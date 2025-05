https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/ekrem-imamoglunun-aldigi-iddia-edilmisti-resmi-aciklama-geldi-show-tv-ve-haberturk-satildi-mi-1096174294.html

Ekrem İmamoğlu'nun aldığı iddia edilmişti, resmi açıklama geldi: Show TV ve Habertürk satıldı mı?

Ekrem İmamoğlu'nun aldığı iddia edilmişti, resmi açıklama geldi: Show TV ve Habertürk satıldı mı?

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada dolaşan "Show TV ve Habertürk'ün Ekrem İmamoğlu adına satın alındığı" iddiaları, Can Medya Grubu tarafından kesin bir dille yalanlandı. Yönetim... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T12:24+0300

2025-05-13T12:24+0300

2025-05-13T12:24+0300

show tv

ekonomi̇

ekrem i̇mamoğlu

ciner holding

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

satış

satılık

satın alma

habertürk gazetesi

habertürk tv

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084823867_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_afac541ad6ea1c580ca76962dfde0202.jpg

Son günlerde sosyal medyada yayılan "Show TV ve Habertürk'ün Ekrem İmamoğlu adına hareket eden bir kişi tarafından satın alındığı" yönündeki iddialar, medya gündemini meşgul etti. Bu spekülasyonlara karşılık olarak Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, resmi bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı.Tekdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ayrıca, Show TV ve Habertürk'ün daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere Can Yayın Holding’e devredildiğini ve bu durumun dışında herhangi bir sahiplik veya devir girişiminin söz konusu olmadığını belirtti. Tekdağ, bu tür iddiaların kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmayı amaçladığına dikkat çekerek, "Kötü niyetle dolaşıma sokulan bu dezenformasyonlara lütfen itibar etmeyiniz" dedi.Can Medya Grubu'ndan Resmi AçıklamaCan Medya Grubu, sosyal medyada yayılan iddialar üzerine resmi bir açıklama yaparak, Show TV ve Habertürk'ün satışıyla ilgili spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, bu tür haberlerin asılsız ve kötü niyetli olduğu vurgulandı.Ciner Holding Medyadan Çekildi2024 yılının sonunda Ciner Holding, medya sektöründen çekilme kararı alarak Show TV ve Habertürk'ü Can Grubu'na devretmişti. Bu devir işlemi, Rekabet Kurumu'nun onayıyla resmiyet kazanmıştı.Kenan Tekdağ: İddiaların gerçekliği yokKenan Tekdağ, sosyal medyada dolaşan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, kamuoyunun bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bu tür spekülatif haberler karşısında yasal hakların saklı olduğunu da dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/msb-duyurdu-askeri-helikopter-acil-inis-yapti-1096172605.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

show tv, ekrem i̇mamoğlu, ciner holding, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), satış, satılık, satın alma, habertürk gazetesi, habertürk tv