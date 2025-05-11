https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/saglik-bakanligi-yeni-uygulamayi-duyurdu-kalabalik-noktalarda-boy-kilo-olcumu-yapilacak-1096134523.html

Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu: Kalabalık noktalarda boy kilo ölçümü yapılacak

Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu: Kalabalık noktalarda boy kilo ölçümü yapılacak

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan yeni uygulamayla halkın yoğun bulunduğu alanlarda boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T18:57+0300

2025-05-11T18:57+0300

2025-05-11T18:57+0300

türki̇ye

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81 ilde başlatılan programla kalabalık noktalarda halkın boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin yapılacağı duyuruldu.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından duyurulan yeni uygulamanın halkın yoğun bulunduğu meydanlar, kamusal alanlar ve etkinlik noktalarında gerçekleştirileceği belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, uygulamanın temel amacının fazla kilolu bireyleri tespit ederek sağlık merkezlerine yönlendirmek ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.Program kapsamında belirlenen bireylerin Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri’ne yönlendirilerek, diyetisyenler eşliğinde beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti alacağı açıklandı.Bakan Memişoğlu “10 Mayıs – 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Fazla kilonun zararları konusunda toplumda bilinç oluşturmayı ve hastalanmadan sağlığı koruyan bir toplum inşa etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/saglik-bakanligi-duyurdu-healthturkiye-1095699060.html

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