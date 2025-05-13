https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/dev-boya-fabrikasindan-kritik-adim-lokavt-karari-alindi-1096169151.html
Dev boya fabrikasından kritik adım: Lokavt kararı alındı
Dev boya fabrikasından kritik adım: Lokavt kararı alındı
Sputnik Türkiye
dyo boya
2025-05-13T11:10+0300
2025-05-13T11:10+0300
2025-05-13T11:23+0300
ekonomi̇
fabrika
lokavt
işçi
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DYO Boya, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin olarak lokavt kararı aldı. Bundan sonraki süreçte işçi ve işveren tarafının bir araya gelerek ortak yol bulması gerekiyor.KAP açıklamasıKAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:Lokavt nedir?İşveren veya işveren vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denilir.
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dev fabrikadan lokavt kararı, dyo boya, dyo boya lokavt
dev fabrikadan lokavt kararı, dyo boya, dyo boya lokavt
Dev boya fabrikasından kritik adım: Lokavt kararı alındı
11:10 13.05.2025 (güncellendi: 11:23 13.05.2025)
Boya sektörünün önde gelen markalarından DYO Boya lokavt ilan etti.
DYO Boya, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin olarak lokavt kararı aldı. Bundan sonraki süreçte işçi ve işveren tarafının bir araya gelerek ortak yol bulması gerekiyor.
KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Halihazırda Petrol-İş Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin olarak; Şirketimizce 22 Mayıs 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 60. maddesi ile ilgili maddeleri uyarınca Lokavt kararı alınmasına, bu konuda gerekli bildirim ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."
İşveren veya işveren vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denilir.