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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/belcikadaki-havaalaninda-bomba-tehdidi-panigi-ucuslar-durduruldu-1096183043.html
Belçika'daki havaalanında bomba tehdidi paniği: Uçuşlar durduruldu
Belçika'daki havaalanında bomba tehdidi paniği: Uçuşlar durduruldu
Sputnik Türkiye
Belçika'nın Charleroi Havaalanı'na inen bir uçakta 'bir bomba tehdidi' alarmı verilmesi üzerine havaalanında uçuşların askıya alındığı ​​ve uyarının ardından... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T14:33+0300
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dünya
belçika
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Belçika'da bugün yerel saatle 11.00 sularında Charleroi Havaalanı'na inen bir uçakta 'bir bomba tehdidi' alarmı verildi. Havaalanında uçuşlar askıya alındığı ​​ve uyarının ardından uçakların etrafında güvenlik çemberi oluşturulduğu kaydedildi. Havaalanı sözcüsü Nathalie Pierard basına yaptığı açıklamada "Uçak havaalanının ayrı bir alanına taşındı. Pist ve arkasındaki ana yol kapatıldı ve 500 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturuldu" ifadelerini kullandı.Pierard polisin olay yerinde olduğunu belirterek 166 yolcunun polisin onayı sonrasında tahliye edileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kemer-ikaz-isigi-sonmeden-ayaga-kalkmayin-ucaklarda-aceleci-yolculara-ceza-para-cezasi-geliyor-1096172473.html
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belçika, charleroi havaalanı
belçika, charleroi havaalanı

Belçika'daki havaalanında bomba tehdidi paniği: Uçuşlar durduruldu

14:33 13.05.2025 (güncellendi: 14:35 13.05.2025)
© AP Photo / Francisco SecoBelçika'daki havalimanında bomba tehdidi paniği: Uçuşlar durduruldu
Belçika'daki havalimanında bomba tehdidi paniği: Uçuşlar durduruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Francisco Seco
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Belçika'nın Charleroi Havaalanı'na inen bir uçakta 'bir bomba tehdidi' alarmı verilmesi üzerine havaalanında uçuşların askıya alındığı ​​ve uyarının ardından uçağın etrafında güvenlik çemberi oluşturulduğu açıklandı.
Belçika'da bugün yerel saatle 11.00 sularında Charleroi Havaalanı'na inen bir uçakta 'bir bomba tehdidi' alarmı verildi. Havaalanında uçuşlar askıya alındığı ​​ve uyarının ardından uçakların etrafında güvenlik çemberi oluşturulduğu kaydedildi.
Havaalanı sözcüsü Nathalie Pierard basına yaptığı açıklamada "Uçak havaalanının ayrı bir alanına taşındı. Pist ve arkasındaki ana yol kapatıldı ve 500 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturuldu" ifadelerini kullandı.
Pierard polisin olay yerinde olduğunu belirterek 166 yolcunun polisin onayı sonrasında tahliye edileceğini belirtti.
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