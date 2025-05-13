https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-rutteyle-bir-araya-geldi-gorusmede-hangi-konular-ele-1096188611.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle bir araya geldi: Görüşmede hangi konular ele alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle bir araya geldi: Görüşmede hangi konular ele alındı?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T16:05+0300

2025-05-13T16:05+0300

2025-05-13T16:10+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

nato

görüşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096188663_0:158:2048:1310_1920x0_80_0_0_a2b131fbb82960b3e367251e031d16b9.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle görüştü. Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin ateşkesi desteklediğini, NATO'nun (Rusya-Ukrayna) bu gerilimin parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini belirtti.Erdoğan: Barış fırsatı kaçırılmamalıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, "barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini" belirtti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin NATO’ya önem verdiğini, bunun göstergesi olarak NATO Kosova Gücünün komutasını yeniden üstleneceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin müttefiklerinden terörizmle mücadelede iş birliği beklediğini, Türkiye’nin iç ve dış sınamalara rağmen NATO’nun güçlü kalması için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı ve adil bir barışla sonlanması için Türkiye’nin gayretlerini artırdığını, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, Türkiye’nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini ve NATO’nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/peskovdan-istanbulda-planlanan-ukrayna-muzakerelerine-iliskin-aciklama-1096177992.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, nato, görüşme