https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/doktorun-esinin-temizlik-yaparken-cope-attigi-kafatasi-ortaligi-karistirdi-1096169281.html

Doktorun eşinin temizlik yaparken çöpe attığı 'kafatası' ortalığı karıştırdı

Doktorun eşinin temizlik yaparken çöpe attığı 'kafatası' ortalığı karıştırdı

Sputnik Türkiye

Adana'da çöp konteynerinden çıkan kafatası ortalığı karıştırdı. Yapılan incelemede kafatasının bir doktorun eşi tarafından 'istenmediği' için çöpe atıldığı... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T10:52+0300

2025-05-13T10:52+0300

2025-05-13T10:52+0300

türki̇ye

adli tıp kurumu

ege üniversitesi tıp fakültesi

van

kafatası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052707874_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e34c549364ddcf1d96ef3134752feb60.jpg

Adana Seyhan'da meydana gelen ilginç olayda, bir çöp konteynerinde insan kafatası bulundu. Bölgede Cinayet Büro Amirliği soruşturma başlattı gerçek ise başka çıktı. Kafatasının bir doktorun eşi tarafından evde istenmediği için çöpe atıldığı belirlendi. İfadesi alınan doktor adli kontrolle serbest bırakılırken kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Temizlik yaparken çöpe attı10 Mayıs'ta konteynerde insan kafatası bulunmasıyla bölgedeki polis alarma geçti. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kafatasının öğretmen G.I.S. (42) tarafından çöp poşetiyle konteynere atıldığını belirledi.İfadesine başvurulan G.I.S, seminer için Van'a giden doktor kocası G.S'nin evde bulundurduğu kafatasını artık rahatsızlık duyduğu için temizlik yaparken attığını söyledi. Kente döndükten sonra emniyette ifade veren G.S'nin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğu dönemden kaldığını öne sürdüğü kafatasını, eğitimde kullanmak amacıyla evde bulundurduğunu anlattığı öğrenildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kafatasıyla ilgili inceleme Adana Adli Tıp Kurumunda sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/polis-25-saatlik-goruntuleri-izledi-iki-kardesi-katleden-zanli-yakalandi-1096045706.html

türki̇ye

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adli tıp kurumu, ege üniversitesi tıp fakültesi, van, kafatası