https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/abd-cin-anlasmasi-etkisini-gosterdi-altinda-yeni-tahminler-1096164786.html
ABD-Çin anlaşması etkisini gösterdi: Altında yeni tahminler
ABD-Çin anlaşması etkisini gösterdi: Altında yeni tahminler
Sputnik Türkiye
ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin olumlu sonuçlanması, altın fiyatlarında kısa bir süreliğine düşüşe neden oldu. Gram altın kısa süreliğine 4 bin... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T08:48+0300
2025-05-13T08:48+0300
2025-05-13T08:49+0300
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Küresel piyasaların odaklandığı ABD-Çin ticaret müzakereleri, PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması yeni haftaya damgasını vurdu. Dünya'da ve Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmeler sonrasında altında yeni tahminler gelmeye başladı. 9 Mayıs Cuma günü kısa süreliğine 4 bin 100 TL seviyesinin altına sarkan gram altın haftayı 4143 liradan kapatmıştı.12 Mayıs'ta gram altın güne 4092 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4061 lira, en yüksek de 4102 lira seviyesi görüldü. 'Dolara değer kazandırdı'Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Milliyet gazetesine yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:Baydar ayrıca 90 günlük sürecin önemine vurgu yaparak, “Şu anki iyimserlik geçici olabilir. Pazarlıklar tamamlanmadan nihai etkiyi görmek mümkün değil. Ancak ilk etapta bu gelişmenin doları desteklediği ve altın fiyatlarını baskıladığı görülüyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/altin-haftaya-dususle-basladi-dusus-surecek-mi-gram-altin-icin-yeni-tahmin-ne-1096140981.html
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ABD-Çin anlaşması etkisini gösterdi: Altında yeni tahminler
08:48 13.05.2025 (güncellendi: 08:49 13.05.2025)
ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin olumlu sonuçlanması, altın fiyatlarında kısa bir süreliğine düşüşe neden oldu. Gram altın kısa süreliğine 4 bin TL’nin altını görürken, bundan sonraki süreçte fiyatlarda düşüşün devam edip etmeyeceği merak ediliyor.
Küresel piyasaların odaklandığı ABD-Çin ticaret müzakereleri, PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması yeni haftaya damgasını vurdu. Dünya'da ve Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmeler sonrasında altında yeni tahminler gelmeye başladı.
9 Mayıs Cuma günü kısa süreliğine 4 bin 100 TL seviyesinin altına sarkan gram altın haftayı 4143 liradan kapatmıştı.
12 Mayıs'ta gram altın güne 4092 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4061 lira, en yüksek de 4102 lira seviyesi görüldü.
'Dolara değer kazandırdı'
Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Milliyet gazetesine yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“ABD ve Çin, ticari gerilimi azaltmak amacıyla gümrük vergilerini 90 günlüğüne düşürme kararı aldı. ABD, Çin mallarına uyguladığı yüzde 125’lik vergiyi yüzde 10’a, Çin ise ABD ürünlerine uyguladığı yüzde 145’lik vergiyi yüzde 30’a çekti. Bu adım, dolara değer kazandırdı ve küresel ticarette rahatlama sağladı.”
Baydar ayrıca 90 günlük sürecin önemine vurgu yaparak, “Şu anki iyimserlik geçici olabilir. Pazarlıklar tamamlanmadan nihai etkiyi görmek mümkün değil. Ancak ilk etapta bu gelişmenin doları desteklediği ve altın fiyatlarını baskıladığı görülüyor” dedi.