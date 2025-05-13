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Ebeveynler dikkat bu akım öldürebilir: 'A4 Challenge akımı' gençleri ve çocukları tehdit ediyor
Ebeveynler dikkat bu akım öldürebilir: 'A4 Challenge akımı' gençleri ve çocukları tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada hızla yayılan 'A4 Challenge' akımı gençleri ve çocukları tehdit ediyor 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T13:03+0300
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sağlik
tiktok
a4 challenge akımı
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Sosyal medyada gençler arasında hızla yayılan ve 'A4 Challenge' adı verilen beden algısı oyunu ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Özellikle genç kızlar arasında hızla yayılan akımda, gençler 'aynada A4'ü tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya' çalışıyorlar. Uzmanlar ise bu akımın kontrolsüz kilo kaybına ve psikolojik çöküşe neden olabileceğini belirterek aileleri uyardı. A4 kağıdına sığacak zayıflığa ulaşmaya çalışıyorlarTürkiye Gazetesi'nin haberine göre bu akım özellikle genç kızlar arasında büyük ilgi görürken, gençler, aynanın karşısında vücutlarını A4 kağıdının arkasına gizlemeye çalışıyor. Amaç, kağıdın genişliğine (21 cm) sığacak kadar zayıf görünmek. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılarak beğeni, takipçi ve görünürlük elde etmek hedefleniyor. Ancak bu “zararsız” gibi görünen trend, ciddi fiziksel ve ruhsal sonuçlar doğuruyor.Tehlikeli 'oyunlar' yaygınlaşıyorUzm. Dr. Cemre Yaşöz, sadece A4 Challenge’ın değil, çok daha tehlikeli oyunların da yaygınlaştığını vurgulayarak, “Gençler, bazen 20 saniye boyunca deodorant sıkarak ciltlerini yakıyor, bazen de kaynar suyu arkadaşlarına dökerek onları ‘şaka’ adı altında yaralıyor. Bu videolar TikTok ve YouTube’da hızla yayılıyor ve başka çocuklar da bu trendlere kapılıyor" dedi.
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a4 challenge akımı nedir, a4 challenge akımı,
a4 challenge akımı nedir, a4 challenge akımı,

Ebeveynler dikkat bu akım öldürebilir: 'A4 Challenge akımı' gençleri ve çocukları tehdit ediyor

13:03 13.05.2025 (güncellendi: 13:16 13.05.2025)
A4 Challenge
A4 Challenge - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
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Sosyal medyada hızla yayılan 'A4 Challenge' akımı gençleri ve çocukları tehdit ediyor
Sosyal medyada gençler arasında hızla yayılan ve 'A4 Challenge' adı verilen beden algısı oyunu ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Özellikle genç kızlar arasında hızla yayılan akımda, gençler 'aynada A4'ü tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya' çalışıyorlar. Uzmanlar ise bu akımın kontrolsüz kilo kaybına ve psikolojik çöküşe neden olabileceğini belirterek aileleri uyardı.

A4 kağıdına sığacak zayıflığa ulaşmaya çalışıyorlar

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu akım özellikle genç kızlar arasında büyük ilgi görürken, gençler, aynanın karşısında vücutlarını A4 kağıdının arkasına gizlemeye çalışıyor. Amaç, kağıdın genişliğine (21 cm) sığacak kadar zayıf görünmek. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılarak beğeni, takipçi ve görünürlük elde etmek hedefleniyor. Ancak bu “zararsız” gibi görünen trend, ciddi fiziksel ve ruhsal sonuçlar doğuruyor.

Tehlikeli 'oyunlar' yaygınlaşıyor

Uzm. Dr. Cemre Yaşöz, sadece A4 Challenge’ın değil, çok daha tehlikeli oyunların da yaygınlaştığını vurgulayarak, “Gençler, bazen 20 saniye boyunca deodorant sıkarak ciltlerini yakıyor, bazen de kaynar suyu arkadaşlarına dökerek onları ‘şaka’ adı altında yaralıyor. Bu videolar TikTok ve YouTube’da hızla yayılıyor ve başka çocuklar da bu trendlere kapılıyor" dedi.
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