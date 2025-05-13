https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/cannes-film-festivali-ciplakligi-yasakladi-kanye-westin-esinin-goruntuleri-kararda-etkili-oldu-1096161107.html

Cannes Film Festivali, çıplaklığı yasakladı: Kanye West’in eşinin görüntüleri kararda etkili oldu

Cannes Film Festivali, çıplaklığı yasakladı: Kanye West’in eşinin görüntüleri kararda etkili oldu

Sputnik Türkiye

Cannes Film Festivali bu yıl, özellikle Kanye West’in eşi Bianca Censori’nin Grammy Ödül Töreni'ndeki şeffaf elbisesiyle yarattığı skandalın ardından kırmızı... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T00:48+0300

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Cannes Film Festivali, Bianca Censori'nin şeffaf kıyafet skandalının ardından kırmızı halıda çıplaklığı yasakladı.Festival organizatörleri, bu yılki etkinlikte 'nezaket kuralları' gereği kırmızı halıda ve festival alanında çıplaklığı yasakladıklarını açıkladı. Kararın özellikle Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin Grammy ödüllerinde giydiği tamamen şeffaf elbiseyle yarattığı skandalın ardından geldiği ifade edildi. Moda uzmanları, son yıllarda giderek artan aşırı açık kıyafet trendinin bu kararla son bulabileceğini belirtti. Festival yetkilileri, bu kuralla katılımcıların 'saygınlığını korumayı' amaçladıklarını ifade ederken, sosyal medyada karara hem destek hem de eleştiriler yağdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/grammy-skandalinin-ardindan-ayrilik-karari-kanye-west-ve-bianca-censori-bosaniyor-1093650276.html

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