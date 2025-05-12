Uzmanlar değerlendirdi: PKK’nın fesih kararı ne anlama geliyor?

“Tabi bu süreç nasıl işleyecek? Neler yapılacak? Bununla ilgili birçok soru işaretleri var. Yani PKK terör örgütü süreci bu şekilde ilan ederken yaklaşık yarım asırlık bir süreçte ve bu yarım asırın kırk küsur yılı da silahla kullanarak geçirdi. Özellikle son 20 yıldır Amerika'nın ciddi şekilde, Fransa'nın Almanya'nın ciddi şekilde vermiş olduğu birçok silah var. Sadece PKK terör örgütünün üzerindeki 3 tane el bombası bir kalaşnikof yok. Artık PKK terör örgütünün, helikopteri, Suriye'de tankı, Irak'ta zırhlı muharebe araçları var. Bununla ilgili binlerce on binlerce tane depolar var. Sığınaklarda bu depoların içinde birçok belki de Amerikan'ın yeni üretmiş olduğu, yeni nesil silahlarda tuttuğu, birçok mühimmat, birçok bomba, roket atarın bulunduğu bir terör örgütünden bahsediyoruz. Tabii bunun teslimi edileceği konusu var. Şimdi Irak'ta, Kandil'de olana Türkiye'ye nasıl müdahale edecek, nasıl yapılacak bununla ilgili tabii ki çok ciddi çalışmalar gerekiyor. Bununla ilgili de Türkiye’de çok ciddi adımlar atması gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konuda özellikle o bölgeyi çok çok iyi bilen ordu mensuplarının bütün sığınakları, depoları işaretleyip ona göre imha etmesi gerekiyor. PKK terör örgütünün ilk çözüm sürecinde ‘silahları gömdük’ açıklaması yapmış ama çözüm süreci başarısızlığa uğradığı bu silahlar Türk milletine ve Türk silahlı kuvvetlerine karşı kullandı. Bu süreçten artık ders aldık. Bu sürecin tekrar edilmemesi, aynı şekilde olumsuz yönde tekrar üretmemesi için bütün hassasiyetlerin göz önünde bulundurması lazım. Bu en önemli meseledir.”