https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1096179657.html
Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Mirolyubovka yerleşim merkezinin... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T13:31+0300
2025-05-13T13:31+0300
2025-05-13T13:29+0300
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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Mirolyubovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 375 asker, 4 tank ve 17 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 132 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir topçu imalat atölyesi ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 8 adet JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 74 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/ap-9-mayista-moskovaya-giden-vekillere-yonelik-sorusturma-baslatti-1096177836.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donbass, himars
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donbass, himars
Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Mirolyubovka yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Mirolyubovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 375 asker, 4 tank ve 17 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 132 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir topçu imalat atölyesi ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 8 adet JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 74 uçak tipi İHA engelledi.