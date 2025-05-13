https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/dev-boya-fabrikasindan-kritik-adim-lokavt-karari-alindi-1096169151.html

Dev boya fabrikasından kritik adım: Lokavt kararı alındı

Dev boya fabrikasından kritik adım: Lokavt kararı alındı

Sputnik Türkiye

dyo boya

2025-05-13T11:10+0300

2025-05-13T11:10+0300

2025-05-13T11:23+0300

ekonomi̇

fabrika

lokavt

işçi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096170771_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3775a799f4daad6d22fedd1d6bbbced3.jpg

DYO Boya, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin olarak lokavt kararı aldı. Bundan sonraki süreçte işçi ve işveren tarafının bir araya gelerek ortak yol bulması gerekiyor.KAP açıklamasıKAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:Lokavt nedir?İşveren veya işveren vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/34-yillik-tekstil-firmasi-konkordato-ilan-etti-organik-ve-geri-donusturulmus-kumas-uretiyordu-1095988225.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dev fabrikadan lokavt kararı, dyo boya, dyo boya lokavt