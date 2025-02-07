İstanbul'da evde çıkan yangında 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti: Evdeki herkesi o uyandırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka girişimlerini destekleyen bir oluşum: Yapay zeka fabrikası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Ege’deki depremlerin nedeni Akdeniz’in Girit adasının altına dalması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:15
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İSİG raporu: Bir ayda en az 177 işçi hayatını kaybetti
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/istanbulda-evde-cikan-yanginda-12-yasindaki--kiz-cocugu-hayatini-kaybetti-evdeki-herkesi-o-1093460665.html
İstanbul'da evde çıkan yangında 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti: Evdeki herkesi o uyandırdı
İstanbul'da evde çıkan yangında 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti: Evdeki herkesi o uyandırdı
Sputnik Türkiye
Başakşehir'de bir evde çıkan yangında mahsur kalan 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan hayatını kaybetti. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T12:27+0300
2025-02-07T12:27+0300
türkiye
başakşehir
yangın
yangın söndürme
itfaiyeci
itfaiye ekipleri
itfaiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089063656_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_3c079e64c230668303d63f8eec525af2.jpg
İstanbul Başakşehir'de bir evde çıkan yangında, evde bulunan altı kişiden beşi dışarı çıkmayı başardı. Mahsur kalan 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan ise hayatını kaybetti. Küçük kızın yangını fark ettikten sonra ailesini uyandırdığı ama kendisinin korktuğu için saklandığı yerden çıkamadığı ortaya çıktı. Başakşehir'de 3 katlı binanın üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dairede bulunan 6 kişiden 5'i kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyorİtfaiye ekipleri, içeride bulunan Pehlivan'ı kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma yaptı ancak çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.Evdeki herkesi uyandırdı, kendi çıkamadıNazlıcan Pehlivan'ın eniştesi Nurbay Yüksek, yangının saat 05.00 sıralarında çıktığını belirterek, "12-13 yaşlarında kız çocuğu, uyanıp ağabeyini kaldırıyor. 'Ağabey, kalk, ev yanıyor. Git, babamla annemi kaldır, ben saklanacağım.' diyor. O sırada kendisi çekyatın arkasına saklanıyor. Yangının paniğiyle uyanıp hepsi dışarı çıkınca çocuklarından birinin olmadığını fark ediyorlar. Bu sefer onlar da içeri girmek istiyorlar. Ateş daha da yükselince hortumla su tutuyorlar ama alevlerin içerisine giremiyorlar." dedi. Yüksek, itfaiyenin içeri girince çocuğun cansız bedenine ulaştığını kaydetti.Ailenin uyumadan önce elektrikli sobayı açık bıraktığını, çocukların okul giysilerinin de kuruması için sobanın önüne serildiğini aktaran Yüksek, yangının gece elektrik kontağından veya sobanın devrilip yerde bir şeyin alev almasından kaynaklandığının düşünüldüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/basaksehirde-fabrika-yangini-dev-dumanlar-gokyuzunu-kapladi-mudahale-suruyor-1093451545.html
türkiye
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089063656_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0eff14086c455905a931795d27ed867a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
başakşehir, yangın, yangın söndürme, itfaiyeci, itfaiye ekipleri, itfaiye
başakşehir, yangın, yangın söndürme, itfaiyeci, itfaiye ekipleri, itfaiye

İstanbul'da evde çıkan yangında 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti: Evdeki herkesi o uyandırdı

12:27 07.02.2025
© İHA / ERHAN CAN-AW305458Beyoğlu Belediyesi'nin bahçesinde yangın: Trafo alev aldı
Beyoğlu Belediyesi'nin bahçesinde yangın: Trafo alev aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© İHA / ERHAN CAN-AW305458
Abone ol
Başakşehir'de bir evde çıkan yangında mahsur kalan 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan hayatını kaybetti.
İstanbul Başakşehir'de bir evde çıkan yangında, evde bulunan altı kişiden beşi dışarı çıkmayı başardı. Mahsur kalan 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan ise hayatını kaybetti. Küçük kızın yangını fark ettikten sonra ailesini uyandırdığı ama kendisinin korktuğu için saklandığı yerden çıkamadığı ortaya çıktı.
Başakşehir'de 3 katlı binanın üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dairede bulunan 6 kişiden 5'i kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor

İtfaiye ekipleri, içeride bulunan Pehlivan'ı kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma yaptı ancak çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evdeki herkesi uyandırdı, kendi çıkamadı

Nazlıcan Pehlivan'ın eniştesi Nurbay Yüksek, yangının saat 05.00 sıralarında çıktığını belirterek, "12-13 yaşlarında kız çocuğu, uyanıp ağabeyini kaldırıyor. 'Ağabey, kalk, ev yanıyor. Git, babamla annemi kaldır, ben saklanacağım.' diyor. O sırada kendisi çekyatın arkasına saklanıyor. Yangının paniğiyle uyanıp hepsi dışarı çıkınca çocuklarından birinin olmadığını fark ediyorlar. Bu sefer onlar da içeri girmek istiyorlar. Ateş daha da yükselince hortumla su tutuyorlar ama alevlerin içerisine giremiyorlar." dedi. Yüksek, itfaiyenin içeri girince çocuğun cansız bedenine ulaştığını kaydetti.
Ailenin uyumadan önce elektrikli sobayı açık bıraktığını, çocukların okul giysilerinin de kuruması için sobanın önüne serildiğini aktaran Yüksek, yangının gece elektrik kontağından veya sobanın devrilip yerde bir şeyin alev almasından kaynaklandığının düşünüldüğünü söyledi.
Başakşehir'de fabrika yangını: Dev alevler gökyüzünü kapladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
TÜRKİYE
Başakşehir'de yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı, müdahale sürüyor
09:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала