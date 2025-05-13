https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/ap-9-mayista-moskovaya-giden-vekillere-yonelik-sorusturma-baslatti-1096177836.html
AP, 9 Mayıs’ta Moskova’ya giden vekillere yönelik soruşturma başlattı
AP, 9 Mayıs’ta Moskova’ya giden vekillere yönelik soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu’nun (AP) bir grup milletvekilinin, Büyük Anavatan Savaşı Zaferinin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya gitmesinin ardından soruşturma... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T12:49+0300
2025-05-13T12:49+0300
2025-05-13T13:08+0300
dünya
kıbrıs
avrupa parlamentosu (ap)
zafer'in 80. yıldönümü
moskova
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084702799_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaef062d249d90a95347fa0d57fac5be.jpg
AP’nin Kıbrıslı milletvekili Feidias Panagiotou, sosyal medya platformu X paylaşımında, 9 Mayıs günü Rusya’nın başkenti Moskova’daki kutlamalara katılan AP milletvekillerine yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.Panagiotou, “Diğer milletvekilleriyle birlikte Moskova'ya yaptığımız ziyaretin Avrupa Parlamentosu'nu hiç memnun etmediğini ve hakkımızda soruşturma başlattığını söylemek zorundayım” diye yazdı.Moskova ziyaretinin sebebinin, AP’nin üç yıldır Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için hiçbir şey yapmaması ve sadece Kiev'e silah ve para göndermesi olduğunu anlatan politikacı şu ifadeyi kullandı: “Rusya’ya karşı savaşın bir kötülük olduğunu vurgulayan Panagiotou, “Şimdi müzakerelere başlamalıyız, bu ilk adım olacak ve umarım hepimiz Avrupa'daki politikacılarımıza tutumlarını değiştirmeleri için baskı yaparız” dedi.Ukrayna'daki çatışma konusundaki tutumunun her zaman çok net olduğunu söyleyen Kıbrıslı milletvekili, Avrupa Birliği’nin Kiev'e askeri yardıma değil, diplomasiye odaklanması gerektiğini belirterek şunu ekledi: “Slovakya, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Kıbrıs'tan beş AP üyesi, Rusya karşıtı politikaya katılmadıklarını ifade etmek amacıyla Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına katılmıştı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin ve diğer Rus politikacılar Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmüştü.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, asım ülkelerin oluşturduğu engellere rağmen, yarınki kutlamalara katılmak üzere çok sayıda yabancı konuğun Moskova’ya geldiğini belirtmişti.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamaları için Moskova’ya gelen yabancı konukları görmekten memnun olduklarını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/eski-nato-danismani-putinin-onerisindeki-detaya-dikkat-cekti-avrupayi-surecin-disinda-birakiyor-1096167339.html
kıbrıs
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084702799_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_67e1caea227fcb9513715c3c9a5e76f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kıbrıs, avrupa parlamentosu (ap), zafer'in 80. yıldönümü, moskova, soruşturma
kıbrıs, avrupa parlamentosu (ap), zafer'in 80. yıldönümü, moskova, soruşturma
AP, 9 Mayıs’ta Moskova’ya giden vekillere yönelik soruşturma başlattı
12:49 13.05.2025 (güncellendi: 13:08 13.05.2025)
Avrupa Parlamentosu’nun (AP) bir grup milletvekilinin, Büyük Anavatan Savaşı Zaferinin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya gitmesinin ardından soruşturma başlattığı belirtildi.
AP’nin Kıbrıslı milletvekili Feidias Panagiotou, sosyal medya platformu X paylaşımında, 9 Mayıs günü Rusya’nın başkenti Moskova’daki kutlamalara katılan AP milletvekillerine yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Panagiotou, “Diğer milletvekilleriyle birlikte Moskova'ya yaptığımız ziyaretin Avrupa Parlamentosu'nu hiç memnun etmediğini ve hakkımızda soruşturma başlattığını söylemek zorundayım” diye yazdı.
Moskova ziyaretinin sebebinin, AP’nin üç yıldır Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için hiçbir şey yapmaması ve sadece Kiev'e silah ve para göndermesi olduğunu anlatan politikacı şu ifadeyi kullandı: “
Ruslar bizim kardeşimiz. Ortak dini, ortak ahlaki değerleri paylaşıyoruz. Ukrayna'daki çatışma başladığından beri Kıbrıs'tan ya da Yunanistan'dan tek bir siyasetçi bile Rusya'ya gelmedi.
Rusya’ya karşı savaşın bir kötülük olduğunu vurgulayan Panagiotou, “Şimdi müzakerelere başlamalıyız, bu ilk adım olacak ve umarım hepimiz Avrupa'daki politikacılarımıza tutumlarını değiştirmeleri için baskı yaparız” dedi.
Ukrayna'daki çatışma konusundaki tutumunun her zaman çok net olduğunu söyleyen Kıbrıslı milletvekili, Avrupa Birliği’nin Kiev'e askeri yardıma değil, diplomasiye odaklanması gerektiğini belirterek şunu ekledi: “
AB'nin bir barış gücü olması gerektiğine gerçekten inanıyorum <...> Bu yüzden konuşan ama harekete geçmeyen birçok politikacı gibi olmak istemiyorum. Düşüncelerimi eyleme dönüştürmeye karar verdim.
Slovakya, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Kıbrıs'tan beş AP üyesi, Rusya karşıtı politikaya katılmadıklarını ifade etmek amacıyla Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına katılmıştı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin ve diğer Rus politikacılar Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmüştü.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, asım ülkelerin oluşturduğu engellere rağmen, yarınki kutlamalara katılmak üzere çok sayıda yabancı konuğun Moskova’ya geldiğini belirtmişti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamaları için Moskova’ya gelen yabancı konukları görmekten memnun olduklarını kaydetmişti.