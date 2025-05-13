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Doktorun eşinin temizlik yaparken çöpe attığı 'kafatası' ortalığı karıştırdı
Doktorun eşinin temizlik yaparken çöpe attığı 'kafatası' ortalığı karıştırdı
Sputnik Türkiye
Adana'da çöp konteynerinden çıkan kafatası ortalığı karıştırdı. Yapılan incelemede kafatasının bir doktorun eşi tarafından 'istenmediği' için çöpe atıldığı... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
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Adana Seyhan'da meydana gelen ilginç olayda, bir çöp konteynerinde insan kafatası bulundu. Bölgede Cinayet Büro Amirliği soruşturma başlattı gerçek ise başka çıktı. Kafatasının bir doktorun eşi tarafından evde istenmediği için çöpe atıldığı belirlendi. İfadesi alınan doktor adli kontrolle serbest bırakılırken kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Temizlik yaparken çöpe attı10 Mayıs'ta konteynerde insan kafatası bulunmasıyla bölgedeki polis alarma geçti. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kafatasının öğretmen G.I.S. (42) tarafından çöp poşetiyle konteynere atıldığını belirledi.İfadesine başvurulan G.I.S, seminer için Van'a giden doktor kocası G.S'nin evde bulundurduğu kafatasını artık rahatsızlık duyduğu için temizlik yaparken attığını söyledi. Kente döndükten sonra emniyette ifade veren G.S'nin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğu dönemden kaldığını öne sürdüğü kafatasını, eğitimde kullanmak amacıyla evde bulundurduğunu anlattığı öğrenildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kafatasıyla ilgili inceleme Adana Adli Tıp Kurumunda sürüyor.
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adli tıp kurumu, ege üniversitesi tıp fakültesi, van, kafatası
adli tıp kurumu, ege üniversitesi tıp fakültesi, van, kafatası

Doktorun eşinin temizlik yaparken çöpe attığı 'kafatası' ortalığı karıştırdı

10:52 13.05.2025
© Pixabayİnsan kafatası
İnsan kafatası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© Pixabay
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Adana'da çöp konteynerinden çıkan kafatası ortalığı karıştırdı. Yapılan incelemede kafatasının bir doktorun eşi tarafından 'istenmediği' için çöpe atıldığı ortaya çıktı.
Adana Seyhan'da meydana gelen ilginç olayda, bir çöp konteynerinde insan kafatası bulundu. Bölgede Cinayet Büro Amirliği soruşturma başlattı gerçek ise başka çıktı. Kafatasının bir doktorun eşi tarafından evde istenmediği için çöpe atıldığı belirlendi. İfadesi alınan doktor adli kontrolle serbest bırakılırken kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Temizlik yaparken çöpe attı

10 Mayıs'ta konteynerde insan kafatası bulunmasıyla bölgedeki polis alarma geçti. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kafatasının öğretmen G.I.S. (42) tarafından çöp poşetiyle konteynere atıldığını belirledi.
İfadesine başvurulan G.I.S, seminer için Van'a giden doktor kocası G.S'nin evde bulundurduğu kafatasını artık rahatsızlık duyduğu için temizlik yaparken attığını söyledi. Kente döndükten sonra emniyette ifade veren G.S'nin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğu dönemden kaldığını öne sürdüğü kafatasını, eğitimde kullanmak amacıyla evde bulundurduğunu anlattığı öğrenildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kafatasıyla ilgili inceleme Adana Adli Tıp Kurumunda sürüyor.
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