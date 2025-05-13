https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/abdyle-anlasmaya-varilmisti-cin-boeing-alimina-yonelik-yasagi-kaldirdi-1096182924.html

ABD’yle anlaşmaya varılmıştı: Çin, Boeing alımına yönelik yasağı kaldırdı

ABD’yle anlaşmaya varılmıştı: Çin, Boeing alımına yönelik yasağı kaldırdı

Sputnik Türkiye

ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından Pekin’in, daha önce Amerikan şirketi Boeing'den uçak ve yedek parça alımına... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T14:22+0300

2025-05-13T14:22+0300

2025-05-13T14:20+0300

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Bloomberg, Çin’in Amerikan Boeing uçaklarının ve yedek parçalarının ithalatını durdurma kararını kaldırdığını yazdı.Ajansın haberinde, “Çin, ABD ile ticaret görüşmelerinde her iki taraf için de vergilerin geçici olarak azaltılmasıyla sonuçlanan bir atılımın ardından, havayolu şirketlerine Boeing uçaklarının teslimatına yönelik bir ay süren yasağı kaldırdı” ifadesine yer verildi.Çinli şirketlere taşımacılığı kendi şart ve koşullarına göre organize etme hakkı verildiği bildirildi.Boeing kendisini, Başkan Donald Trump'ın ithalat vergileri getirmesiyle başlayan ABD-Çin ticaret savaşının merkezinde bulmuştu. Çinli yetkililer bir ay önce ülkenin havayolu şirketlerinin bu üreticiden uçak ithalatını durdurmasını talep etmişti.ABD, Çin'le yapılan ticaret görüşmelerinde 'önemli ilerleme' sağlandığını ve iki ülkenin ABD’nin ticaret açığını azaltmaya yönelik bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu. İki ülke arasındaki gümrük vergilerinin yüzde 115 oranında düşürülmesi ve 90 günlük bir duraklama kararlaştırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1096179657.html

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