https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/istanbulda-evde-cikan-yanginda-12-yasindaki--kiz-cocugu-hayatini-kaybetti-evdeki-herkesi-o-1093460665.html

İstanbul'da evde çıkan yangında 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti: Evdeki herkesi o uyandırdı

İstanbul'da evde çıkan yangında 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti: Evdeki herkesi o uyandırdı

Sputnik Türkiye

Başakşehir'de bir evde çıkan yangında mahsur kalan 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan hayatını kaybetti. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T12:27+0300

2025-02-07T12:27+0300

2025-02-07T12:27+0300

türkiye

başakşehir

yangın

yangın söndürme

itfaiyeci

itfaiye ekipleri

itfaiye

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İstanbul Başakşehir'de bir evde çıkan yangında, evde bulunan altı kişiden beşi dışarı çıkmayı başardı. Mahsur kalan 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan ise hayatını kaybetti. Küçük kızın yangını fark ettikten sonra ailesini uyandırdığı ama kendisinin korktuğu için saklandığı yerden çıkamadığı ortaya çıktı. Başakşehir'de 3 katlı binanın üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dairede bulunan 6 kişiden 5'i kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyorİtfaiye ekipleri, içeride bulunan Pehlivan'ı kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma yaptı ancak çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.Evdeki herkesi uyandırdı, kendi çıkamadıNazlıcan Pehlivan'ın eniştesi Nurbay Yüksek, yangının saat 05.00 sıralarında çıktığını belirterek, "12-13 yaşlarında kız çocuğu, uyanıp ağabeyini kaldırıyor. 'Ağabey, kalk, ev yanıyor. Git, babamla annemi kaldır, ben saklanacağım.' diyor. O sırada kendisi çekyatın arkasına saklanıyor. Yangının paniğiyle uyanıp hepsi dışarı çıkınca çocuklarından birinin olmadığını fark ediyorlar. Bu sefer onlar da içeri girmek istiyorlar. Ateş daha da yükselince hortumla su tutuyorlar ama alevlerin içerisine giremiyorlar." dedi. Yüksek, itfaiyenin içeri girince çocuğun cansız bedenine ulaştığını kaydetti.Ailenin uyumadan önce elektrikli sobayı açık bıraktığını, çocukların okul giysilerinin de kuruması için sobanın önüne serildiğini aktaran Yüksek, yangının gece elektrik kontağından veya sobanın devrilip yerde bir şeyin alev almasından kaynaklandığının düşünüldüğünü söyledi.

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