https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/dunyanin-en-iyi-takimlari-aciklandi-super-lig-takimlari-surpriz-yapti-1096162839.html
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig takımları sürpriz yaptı
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig takımları sürpriz yaptı
Sputnik Türkiye
IFFHS, Mayıs 2025 itibarıyla dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladı. Real Madrid zirvede yer alırken, Süper Lig ekiplerinin sıralamadaki yeri dikkat çekti.
2025-05-13T07:22+0300
2025-05-13T07:22+0300
2025-05-13T07:22+0300
spor
uluslararası futbol tarihi ve i̇statistikleri federasyonu (iffhs)
süper lig
dünyanın en iyi takımları listesi
en iyi futbol kulüpleri
futbol
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir sezonluk verileri baz alarak dünyanın en iyi futbol takımlarını sıraladı. Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen listede, Süper Lig’den takımlar yükselerek listeye dahil olması dikkat çekti.Listede zirvenin sahibi Real Madrid olurken, onu Barcelona ve Inter takip etti. Arsenal, Liverpool ve PSG gibi takımlar da yükselişe geçti. Almanya temsilcileri Bayern Münih, Leverkusen ve Atalanta ise bu yıl gerileyen ekipler arasında yer aldı.Süper Lig takımlarının performansları da dikkat çekti. Konyaspor 133 basamak, Eyüpspor ve Göztepe 53 basamak birden yükselirken, Kayserispor 74, Antalyaspor 43, Trabzonspor ise tam 49 sıra birden tırmandı.🌍 Dünyanın En İyi 10 TakımıSüper Lig takımlarının sıralaması
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/real-madridde-ancelotti-donemi-sona-eriyor-teknik-adam-yeni-takimla-anlasti-1096155263.html
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iffhs 2025 sıralaması, dünyanın en iyi futbol takımları, real madrid dünya sıralaması, süper lig iffhs listesi, galatasaray dünya sıralaması, fenerbahçe iffhs 2025, beşiktaş sıralama durumu, türk takımları dünya sıralaması, iffhs futbol raporu, futbol kulüpleri sıralaması
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig takımları sürpriz yaptı
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Mayıs 2025 itibarıyla dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladı. Real Madrid zirvede yer alırken, Süper Lig’den kulüpler yükselerek listeye damga vurdu. İşte zirve ve Süper Lig kulüplerinin sıralamadaki yeri.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir sezonluk verileri baz alarak dünyanın en iyi futbol takımlarını sıraladı. Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen listede, Süper Lig’den takımlar yükselerek listeye dahil olması dikkat çekti.
Listede zirvenin sahibi Real Madrid olurken, onu Barcelona ve Inter takip etti. Arsenal, Liverpool ve PSG gibi takımlar da yükselişe geçti. Almanya temsilcileri Bayern Münih, Leverkusen ve Atalanta ise bu yıl gerileyen ekipler arasında yer aldı.
Süper Lig takımlarının performansları da dikkat çekti. Konyaspor 133 basamak, Eyüpspor ve Göztepe 53 basamak birden yükselirken, Kayserispor 74, Antalyaspor 43, Trabzonspor ise tam 49 sıra birden tırmandı.
🌍 Dünyanın En İyi 10 Takımı
3.
Inter (2 sıra yükseldi)
4.
Arsenal (4 sıra yükseldi)
5.
Liverpool (2 sıra yükseldi)
6.
Paris Saint-Germain (4 sıra yükseldi)
7.
Bayern Münih (3 sıra geriledi)
8.
Borussia Dortmund (3 sıra yükseldi)
9.
Bayer Leverkusen (6 sıra geriledi)
10.
Atalanta (4 sıra geriledi)
Süper Lig takımlarının sıralaması
1.
Fenerbahçe (4 sıra geriledi)
2.
Galatasaray (12 sıra yükseldi)
3.
Beşiktaş (3 sıra geriledi)
4.
Başakşehir (6 sıra geriledi)
5.
Trabzonspor (49 sıra yükseldi)
6.
Samsunspor (17 sıra geriledi)
7.
Konyaspor (133 sıra yükseldi)
8.
Eyüpspor (53 sıra yükseldi)
9.
Göztepe (53 sıra yükseldi)
10.
Kasımpaşa (18 sıra geriledi)
11.
Gaziantep FK (5 sıra yükseldi)
12.
Kayserispor (74 sıra yükseldi)
13.
Alanyaspor (79 sıra geriledi)
14.
Antalyaspor (43 sıra yükseldi)
15.
Sivasspor (83 sıra geriledi)