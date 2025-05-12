https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/altin-haftaya-dususle-basladi-dusus-surecek-mi-gram-altin-icin-yeni-tahmin-ne-1096140981.html
Altın haftaya düşüşle başladı: Düşüş sürecek mi, gram altın için yeni tahmin ne?
Altın haftaya düşüşle başladı: Düşüş sürecek mi, gram altın için yeni tahmin ne?
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altın yorumları
2025-05-12T09:39+0300
2025-05-12T09:39+0300
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Geçtiğimiz hafta, altın kısa süreli bir yükselme yaşamış, çarşamba gününden sonra hızla düşüşe geçmişti. Gram altın fiyatlarıCuma günü kısa süreliğine 4 bin 100 TL seviyesinin altına sarkan gram altın haftayı 4143 liradan kapatmıştı. 12 Mayıs'ta gram altın güne 4092 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4061 lira, en yüksek de 4102 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4082 liradan alıcı buluyor.Altın fiyatlarında dalgalanmaAltın fiyatlarında rekor seviyelerden yaşanan geri çekilmeler de yatırımcıların radarında. Risk ve gerilimden beslenen altının kaynakları azalmaya başladı. Rusya-Ukrayna geriliminde atılan adımlar, ABD’nin ticaret savaşına ilişkin gümrük vergilerini düşürme ve Çin ile anlaşma yoluna gitme çabaları altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu.Ayrıca Hindistan-Pakistan arasındaki çatışma ortamındaki değişiklik de altına düşüş getirdi.Bu gelişmeler risk iştahını azaltırken altına olan talep düştü. Ayrıca doların küresel piyasalarda yükselmesi de altını olumsuz etkiliyor.Gram altın daha da düşecek mi?Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, gram altın için ihtimalleri şöyle sıraladı:Ons altın 12 MayısOns altın haftaya 3 bin 283 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3259 dolar, en yüksek de 3292 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3276 dolardan işlem geçiyor.Kapalıçarşı'da altın fiyatları nasıl?Kapalıçarşı'da gram altın 4110 liradan alınırken 4159 liradan satılıyor.
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Altın haftaya düşüşle başladı: Düşüş sürecek mi, gram altın için yeni tahmin ne?
09:39 12.05.2025 (güncellendi: 09:42 12.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD’nin ticaret savaşları açısından yumuşama göstermesi ve Rusya-Ukrayna geriliminin bitmesi ihtimali gibi altını düşürdü. Gram altın için kısa vadede yükselme eğilimi ise beklenmiyor.
Geçtiğimiz hafta, altın kısa süreli bir yükselme yaşamış, çarşamba gününden sonra hızla düşüşe geçmişti.
Cuma günü kısa süreliğine 4 bin 100 TL seviyesinin altına sarkan gram altın haftayı 4143 liradan kapatmıştı.
12 Mayıs'ta gram altın güne 4092 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4061 lira, en yüksek de 4102 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4082 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatlarında dalgalanma
Altın fiyatlarında rekor seviyelerden yaşanan geri çekilmeler de yatırımcıların radarında. Risk ve gerilimden beslenen altının kaynakları azalmaya başladı. Rusya-Ukrayna geriliminde atılan adımlar, ABD’nin ticaret savaşına ilişkin gümrük vergilerini düşürme ve Çin ile anlaşma yoluna gitme çabaları altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu.
Ayrıca Hindistan-Pakistan arasındaki çatışma ortamındaki değişiklik de altına düşüş getirdi.
Bu gelişmeler risk iştahını azaltırken altına olan talep düştü. Ayrıca doların küresel piyasalarda yükselmesi de altını olumsuz etkiliyor.
Gram altın daha da düşecek mi?
Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, gram altın için ihtimalleri şöyle sıraladı:
Gram altında önemli seviyemiz 3971 TL civarıdır. Orta vadeli aşağı sinyalleri devam ettiğinden önümüzdeki günlerde bu destek seviyesine doğru hareketlenmesi muhtemeldir. Ancak ons altın ile paralel hareket eden gram altın orada meydana gelebilecek dalgalanmaları aynen yansıtacaktır. Çünkü dolar/TL neredeyse sabit bir seyirde. Dolarda ise değişen bir şey yok. Kontrollü bir şekilde yatay seyirde hareket ediyor. Yakın zamanda da faizden daha iyi bir getiri getirmesini beklemiyoruz. Kaldı ki dolar/TL vadeli kontratlarda da aşağı yönlü bir seyir var. Bu da gelecekte doların yükselmeyeceği konusundaki beklentilerin arttığını göstermektedir.
Ons altın haftaya 3 bin 283 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3259 dolar, en yüksek de 3292 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3276 dolardan işlem geçiyor.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları nasıl?
Kapalıçarşı'da gram altın 4110 liradan alınırken 4159 liradan satılıyor.