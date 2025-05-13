ABD’yle anlaşmaya varılmıştı: Çin, Boeing alımına yönelik yasağı kaldırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği yapacak
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PYD, ABD'ye güvenmemeli'
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Hüsnü Mahalli: 'Bir son değil, bir geçiş olabilir'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin uçan arabasında son gelişmeler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
21 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Emir Çelebi'nin yuttuğu hapın sırrı
15:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Artık her örgüt, yerel bazda kendi yolunu çizecek ama bağlantıları kopmayacak’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PKK’nın feshiyle meşru siyaset yapmanın önü açılmış oldu’
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolapların gizli mesaisi
18:13
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hüsnü Mahalli: “PKK, PYD-YPG ile birleşecek”
18:19
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Süreçte uluslararası aktörlerin rolü
18:33
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'1980’den beri Amerika ile mücadele ediyoruz'
19:11
79 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünyanın ilk süpersonik ses hızının üstünde uçan yolcu uçağını geliştiren efsane isim
20:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Risk primi düştü, borsa yükseldi'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Lozan ve 1924 Anayasası tartışması
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
PKK’nın fesih kararının şifreleri
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Şeffaf olunan hiçbir yerde bağırış, çağrış, gürültü olmaz'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Haftanın maçları ve analizleri
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 15 Mayıs çağrısı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Meyhanelerden doğan bir deyim nasıl dillere pelesenk oldu?
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da bugün yaşanan depremi anlattı
18:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
'Güme gitmek' deyiminin yeniçeriler ile bağlantısı
19:10
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/abdyle-anlasmaya-varilmisti-cin-boeing-alimina-yonelik-yasagi-kaldirdi-1096182924.html
ABD’yle anlaşmaya varılmıştı: Çin, Boeing alımına yönelik yasağı kaldırdı
ABD’yle anlaşmaya varılmıştı: Çin, Boeing alımına yönelik yasağı kaldırdı
Sputnik Türkiye
ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından Pekin’in, daha önce Amerikan şirketi Boeing'den uçak ve yedek parça alımına... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T14:22+0300
2025-05-13T14:20+0300
dünya
abd
çin
boeing
bloomberg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095648591_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8f7653fb6fda2b8f20d4bbba4a59b7d.jpg
Bloomberg, Çin’in Amerikan Boeing uçaklarının ve yedek parçalarının ithalatını durdurma kararını kaldırdığını yazdı.Ajansın haberinde, “Çin, ABD ile ticaret görüşmelerinde her iki taraf için de vergilerin geçici olarak azaltılmasıyla sonuçlanan bir atılımın ardından, havayolu şirketlerine Boeing uçaklarının teslimatına yönelik bir ay süren yasağı kaldırdı” ifadesine yer verildi.Çinli şirketlere taşımacılığı kendi şart ve koşullarına göre organize etme hakkı verildiği bildirildi.Boeing kendisini, Başkan Donald Trump'ın ithalat vergileri getirmesiyle başlayan ABD-Çin ticaret savaşının merkezinde bulmuştu. Çinli yetkililer bir ay önce ülkenin havayolu şirketlerinin bu üreticiden uçak ithalatını durdurmasını talep etmişti.ABD, Çin'le yapılan ticaret görüşmelerinde 'önemli ilerleme' sağlandığını ve iki ülkenin ABD’nin ticaret açığını azaltmaya yönelik bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu. İki ülke arasındaki gümrük vergilerinin yüzde 115 oranında düşürülmesi ve 90 günlük bir duraklama kararlaştırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1096179657.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095648591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5ce9a2f3bb1dfe1702f6bbf5293f093.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, çin, boeing, bloomberg
abd, çin, boeing, bloomberg

ABD’yle anlaşmaya varılmıştı: Çin, Boeing alımına yönelik yasağı kaldırdı

14:22 13.05.2025
© AP Photo / Lewis Joly Boeing
 Boeing - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Abone ol
ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından Pekin’in, daha önce Amerikan şirketi Boeing'den uçak ve yedek parça alımına getirdiği kısıtlamayı kaldırdığı belirtildi.
Bloomberg, Çin’in Amerikan Boeing uçaklarının ve yedek parçalarının ithalatını durdurma kararını kaldırdığını yazdı.
Ajansın haberinde, “Çin, ABD ile ticaret görüşmelerinde her iki taraf için de vergilerin geçici olarak azaltılmasıyla sonuçlanan bir atılımın ardından, havayolu şirketlerine Boeing uçaklarının teslimatına yönelik bir ay süren yasağı kaldırdı” ifadesine yer verildi.
Çinli şirketlere taşımacılığı kendi şart ve koşullarına göre organize etme hakkı verildiği bildirildi.
Boeing kendisini, Başkan Donald Trump'ın ithalat vergileri getirmesiyle başlayan ABD-Çin ticaret savaşının merkezinde bulmuştu. Çinli yetkililer bir ay önce ülkenin havayolu şirketlerinin bu üreticiden uçak ithalatını durdurmasını talep etmişti.
ABD, Çin'le yapılan ticaret görüşmelerinde 'önemli ilerleme' sağlandığını ve iki ülkenin ABD’nin ticaret açığını azaltmaya yönelik bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu. İki ülke arasındaki gümrük vergilerinin yüzde 115 oranında düşürülmesi ve 90 günlük bir duraklama kararlaştırılmıştı.
Rus taarruz birimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала