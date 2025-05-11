https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/saglik-bakanligi-yeni-uygulamayi-duyurdu-kalabalik-noktalarda-boy-kilo-olcumu-yapilacak-1096134523.html
Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu: Kalabalık noktalarda boy kilo ölçümü yapılacak
Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu: Kalabalık noktalarda boy kilo ölçümü yapılacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan yeni uygulamayla halkın yoğun bulunduğu alanlarda boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T18:57+0300
2025-05-11T18:57+0300
2025-05-11T18:57+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
kilo
kilo verme
kilo vermek
kilo almak
kilo kontrolü
kilo alma
tartı
uzun boy
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81 ilde başlatılan programla kalabalık noktalarda halkın boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin yapılacağı duyuruldu.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından duyurulan yeni uygulamanın halkın yoğun bulunduğu meydanlar, kamusal alanlar ve etkinlik noktalarında gerçekleştirileceği belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, uygulamanın temel amacının fazla kilolu bireyleri tespit ederek sağlık merkezlerine yönlendirmek ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.Program kapsamında belirlenen bireylerin Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri’ne yönlendirilerek, diyetisyenler eşliğinde beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti alacağı açıklandı.Bakan Memişoğlu “10 Mayıs – 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Fazla kilonun zararları konusunda toplumda bilinç oluşturmayı ve hastalanmadan sağlığı koruyan bir toplum inşa etmeyi amaçlıyoruz” dedi.
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sağlık bakanlığı, kilo, kilo verme, kilo vermek, kilo almak, kilo kontrolü, kilo alma, tartı, uzun boy, sağlık, sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı, kilo, kilo verme, kilo vermek, kilo almak, kilo kontrolü, kilo alma, tartı, uzun boy, sağlık, sağlık çalışanı
Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu: Kalabalık noktalarda boy kilo ölçümü yapılacak
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan yeni uygulamayla halkın yoğun bulunduğu alanlarda boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin yapılacağını açıkladı. Fazla kilolu bireylerin belirlenerek Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne yönlendirileceğini belirten Memişoğlu, 10 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.
81 ilde başlatılan programla kalabalık noktalarda halkın boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin yapılacağı duyuruldu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından duyurulan yeni uygulamanın halkın yoğun bulunduğu meydanlar, kamusal alanlar ve etkinlik noktalarında gerçekleştirileceği belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, uygulamanın temel amacının fazla kilolu bireyleri tespit ederek sağlık merkezlerine yönlendirmek ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.
Program kapsamında belirlenen bireylerin Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri’ne yönlendirilerek, diyetisyenler eşliğinde beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti alacağı açıklandı.
Bakan Memişoğlu “10 Mayıs – 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Fazla kilonun zararları konusunda toplumda bilinç oluşturmayı ve hastalanmadan sağlığı koruyan bir toplum inşa etmeyi amaçlıyoruz” dedi.