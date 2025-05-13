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16 Mayıs'ta vizyona girecek filmler: Korkudan maceraya, animasyondan müziğe 10 yeni film
16 Mayıs'ta vizyona girecek filmler: Korkudan maceraya, animasyondan müziğe 10 yeni film
Sputnik Türkiye
16 Mayıs 2025'te sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak filmler arasında "Son Durak: Kan Bağı", "Hurry Up Tomorrow", "Sıcak Büfe", "Orman Çocukları", "Parmak Çocuk Emma" gibi yapımlar yer alıyor.
2025-05-13T13:58+0300
2025-05-13T13:58+0300
yaşam
vizyona girecek filmler
yabancı sinema
yerli sinema
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096181702_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_df47788c6308bcad0fbdb3bfb6f10887.png
Yerli ve yabancı yapımların dikkat çektiği 16 Mayıs vizyon haftasında, sinema salonları yine dopdolu bir programla izleyiciyi karşılıyor. Bu hafta gerilimden animasyona, müzikalden gençlik hikâyelerine kadar geniş bir yelpazede toplam 10 yeni film vizyona giriyor. Korku tutkunları için Son Durak: Kan Bağı, gençlik ve müzik sevenler için Haydi Tut Elimi ve Hurry Up Tomorrow, ailece izlenebilecek filmler arasında ise Orman Çocukları ile Parmak Çocuk Emma öne çıkıyor. Dram, aşk, suç ve komedinin harmanlandığı yapımlar da haftanın dikkat çekenleri arasında yer alıyor.Son Durak: Kan BağıKabuslar gerçek olabilir mi? Son Durak: Kan Bağı, her sabah aynı korkunç şiddet döngüsüyle uyanan üniversite öğrencisi Stefanie’nin gerilim dolu hikâyesini anlatıyor. Ailesini bekleyen felaketi durdurmak için geçmişin karanlık sırlarını araştıran Stefanie, hem zihninin hem de kaderin pençesinde ölümcül bir hesaplaşmaya sürükleniyor. Giderek daralan zamanla yarışırken, kurtuluşun anahtarı sandığından çok daha yakın… ve çok daha tehlikeli olabilir.Hurry Up TomorrowGerçek ile hayalin çizgisi nerede başlar? Uykusuzlukla boğuşan bir müzisyenin, gizemli bir yabancıyla karşılaştığı Hurry Up Tomorrow, izleyiciyi zihnin en karanlık köşelerine sürüklüyor. Yabancının anlattıkları, müzisyeni kendi geçmişiyle yüzleşmeye ve kimliğinin derinlerine inmeye zorlar. Gerçeklikten kopuşun eşiğinde, bu içsel yolculuk, yalnızca bilineni değil, aklın sınırlarını da paramparça etmeye hazır.Ateez World Tour: Towards the LightKüresel fenomen Ateez’in sahnedeki enerjisini ve perde arkasındaki duygularını keşfetmeye hazır olun. Towards the Light - Will to Power dünya turnesinin sinema perdesine taşındığı bu özel film, grubun tutkusunu, sahne performanslarını ve hayranlarıyla kurduğu bağı gözler önüne seriyor. Müzik ve ışığın büyüsüne kapılmak isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim.Ayak TakımıBir yılbaşı gecesi... bolca sürpriz, eski defterler ve belalı misafirlerle dolu! Ayak Takımı, suç dolu geçmişini geride bırakıp ailesiyle sakin bir hayat kuran Vincent’ın, beklenmedik ziyaretçilerle altüst olan yeni yaşamını konu alıyor. Jennifer Coolidge, Gabrielle Union ve Ed Harris’in başrolleri paylaştığı filmde, aile sırları, eski aşklar ve kaçınılmaz hesaplaşmalar bir kulübe gecesinde çarpışıyor. Komediyle harmanlanmış bir suç hikâyesi izleyiciyi bekliyor.GülizarBir düğün, bir travma ve suskun kalan bir adalet… Gülizar, hayatının en mutlu gününe hazırlanırken tacize uğrayan genç bir kadının iç dünyasına ayna tutuyor. Saldırganın kimliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte Gülizar’ın gerçeklerle yüzleşme süreci, onu karanlık ve kaçışı olmayan bir labirente sürüklüyor. Gerilim dolu atmosferiyle izleyiciyi sarsacak bu psikolojik dram, suskunluğun en ağır yük olduğunu hatırlatıyor.Haydi Tut ElimiBir hayal, bir şarkı ve unutulmaz bir yolculuk... Dans tutkunu Duygu ve Kaan, yurtdışında eğitim alma şansı yakalayabilmek için seçmelere katılmak zorundadır. Ancak bu seçmelerin kapısını aralayacak olan şey, gizemli bir şarkının hikâyesidir. En yakın arkadaşlarıyla birlikte bu hikâyenin peşine düşen gençler, hem kendilerini hem de sevdiklerini daha yakından tanıyacakları bir maceraya atılır. Haydi Tut Elimi, dans, müzik ve gençliğin coşkusunu, dostluk ve aile bağlarıyla harmanlayan sımsıcak bir film.KarantinaYeni bir okul, kapalı kapılar ve çözülmeyi bekleyen sırlar... Karantina, Zeynep’in beklenmedik bir karantina sürecinde gizemli bir cinayetle yüzleştiği ve Onur’a karşı hissettiği duygularla savrulduğu gençlik dolu bir hikâyeyi anlatıyor. Salgınla sarsılan bu izole ortamda, aşk, dostluk ve güven sınanırken, gençliğin karmaşık ruh halleri perdeye taşınıyor. Demirhan Demircioğlu, İlker Aksum ve Meltem Akçöl’ün rol aldığı film, hem duygusal hem gerilimli bir yolculuk vadediyor.Orman ÇocuklarıDoğa, dostluk ve macera dolu bir yaz... Şehirli çocukların yaz kampı için geldiği orman çiftliği, onları doğayla iç içe, bambaşka bir dünyaya sürüklüyor. Ormanda yaşayan çocuklarla başlayan tatlı rekabet, kısa sürede heyecanlı bir serüvene dönüşüyor. Demir’in atıyla birlikte ormanda kaybolmasıyla işler ciddileşirken, çocuklar hem arkadaşlarını kurtarmak hem de define avcılarına karşı doğayı savunmak için el ele veriyor. Orman Çocukları, çocuklara cesaret, dayanışma ve doğa sevgisini anlatan sımsıcak bir aile filmi.Parmak Çocuk EmmaMinik bir kalp, büyük bir macera... Hayvanlarla dolu bir krallıkta yaşayan ve oradaki tek insan olan küçük Emma, gerçek ailesini bulmak için yola çıkar. Bu renkli animasyon filmde Emma’ya, dahi kaplumbağa Newton ve mucit kurt Edward eşlik ediyor. Eğlenceli dostluklar, heyecan verici sürprizler ve bolca keşifle dolu bu yolculuk, izleyenleri hem güldürecek hem de duygulandıracak. Parmak Çocuk Emma, ailece izlenebilecek neşeli ve umut dolu bir animasyon.Sıcak BüfeBir mahalle, bir büfe ve sürprizlerle dolu sıradan bir gece... Sıcak Büfe, dışarıdan sakin görünen yaşamların, küçük bir mahalle büfesinde bir gecede nasıl altüst olabileceğini anlatıyor. Bihter Dinçel, Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan’ın başrollerde olduğu film, mizah ve dramı harmanlayarak insan ilişkilerine ve hayatın beklenmedik dönüşlerine sıcak bir bakış sunuyor. Mahalle kültürünün içinden gelen samimi bir hikâye.
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16 mayıs vizyona girecek filmler, 16 mayıs 2025 sinema filmleri, sinemalarda bu hafta ne var, ateez konser filmi, türk yapımı yeni filmler, dram filmleri vizyonda, sinema vizyon rehberi 16 mayıs
16 mayıs vizyona girecek filmler, 16 mayıs 2025 sinema filmleri, sinemalarda bu hafta ne var, ateez konser filmi, türk yapımı yeni filmler, dram filmleri vizyonda, sinema vizyon rehberi 16 mayıs

