https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/abd-cin-anlasmasi-etkisini-gosterdi-altinda-yeni-tahminler-1096164786.html

ABD-Çin anlaşması etkisini gösterdi: Altında yeni tahminler

ABD-Çin anlaşması etkisini gösterdi: Altında yeni tahminler

Sputnik Türkiye

ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin olumlu sonuçlanması, altın fiyatlarında kısa bir süreliğine düşüşe neden oldu. Gram altın kısa süreliğine 4 bin... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T08:48+0300

2025-05-13T08:48+0300

2025-05-13T08:49+0300

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Küresel piyasaların odaklandığı ABD-Çin ticaret müzakereleri, PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması yeni haftaya damgasını vurdu. Dünya'da ve Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmeler sonrasında altında yeni tahminler gelmeye başladı. 9 Mayıs Cuma günü kısa süreliğine 4 bin 100 TL seviyesinin altına sarkan gram altın haftayı 4143 liradan kapatmıştı.12 Mayıs'ta gram altın güne 4092 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4061 lira, en yüksek de 4102 lira seviyesi görüldü. 'Dolara değer kazandırdı'Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Milliyet gazetesine yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:Baydar ayrıca 90 günlük sürecin önemine vurgu yaparak, “Şu anki iyimserlik geçici olabilir. Pazarlıklar tamamlanmadan nihai etkiyi görmek mümkün değil. Ancak ilk etapta bu gelişmenin doları desteklediği ve altın fiyatlarını baskıladığı görülüyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/altin-haftaya-dususle-basladi-dusus-surecek-mi-gram-altin-icin-yeni-tahmin-ne-1096140981.html

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