https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/belcikadaki-havaalaninda-bomba-tehdidi-panigi-ucuslar-durduruldu-1096183043.html

Belçika'daki havaalanında bomba tehdidi paniği: Uçuşlar durduruldu

Belçika'daki havaalanında bomba tehdidi paniği: Uçuşlar durduruldu

Sputnik Türkiye

Belçika'nın Charleroi Havaalanı'na inen bir uçakta 'bir bomba tehdidi' alarmı verilmesi üzerine havaalanında uçuşların askıya alındığı ​​ve uyarının ardından... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T14:33+0300

2025-05-13T14:33+0300

2025-05-13T14:35+0300

dünya

belçika

charleroi havaalanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096183091_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_838f3f6349d1e0c61f047d4569b5acc0.jpg

Belçika'da bugün yerel saatle 11.00 sularında Charleroi Havaalanı'na inen bir uçakta 'bir bomba tehdidi' alarmı verildi. Havaalanında uçuşlar askıya alındığı ​​ve uyarının ardından uçakların etrafında güvenlik çemberi oluşturulduğu kaydedildi. Havaalanı sözcüsü Nathalie Pierard basına yaptığı açıklamada "Uçak havaalanının ayrı bir alanına taşındı. Pist ve arkasındaki ana yol kapatıldı ve 500 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturuldu" ifadelerini kullandı.Pierard polisin olay yerinde olduğunu belirterek 166 yolcunun polisin onayı sonrasında tahliye edileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kemer-ikaz-isigi-sonmeden-ayaga-kalkmayin-ucaklarda-aceleci-yolculara-ceza-para-cezasi-geliyor-1096172473.html

belçika

charleroi havaalanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belçika, charleroi havaalanı