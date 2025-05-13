Benzin ve motorine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları peş peşe değişecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği yapacak
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PYD, ABD'ye güvenmemeli'
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Hüsnü Mahalli: 'Bir son değil, bir geçiş olabilir'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin uçan arabasında son gelişmeler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
21 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Emir Çelebi'nin yuttuğu hapın sırrı
15:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PKK’nın feshiyle meşru siyaset yapmanın önü açılmış oldu’
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolapların gizli mesaisi
18:13
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hüsnü Mahalli: “PKK, PYD-YPG ile birleşecek”
18:19
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Süreçte uluslararası aktörlerin rolü
18:33
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünyanın ilk süpersonik ses hızının üstünde uçan yolcu uçağını geliştiren efsane isim
20:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Risk primi düştü, borsa yükseldi'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Lozan ve 1924 Anayasası tartışması
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
PKK fesih kararını açıkladı: Saray'dan "reform" mesajı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-pes-pese-degisecek-1096166802.html
Benzin ve motorine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları peş peşe değişecek
Benzin ve motorine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları peş peşe değişecek
Sputnik Türkiye
Benzin ve motorin fiyatlarına 14 ve 15 Mayıs’ta yeni zamlar geliyor. Sektör kaynaklarına göre benzine 1.50 TL, motorine ise 1.30 TL zam bekleniyor. Döviz... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T09:38+0300
2025-05-13T09:38+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
akaryakıt fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fc55f12d4c02623fa6455d077ef27c8.jpg
Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1.50 TL zam yapılması bekleniyor. Motorin fiyatları ise 15 Mayıs Perşembe gününden itibaren 1.30 TL artacak.Petrol ve döviz kuru etkili olduZam kararında, döviz kurlarındaki dalgalanma ile uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş belirleyici oldu. Enerji piyasası kaynaklarına göre bu iki etken, rafineri çıkış fiyatlarını artırdı. Bu durum da pompa fiyatlarına yansıyan yeni zamları beraberinde getirdi.İstanbul’da litre fiyatı 47 TL’ye yaklaştıZam öncesi İstanbul’da benzin fiyatı Avrupa yakasında 46.68 TL, Anadolu yakasında ise 46.53 TL seviyesinde. Motorin ise Avrupa yakasında 44.10 TL, Anadolu yakasında 43.98 TL'den satılıyor. LPG fiyatları da 26.79-27.39 TL aralığında.Ankara ve İzmir’de de artış yoldaBaşkent Ankara’da benzin litre fiyatı 47.29 TL, motorin 44.91 TL, LPG ise 27.29 TL seviyesinde. İzmir’de ise benzin 47.65 TL, motorin 45.25 TL ve LPG 27.24 TL’den satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/mevduat-faizinde-son-4-ayin-zirvesi-faiz-orani-yuzde-60a-dayandi-bankalar-yarista-1096165842.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83771fd9412c3552182590ad38d7541b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt fiyatları
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları peş peşe değişecek

09:38 13.05.2025
© AA / İsmail AslandağBenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Benzin ve motorin fiyatlarına 14 ve 15 Mayıs’ta yeni zamlar geliyor. Sektör kaynaklarına göre benzine 1.50 TL, motorine ise 1.30 TL zam bekleniyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve yükselen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. İşte şehir şehir güncel fiyatlar…
Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1.50 TL zam yapılması bekleniyor. Motorin fiyatları ise 15 Mayıs Perşembe gününden itibaren 1.30 TL artacak.

Petrol ve döviz kuru etkili oldu

Zam kararında, döviz kurlarındaki dalgalanma ile uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş belirleyici oldu. Enerji piyasası kaynaklarına göre bu iki etken, rafineri çıkış fiyatlarını artırdı. Bu durum da pompa fiyatlarına yansıyan yeni zamları beraberinde getirdi.

İstanbul’da litre fiyatı 47 TL’ye yaklaştı

Zam öncesi İstanbul’da benzin fiyatı Avrupa yakasında 46.68 TL, Anadolu yakasında ise 46.53 TL seviyesinde. Motorin ise Avrupa yakasında 44.10 TL, Anadolu yakasında 43.98 TL'den satılıyor. LPG fiyatları da 26.79-27.39 TL aralığında.

Ankara ve İzmir’de de artış yolda

Başkent Ankara’da benzin litre fiyatı 47.29 TL, motorin 44.91 TL, LPG ise 27.29 TL seviyesinde. İzmir’de ise benzin 47.65 TL, motorin 45.25 TL ve LPG 27.24 TL’den satılıyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
EKONOMİ
Mevduat faizinde son 4 ayın zirvesi: Faiz oranı yüzde 60’a dayandı, bankalar yarışta
09:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала