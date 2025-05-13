https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/eski-nato-danismani-putinin-onerisindeki-detaya-dikkat-cekti-avrupayi-surecin-disinda-birakiyor-1096167339.html
Eski NATO danışmanı Putin’in önerisindeki detaya dikkat çekti: ‘Avrupa'yı sürecin dışında bırakıyor’
Eski NATO danışmanı Putin’in önerisindeki detaya dikkat çekti: ‘Avrupa'yı sürecin dışında bırakıyor’
Sputnik Türkiye
Eski NATO uzmanı Baud, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak müzakerelerde Avrupalı liderlere yer olmadığını belirtti. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T09:51+0300
2025-05-13T09:51+0300
2025-05-13T09:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
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vladimir putin
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nato
avrupa birliği
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Eski NATO danışmanı ve İsviçreli istihbarat subayı ve güvenlik uzmanı Emekli Albay Jacques Baud, YouTube’daki Dialogue Works kanalında yaptığı açıklamada, “Putin'in önerisi, Rusya'nın neye ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Dürüst müzakereler. Her zaman müzakereye hazır olduklarını söylediler. Ancak Avrupalılara ve diğer taraflara ihtiyaçları yok” ifadesini kullandı.Rusya'nın önerisinin, Rusya'ya karşı nefretle dolu olan Avrupa Birliği'nin sonu gelmeyen ültimatomlarından daha yapıcı olduğunu kaydeden Baud, “Putin, Avrupa'nın ültimatomunu atlayarak çatışmayı sona erdirme şansı sunan kendi teklifini hazırladı. Şimdi Ukrayna'yı konuşturabilir ve bir anlaşmaya varabilirler” dedi.Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere devam etmeyi teklif etmişti. Devlet Başkanı, ilgili müzakereler sırasında tarafların bir ateşkes anlaşmasına varabileceklerini de göz ardı etmemişti.Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını ciddi bir şekilde aramaya kararlı olduğunu söylemiş, Ukrayna ile önerilen müzakerelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/witkoff-putinin-onayi-olmadan-ukraynada-baris-anlasmasi-olmaz-1096166408.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, nato, avrupa birliği, i̇stanbul
rusya, vladimir putin, ukrayna, nato, avrupa birliği, i̇stanbul
Eski NATO danışmanı Putin’in önerisindeki detaya dikkat çekti: ‘Avrupa'yı sürecin dışında bırakıyor’
Eski NATO uzmanı Baud, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak müzakerelerde Avrupalı liderlere yer olmadığını belirtti.
Eski NATO danışmanı ve İsviçreli istihbarat subayı ve güvenlik uzmanı Emekli Albay Jacques Baud
, YouTube
’daki Dialogue Works kanalında yaptığı açıklamada, “Putin'in önerisi, Rusya'nın neye ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Dürüst müzakereler. Her zaman müzakereye hazır olduklarını söylediler. Ancak Avrupalılara ve diğer taraflara ihtiyaçları yok
” ifadesini kullandı.
Rusya'nın önerisinin, Rusya'ya karşı nefretle dolu olan Avrupa Birliği'nin sonu gelmeyen ültimatomlarından daha yapıcı olduğunu kaydeden Baud, “Putin, Avrupa'nın ültimatomunu atlayarak çatışmayı sona erdirme şansı sunan kendi teklifini hazırladı. Şimdi Ukrayna'yı konuşturabilir ve bir anlaşmaya varabilirler” dedi.
Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere devam etmeyi teklif etmişti. Devlet Başkanı, ilgili müzakereler sırasında tarafların bir ateşkes anlaşmasına varabileceklerini de göz ardı etmemişti.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını ciddi bir şekilde aramaya kararlı olduğunu söylemiş, Ukrayna ile önerilen müzakerelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu belirtmişti.