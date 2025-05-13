https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-pes-pese-degisecek-1096166802.html
Benzin ve motorine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları peş peşe değişecek
Benzin ve motorine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları peş peşe değişecek
Sputnik Türkiye
Benzin ve motorin fiyatlarına 14 ve 15 Mayıs’ta yeni zamlar geliyor. Sektör kaynaklarına göre benzine 1.50 TL, motorine ise 1.30 TL zam bekleniyor. Döviz... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T09:38+0300
2025-05-13T09:38+0300
2025-05-13T09:38+0300
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benzin
benzin fiyatları
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akaryakıt fiyatları
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Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1.50 TL zam yapılması bekleniyor. Motorin fiyatları ise 15 Mayıs Perşembe gününden itibaren 1.30 TL artacak.Petrol ve döviz kuru etkili olduZam kararında, döviz kurlarındaki dalgalanma ile uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş belirleyici oldu. Enerji piyasası kaynaklarına göre bu iki etken, rafineri çıkış fiyatlarını artırdı. Bu durum da pompa fiyatlarına yansıyan yeni zamları beraberinde getirdi.İstanbul’da litre fiyatı 47 TL’ye yaklaştıZam öncesi İstanbul’da benzin fiyatı Avrupa yakasında 46.68 TL, Anadolu yakasında ise 46.53 TL seviyesinde. Motorin ise Avrupa yakasında 44.10 TL, Anadolu yakasında 43.98 TL'den satılıyor. LPG fiyatları da 26.79-27.39 TL aralığında.Ankara ve İzmir’de de artış yoldaBaşkent Ankara’da benzin litre fiyatı 47.29 TL, motorin 44.91 TL, LPG ise 27.29 TL seviyesinde. İzmir’de ise benzin 47.65 TL, motorin 45.25 TL ve LPG 27.24 TL’den satılıyor.
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Benzin ve motorine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları peş peşe değişecek
Benzin ve motorin fiyatlarına 14 ve 15 Mayıs’ta yeni zamlar geliyor. Sektör kaynaklarına göre benzine 1.50 TL, motorine ise 1.30 TL zam bekleniyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve yükselen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. İşte şehir şehir güncel fiyatlar…
Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1.50 TL zam yapılması bekleniyor. Motorin fiyatları ise 15 Mayıs Perşembe gününden itibaren 1.30 TL artacak.
Petrol ve döviz kuru etkili oldu
Zam kararında, döviz kurlarındaki dalgalanma ile uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş belirleyici oldu. Enerji piyasası kaynaklarına göre bu iki etken, rafineri çıkış fiyatlarını artırdı. Bu durum da pompa fiyatlarına yansıyan yeni zamları beraberinde getirdi.
İstanbul’da litre fiyatı 47 TL’ye yaklaştı
Zam öncesi İstanbul’da benzin fiyatı Avrupa yakasında 46.68 TL, Anadolu yakasında ise 46.53 TL seviyesinde. Motorin ise Avrupa yakasında 44.10 TL, Anadolu yakasında 43.98 TL'den satılıyor. LPG fiyatları da 26.79-27.39 TL aralığında.
Ankara ve İzmir’de de artış yolda
Başkent Ankara’da benzin litre fiyatı 47.29 TL, motorin 44.91 TL, LPG ise 27.29 TL seviyesinde. İzmir’de ise benzin 47.65 TL, motorin 45.25 TL ve LPG 27.24 TL’den satılıyor.