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Ekrem İmamoğlu'nun aldığı iddia edilmişti, resmi açıklama geldi: Show TV ve Habertürk satıldı mı?
Ekrem İmamoğlu'nun aldığı iddia edilmişti, resmi açıklama geldi: Show TV ve Habertürk satıldı mı?
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada dolaşan "Show TV ve Habertürk'ün Ekrem İmamoğlu adına satın alındığı" iddiaları, Can Medya Grubu tarafından kesin bir dille yalanlandı. Yönetim... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T12:24+0300
2025-05-13T12:24+0300
show tv
ekonomi̇
ekrem i̇mamoğlu
ciner holding
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
satış
satılık
satın alma
habertürk gazetesi
habertürk tv
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Son günlerde sosyal medyada yayılan "Show TV ve Habertürk'ün Ekrem İmamoğlu adına hareket eden bir kişi tarafından satın alındığı" yönündeki iddialar, medya gündemini meşgul etti. Bu spekülasyonlara karşılık olarak Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, resmi bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı.Tekdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ayrıca, Show TV ve Habertürk'ün daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere Can Yayın Holding’e devredildiğini ve bu durumun dışında herhangi bir sahiplik veya devir girişiminin söz konusu olmadığını belirtti. Tekdağ, bu tür iddiaların kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmayı amaçladığına dikkat çekerek, "Kötü niyetle dolaşıma sokulan bu dezenformasyonlara lütfen itibar etmeyiniz" dedi.Can Medya Grubu'ndan Resmi AçıklamaCan Medya Grubu, sosyal medyada yayılan iddialar üzerine resmi bir açıklama yaparak, Show TV ve Habertürk'ün satışıyla ilgili spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, bu tür haberlerin asılsız ve kötü niyetli olduğu vurgulandı.Ciner Holding Medyadan Çekildi2024 yılının sonunda Ciner Holding, medya sektöründen çekilme kararı alarak Show TV ve Habertürk'ü Can Grubu'na devretmişti. Bu devir işlemi, Rekabet Kurumu'nun onayıyla resmiyet kazanmıştı.Kenan Tekdağ: İddiaların gerçekliği yokKenan Tekdağ, sosyal medyada dolaşan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, kamuoyunun bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bu tür spekülatif haberler karşısında yasal hakların saklı olduğunu da dile getirdi.
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show tv, ekrem i̇mamoğlu, ciner holding, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), satış, satılık, satın alma, habertürk gazetesi, habertürk tv
show tv, ekrem i̇mamoğlu, ciner holding, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), satış, satılık, satın alma, habertürk gazetesi, habertürk tv

Ekrem İmamoğlu'nun aldığı iddia edilmişti, resmi açıklama geldi: Show TV ve Habertürk satıldı mı?

12:24 13.05.2025
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 uzaktan kumanda - tv - televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© AA
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Sosyal medyada dolaşan "Show TV ve Habertürk'ün Ekrem İmamoğlu adına satın alındığı" iddiaları, Can Medya Grubu tarafından kesin bir dille yalanlandı. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, bu tür haberlerin asılsız ve kötü niyetli olduğunu belirtti.
Son günlerde sosyal medyada yayılan "Show TV ve Habertürk'ün Ekrem İmamoğlu adına hareket eden bir kişi tarafından satın alındığı" yönündeki iddialar, medya gündemini meşgul etti. Bu spekülasyonlara karşılık olarak Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, resmi bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Tekdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Dünden bu yana bazı sosyal medya hesaplarında, Show TV ve Habertürk'ün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adına hareket eden bir kişiye satılacağına dair mesnetsiz ve uydurma bir haber dolaşıma sokulmuştur. Bu iddianın herhangi bir gerçekliği bulunmamaktadır."
Ayrıca, Show TV ve Habertürk'ün daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere Can Yayın Holding’e devredildiğini ve bu durumun dışında herhangi bir sahiplik veya devir girişiminin söz konusu olmadığını belirtti. Tekdağ, bu tür iddiaların kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmayı amaçladığına dikkat çekerek, "Kötü niyetle dolaşıma sokulan bu dezenformasyonlara lütfen itibar etmeyiniz" dedi.

Can Medya Grubu'ndan Resmi Açıklama

Can Medya Grubu, sosyal medyada yayılan iddialar üzerine resmi bir açıklama yaparak, Show TV ve Habertürk'ün satışıyla ilgili spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, bu tür haberlerin asılsız ve kötü niyetli olduğu vurgulandı.

Ciner Holding Medyadan Çekildi

2024 yılının sonunda Ciner Holding, medya sektöründen çekilme kararı alarak Show TV ve Habertürk'ü Can Grubu'na devretmişti. Bu devir işlemi, Rekabet Kurumu'nun onayıyla resmiyet kazanmıştı.

Kenan Tekdağ: İddiaların gerçekliği yok

Kenan Tekdağ, sosyal medyada dolaşan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, kamuoyunun bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bu tür spekülatif haberler karşısında yasal hakların saklı olduğunu da dile getirdi.
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