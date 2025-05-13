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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle bir araya geldi: Görüşmede hangi konular ele alındı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle bir araya geldi: Görüşmede hangi konular ele alındı?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T16:05+0300
2025-05-13T16:10+0300
dünya
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görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle görüştü. Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin ateşkesi desteklediğini, NATO'nun (Rusya-Ukrayna) bu gerilimin parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini belirtti.Erdoğan: Barış fırsatı kaçırılmamalıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, "barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini" belirtti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin NATO’ya önem verdiğini, bunun göstergesi olarak NATO Kosova Gücünün komutasını yeniden üstleneceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin müttefiklerinden terörizmle mücadelede iş birliği beklediğini, Türkiye’nin iç ve dış sınamalara rağmen NATO’nun güçlü kalması için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı ve adil bir barışla sonlanması için Türkiye’nin gayretlerini artırdığını, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, Türkiye’nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini ve NATO’nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti."
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recep tayyip erdoğan, nato, görüşme
recep tayyip erdoğan, nato, görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle bir araya geldi: Görüşmede hangi konular ele alındı?

16:05 13.05.2025 (güncellendi: 16:10 13.05.2025)
© FotoğrafCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© Fotoğraf
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle görüştü. Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin ateşkesi desteklediğini, NATO'nun (Rusya-Ukrayna) bu gerilimin parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini belirtti.

Erdoğan: Barış fırsatı kaçırılmamalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, "barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini" belirtti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin NATO’ya önem verdiğini, bunun göstergesi olarak NATO Kosova Gücünün komutasını yeniden üstleneceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin müttefiklerinden terörizmle mücadelede iş birliği beklediğini, Türkiye’nin iç ve dış sınamalara rağmen NATO’nun güçlü kalması için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı ve adil bir barışla sonlanması için Türkiye’nin gayretlerini artırdığını, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, Türkiye’nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini ve NATO’nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti."
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