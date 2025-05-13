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Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig takımları sürpriz yaptı

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig takımları sürpriz yaptı

Sputnik Türkiye

IFFHS, Mayıs 2025 itibarıyla dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladı. Real Madrid zirvede yer alırken, Süper Lig ekiplerinin sıralamadaki yeri dikkat çekti.

2025-05-13T07:22+0300

2025-05-13T07:22+0300

2025-05-13T07:22+0300

spor

uluslararası futbol tarihi ve i̇statistikleri federasyonu (iffhs)

süper lig

dünyanın en iyi takımları listesi

en iyi futbol kulüpleri

futbol

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir sezonluk verileri baz alarak dünyanın en iyi futbol takımlarını sıraladı. Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen listede, Süper Lig’den takımlar yükselerek listeye dahil olması dikkat çekti.Listede zirvenin sahibi Real Madrid olurken, onu Barcelona ve Inter takip etti. Arsenal, Liverpool ve PSG gibi takımlar da yükselişe geçti. Almanya temsilcileri Bayern Münih, Leverkusen ve Atalanta ise bu yıl gerileyen ekipler arasında yer aldı.Süper Lig takımlarının performansları da dikkat çekti. Konyaspor 133 basamak, Eyüpspor ve Göztepe 53 basamak birden yükselirken, Kayserispor 74, Antalyaspor 43, Trabzonspor ise tam 49 sıra birden tırmandı.🌍 Dünyanın En İyi 10 TakımıSüper Lig takımlarının sıralaması

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