ateskes-konusunda-anlasti-1096115323.html
hindistan
rusya
pakistan
gujarat
pencap
cammu keşmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095278852_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_d45e89b2893bdf9d3a4970be30b016cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hindistan, rusya, s-400, s-400 hava savunma sistemleri, s-400 triumf, haberler, pakistan, gujarat, pencap, hindistan hava kuvvetleri, cammu keşmir
hindistan, rusya, s-400, s-400 hava savunma sistemleri, s-400 triumf, haberler, pakistan, gujarat, pencap, hindistan hava kuvvetleri, cammu keşmir
‘Hindistan, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri için ek füze talebinde bulundu’
Üst düzey bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Hindistan yakın zamanda kullanılan füzelerin yol açtığı kayıpları telafi etmek amacıyla Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri için ek olarak füze talep etti.
Üst düzey bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Hindistan yakın zamanda kullanılan füzelerin yol açtığı kayıpları telafi etmek amacıyla Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri için ek füze talep etti.
Hindistan, 2018 yılında Rusya ile beş alay S-400 satın almak üzere yaklaşık 40.000 crore rupi (yaklaşık 5.4 milyar dolar) değerinde bir anlaşma imzalamıştı.
Üç alay Hindistan Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmiş durumda, biri Siliguri'de, ikincisi Pathankot yakınlarında, üçüncüsü ise Racastan’ın güneyinde konuşlandırıldı. Pathankot yakınlarına konuşlandırılan S-400 alayı, Cammu ve Keşmir'den Pencap'a kadar olan tüm sınırı hava saldırılarına karşı geçilmez hale getirdi. Racastan ve Gujarat'a yönelik yapılan çok sayıda hava saldırısı, Racastan'da konuşlu S-400 alayı tarafından başarıyla püskürtüldü.
Pakistan 7-8 Mayıs tarihlerinde Cammu ve Keşmir, Pencap, Racastan ve Gujarat'ta İHA ve füze saldırıları gerçekleştirdi, Hindistan ise 8 Mayıs'ta Lahor ve Rawalpindi'deki havaalanları ve radar istasyonları gibi önemli hedefleri vurarak karşılık verdi.
Pakistan 8-9 Mayıs gecesi saat 20.00 ile 23.00 arasında Ladakh ve Gujarat'a yine büyük çaplı İHA ve füze saldırıları düzenledi. Yüzlerce İHA ve füzenin kullanıldığı bu saldırılar S-400 ve diğer hava savunma sistemleri ile tamamen püskürtüldü.
Hindistan ve Pakistan 10 Mayıs'ta çatışmaları sonlandırma konusunda anlaşma sağladı, ancak Pakistan 11 Mayıs'ta Cammu ve Keşmir, Pencap, Racastan ve Gujarat'taki çeşitli hedeflere tekrar saldırdı. Pakistan, 12 Mayıs'ta çeşitli noktalara birkaç İHA gönderdi. Bu bağlamda gelecekte çatışmaların yeniden başlaması ihtimali bulunuyor.