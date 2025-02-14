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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/grammy-skandalinin-ardindan-ayrilik-karari-kanye-west-ve-bianca-censori-bosaniyor-1093650276.html
Grammy skandalının ardından ayrılık kararı: Kanye West ve Bianca Censori boşanıyor
Grammy skandalının ardından ayrılık kararı: Kanye West ve Bianca Censori boşanıyor
Sputnik Türkiye
Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori'nin boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Çiftin, Censori’nin Grammy Ödülleri kırmızı halısındaki cesur... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T00:14+0300
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Kanye West ve Bianca Censori, Grammy Ödülleri kırmızı halısındaki olaylı görünümlerinin ardından sadece 11 gün içinde boşanma kararı aldı.ABD'li ünlü rapçi Kanye West'in eşi Bianca Censori Grammy Ödülleri kırmızı halısındaki cesur kıyafetiyle gündeme gelmişti. Olaydan sadece 11 gün sonra ikilinin boşanma davası açtıkları iddia edildi. Çiftin, boşanma süreci öncesinde Bianca Censori’ye 5 milyon dolarlık bir ödeme yapılması konusunda sözlü olarak anlaştıkları belirtilirken West'in Tokyo’ya geri döneceği ifade edildi. Bianca Censori, 2 Şubat’ta gerçekleşen Grammy Ödülleri gecesinde transparan bir kıyafetle kırmızı halıda boy göstermişti. Kanye West’in, eşinin sahnede dikkat çekmesi için onu paltosunu çıkarmaya zorladığı iddia edilirken Censori’nin bu durumdan rahatsız olduğu ancak yine de eşinin isteğine uyduğu belirtilmişti.West, Grammy sonrası yaptığı açıklamalarda eşinin kıyafet tercihine destek verdiğini ve bunun sanatsal bir mesaj taşıdığını öne sürdü. Rapçi, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, “Eşimin ilk kırmızı halı deneyimi ona yeni bir dünya açtı. O gece ona hayranlıkla bakıyordum” ifadelerini kullandı.Ancak olayın yankıları sürerken Kanye West, antisemitik söylemleri nedeniyle ağır eleştiriler aldı. Grammy sonrası sosyal medyada yaptığı açıklamalarda Nazi hayranlığına dair ifadeler kullanması büyük tepki çekti ve platformdan uzaklaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/otizm-teshisi-konan-kanye-west-ilac-kullanmayi-reddediyor-bu-kez-rhoadesin-de-oldugu-pornografik-1093528729.html
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kanye west, bianca censori, grammy, çıplak, çıplak poz, çıplak fotoğraf, rap, rap müzik, abd
kanye west, bianca censori, grammy, çıplak, çıplak poz, çıplak fotoğraf, rap, rap müzik, abd

Grammy skandalının ardından ayrılık kararı: Kanye West ve Bianca Censori boşanıyor

00:14 14.02.2025
© AP PhotoKanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti
Kanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AP Photo
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Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori'nin boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Çiftin, Censori’nin Grammy Ödülleri kırmızı halısındaki cesur kıyafetiyle gündeme gelmesinden sadece 11 gün sonra ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. İkilinin, boşanma süreci öncesinde 5 milyon dolarlık bir ödeme konusunda anlaştıkları belirtildi.
Kanye West ve Bianca Censori, Grammy Ödülleri kırmızı halısındaki olaylı görünümlerinin ardından sadece 11 gün içinde boşanma kararı aldı.
ABD'li ünlü rapçi Kanye West'in eşi Bianca Censori Grammy Ödülleri kırmızı halısındaki cesur kıyafetiyle gündeme gelmişti. Olaydan sadece 11 gün sonra ikilinin boşanma davası açtıkları iddia edildi. Çiftin, boşanma süreci öncesinde Bianca Censori’ye 5 milyon dolarlık bir ödeme yapılması konusunda sözlü olarak anlaştıkları belirtilirken West'in Tokyo’ya geri döneceği ifade edildi.
Bianca Censori, 2 Şubat’ta gerçekleşen Grammy Ödülleri gecesinde transparan bir kıyafetle kırmızı halıda boy göstermişti. Kanye West’in, eşinin sahnede dikkat çekmesi için onu paltosunu çıkarmaya zorladığı iddia edilirken Censori’nin bu durumdan rahatsız olduğu ancak yine de eşinin isteğine uyduğu belirtilmişti.
West, Grammy sonrası yaptığı açıklamalarda eşinin kıyafet tercihine destek verdiğini ve bunun sanatsal bir mesaj taşıdığını öne sürdü. Rapçi, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, “Eşimin ilk kırmızı halı deneyimi ona yeni bir dünya açtı. O gece ona hayranlıkla bakıyordum” ifadelerini kullandı.
Ancak olayın yankıları sürerken Kanye West, antisemitik söylemleri nedeniyle ağır eleştiriler aldı. Grammy sonrası sosyal medyada yaptığı açıklamalarda Nazi hayranlığına dair ifadeler kullanması büyük tepki çekti ve platformdan uzaklaştırıldı.
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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