Afgan uzman: ‘Demokrasi ve adaletin kalesi’ İngiltere aslında diğerlerinden daha zalim ve adaletsiz

Demokratik kurumlarıyla övünen ve kendisini demokrasi ve adaletin kalesi ilan eden İngiltere gibi süper güç sayılan ülkeler aslında çok daha acımasız, beceriksiz ve sorumsuz oluyor.

Bunlar korkunç suçlar, ağır insan hakları ihlalleri. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) müdahale etmeli ama ne yazık ki bunun sadece medyada kalacağını ve herhangi bir sonuca yol açmayacağını düşünüyorum.