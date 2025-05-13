https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/esi-ve-iki-cocugu-evde-cikan-yanginda-olmustu-itfaiye-eri-gozaltina-alindi-1096172355.html
Eşi ve iki çocuğu evde çıkan yangında ölmüştü: İtfaiye eri gözaltına alındı
Eşi ve iki çocuğu evde çıkan yangında ölmüştü: İtfaiye eri gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Aydın'da mart ayında evde çıkan yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri gözaltına alındı 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T11:25+0300
2025-05-13T11:25+0300
2025-05-13T11:25+0300
türki̇ye
yangın
i̇tfaiyeci
gözaltı
gözaltı kararı
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Aydın Nazilli'de mart ayında bir itfaiye erine ait evde yangın çıkmıştı. Yangında itfaiyeci T.G.'nin eşi Fatma T. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu hayatını kaybederken, başlatılan soruşturmada ilginç bir gelişme yaşandı. İtfaiyeci T.G., eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. T.G, evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.T.G'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/istanbulda-evde-cikan-yanginda-12-yasindaki--kiz-cocugu-hayatini-kaybetti-evdeki-herkesi-o-1093460665.html
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yangın, i̇tfaiyeci, gözaltı, gözaltı kararı
yangın, i̇tfaiyeci, gözaltı, gözaltı kararı
Eşi ve iki çocuğu evde çıkan yangında ölmüştü: İtfaiye eri gözaltına alındı
Aydın'da mart ayında evde çıkan yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri gözaltına alındı
Aydın Nazilli'de mart ayında bir itfaiye erine ait evde yangın çıkmıştı. Yangında itfaiyeci T.G.'nin eşi Fatma T. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu hayatını kaybederken, başlatılan soruşturmada ilginç bir gelişme yaşandı. İtfaiyeci T.G., eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. T.G, evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.
T.G'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.