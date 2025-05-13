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Cannes Film Festivali, çıplaklığı yasakladı: Kanye West’in eşinin görüntüleri kararda etkili oldu
Cannes Film Festivali, çıplaklığı yasakladı: Kanye West’in eşinin görüntüleri kararda etkili oldu
Sputnik Türkiye
Cannes Film Festivali bu yıl, özellikle Kanye West’in eşi Bianca Censori’nin Grammy Ödül Töreni'ndeki şeffaf elbisesiyle yarattığı skandalın ardından kırmızı... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T00:48+0300
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Cannes Film Festivali, Bianca Censori'nin şeffaf kıyafet skandalının ardından kırmızı halıda çıplaklığı yasakladı.Festival organizatörleri, bu yılki etkinlikte 'nezaket kuralları' gereği kırmızı halıda ve festival alanında çıplaklığı yasakladıklarını açıkladı. Kararın özellikle Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin Grammy ödüllerinde giydiği tamamen şeffaf elbiseyle yarattığı skandalın ardından geldiği ifade edildi. Moda uzmanları, son yıllarda giderek artan aşırı açık kıyafet trendinin bu kararla son bulabileceğini belirtti. Festival yetkilileri, bu kuralla katılımcıların 'saygınlığını korumayı' amaçladıklarını ifade ederken, sosyal medyada karara hem destek hem de eleştiriler yağdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/grammy-skandalinin-ardindan-ayrilik-karari-kanye-west-ve-bianca-censori-bosaniyor-1093650276.html
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cannes film festivali, kanye west, bianca censori, çıplak, çıplak poz, çıplak fotoğraf, çıplak arama, çıplak protesto, çıplak uyuma, sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema yasası, yabancı sinema
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Cannes Film Festivali, çıplaklığı yasakladı: Kanye West’in eşinin görüntüleri kararda etkili oldu

00:48 13.05.2025
© AP PhotoKanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti
Kanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© AP Photo
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Cannes Film Festivali bu yıl, özellikle Kanye West’in eşi Bianca Censori’nin Grammy Ödül Töreni'ndeki şeffaf elbisesiyle yarattığı skandalın ardından kırmızı halıda çıplaklığı yasakladı. Festivalin resmi kurallarında, 'Nezaket gereği, kırmızı halıda ve festival alanının herhangi bir yerinde çıplaklık yasaktır' ifadesi yer aldı.
Cannes Film Festivali, Bianca Censori'nin şeffaf kıyafet skandalının ardından kırmızı halıda çıplaklığı yasakladı.
Festival organizatörleri, bu yılki etkinlikte 'nezaket kuralları' gereği kırmızı halıda ve festival alanında çıplaklığı yasakladıklarını açıkladı. Kararın özellikle Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin Grammy ödüllerinde giydiği tamamen şeffaf elbiseyle yarattığı skandalın ardından geldiği ifade edildi.
Moda uzmanları, son yıllarda giderek artan aşırı açık kıyafet trendinin bu kararla son bulabileceğini belirtti. Festival yetkilileri, bu kuralla katılımcıların 'saygınlığını korumayı' amaçladıklarını ifade ederken, sosyal medyada karara hem destek hem de eleştiriler yağdı.
Kanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
DÜNYA
Grammy skandalının ardından ayrılık kararı: Kanye West ve Bianca Censori boşanıyor
14 Şubat, 00:14
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