https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/cannes-film-festivali-ciplakligi-yasakladi-kanye-westin-esinin-goruntuleri-kararda-etkili-oldu-1096161107.html
Cannes Film Festivali, çıplaklığı yasakladı: Kanye West’in eşinin görüntüleri kararda etkili oldu
Cannes Film Festivali, çıplaklığı yasakladı: Kanye West’in eşinin görüntüleri kararda etkili oldu
Sputnik Türkiye
Cannes Film Festivali bu yıl, özellikle Kanye West’in eşi Bianca Censori’nin Grammy Ödül Töreni'ndeki şeffaf elbisesiyle yarattığı skandalın ardından kırmızı... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T00:48+0300
2025-05-13T00:48+0300
2025-05-13T00:48+0300
dünya
cannes film festivali
kanye west
bianca censori
çıplak
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çıplak fotoğraf
çıplak arama
çıplak protesto
çıplak uyuma
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Cannes Film Festivali, Bianca Censori'nin şeffaf kıyafet skandalının ardından kırmızı halıda çıplaklığı yasakladı.Festival organizatörleri, bu yılki etkinlikte 'nezaket kuralları' gereği kırmızı halıda ve festival alanında çıplaklığı yasakladıklarını açıkladı. Kararın özellikle Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin Grammy ödüllerinde giydiği tamamen şeffaf elbiseyle yarattığı skandalın ardından geldiği ifade edildi. Moda uzmanları, son yıllarda giderek artan aşırı açık kıyafet trendinin bu kararla son bulabileceğini belirtti. Festival yetkilileri, bu kuralla katılımcıların 'saygınlığını korumayı' amaçladıklarını ifade ederken, sosyal medyada karara hem destek hem de eleştiriler yağdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/grammy-skandalinin-ardindan-ayrilik-karari-kanye-west-ve-bianca-censori-bosaniyor-1093650276.html
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Cannes Film Festivali, çıplaklığı yasakladı: Kanye West’in eşinin görüntüleri kararda etkili oldu
Cannes Film Festivali bu yıl, özellikle Kanye West’in eşi Bianca Censori’nin Grammy Ödül Töreni'ndeki şeffaf elbisesiyle yarattığı skandalın ardından kırmızı halıda çıplaklığı yasakladı. Festivalin resmi kurallarında, 'Nezaket gereği, kırmızı halıda ve festival alanının herhangi bir yerinde çıplaklık yasaktır' ifadesi yer aldı.
Cannes Film Festivali, Bianca Censori'nin şeffaf kıyafet skandalının ardından kırmızı halıda çıplaklığı yasakladı.
Festival organizatörleri, bu yılki etkinlikte 'nezaket kuralları' gereği kırmızı halıda ve festival alanında çıplaklığı yasakladıklarını açıkladı. Kararın özellikle Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin Grammy ödüllerinde giydiği tamamen şeffaf elbiseyle yarattığı skandalın ardından geldiği ifade edildi.
Moda uzmanları, son yıllarda giderek artan aşırı açık kıyafet trendinin bu kararla son bulabileceğini belirtti. Festival yetkilileri, bu kuralla katılımcıların 'saygınlığını korumayı' amaçladıklarını ifade ederken, sosyal medyada karara hem destek hem de eleştiriler yağdı.