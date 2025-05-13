https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/afgan-uzman-demokrasi-ve-adaletin-kalesi-ingiltere-aslinda-digerlerinden-daha-zalim-ve-adaletsiz--1096195108.html
Afgan uzman: ‘Demokrasi ve adaletin kalesi’ İngiltere aslında diğerlerinden daha zalim ve adaletsiz
Afgan uzman: ‘Demokrasi ve adaletin kalesi’ İngiltere aslında diğerlerinden daha zalim ve adaletsiz
Sputnik Türkiye
Afgan siyasi analist Ahmad Saidi, demokratik kurumlarıyla övünen ve kendisini demokrasi ve adaletin kalesi olarak tanımlayan İngiltere’nin aslında zalim ve... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T21:00+0300
2025-05-13T21:00+0300
2025-05-13T20:58+0300
dünya
afganistan
i̇ngiltere
i̇ngiliz özel kuvvetleri
demokrasi
adalet
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
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İngiliz Özel Kuvvetler (SF) birimlerinin Afganistan'daki operasyonlar sırasındaki yasadışı faaliyetlerini Sputnik’e değerlendiren Saidi, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/ingiliz-askerlerin-afganistanda-isledikleri-suclarin-detaylari-su-yuzune-cikti-cocuklari-1096194288.html
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afganistan, i̇ngiltere, i̇ngiliz özel kuvvetleri, demokrasi, adalet, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
afganistan, i̇ngiltere, i̇ngiliz özel kuvvetleri, demokrasi, adalet, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
Afgan uzman: ‘Demokrasi ve adaletin kalesi’ İngiltere aslında diğerlerinden daha zalim ve adaletsiz
Afgan siyasi analist Ahmad Saidi, demokratik kurumlarıyla övünen ve kendisini demokrasi ve adaletin kalesi olarak tanımlayan İngiltere’nin aslında zalim ve adaletsiz bir ülke olduğunu belirtti.
İngiliz Özel Kuvvetler (SF) birimlerinin Afganistan'daki operasyonlar sırasındaki yasadışı faaliyetlerini Sputnik’e değerlendiren Saidi, şu ifadeleri kullandı:
Demokratik kurumlarıyla övünen ve kendisini demokrasi ve adaletin kalesi ilan eden İngiltere gibi süper güç sayılan ülkeler aslında çok daha acımasız, beceriksiz ve sorumsuz oluyor.
Bunlar korkunç suçlar, ağır insan hakları ihlalleri. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) müdahale etmeli ama ne yazık ki bunun sadece medyada kalacağını ve herhangi bir sonuca yol açmayacağını düşünüyorum.