16 Mayıs'ta vizyona girecek filmler: Korkudan maceraya, animasyondan müziğe 10 yeni film

13:58 13.05.2025
© Fotoğraf16 Mayıs'ta vizyona girecek filmler: Korkudan maceraya, animasyondan müziğe 10 yeni film vizyonda
16 Mayıs'ta vizyona girecek filmler: Korkudan maceraya, animasyondan müziğe 10 yeni film vizyonda - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© Fotoğraf
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Bu hafta sinema salonlarında her zevke hitap eden birbirinden farklı 10 film izleyiciyle buluşuyor. Korku, dram, animasyon, gençlik ve müzikal türlerinde yapımların öne çıktığı 16 Mayıs haftasında hem yerli hem yabancı filmler dikkat çekiyor.
Yerli ve yabancı yapımların dikkat çektiği 16 Mayıs vizyon haftasında, sinema salonları yine dopdolu bir programla izleyiciyi karşılıyor. Bu hafta gerilimden animasyona, müzikalden gençlik hikâyelerine kadar geniş bir yelpazede toplam 10 yeni film vizyona giriyor. Korku tutkunları için Son Durak: Kan Bağı, gençlik ve müzik sevenler için Haydi Tut Elimi ve Hurry Up Tomorrow, ailece izlenebilecek filmler arasında ise Orman Çocukları ile Parmak Çocuk Emma öne çıkıyor. Dram, aşk, suç ve komedinin harmanlandığı yapımlar da haftanın dikkat çekenleri arasında yer alıyor.

Son Durak: Kan Bağı

Kabuslar gerçek olabilir mi? Son Durak: Kan Bağı, her sabah aynı korkunç şiddet döngüsüyle uyanan üniversite öğrencisi Stefanie’nin gerilim dolu hikâyesini anlatıyor. Ailesini bekleyen felaketi durdurmak için geçmişin karanlık sırlarını araştıran Stefanie, hem zihninin hem de kaderin pençesinde ölümcül bir hesaplaşmaya sürükleniyor. Giderek daralan zamanla yarışırken, kurtuluşun anahtarı sandığından çok daha yakın… ve çok daha tehlikeli olabilir.

Hurry Up Tomorrow

Gerçek ile hayalin çizgisi nerede başlar? Uykusuzlukla boğuşan bir müzisyenin, gizemli bir yabancıyla karşılaştığı Hurry Up Tomorrow, izleyiciyi zihnin en karanlık köşelerine sürüklüyor. Yabancının anlattıkları, müzisyeni kendi geçmişiyle yüzleşmeye ve kimliğinin derinlerine inmeye zorlar. Gerçeklikten kopuşun eşiğinde, bu içsel yolculuk, yalnızca bilineni değil, aklın sınırlarını da paramparça etmeye hazır.

Ateez World Tour: Towards the Light

Küresel fenomen Ateez’in sahnedeki enerjisini ve perde arkasındaki duygularını keşfetmeye hazır olun. Towards the Light - Will to Power dünya turnesinin sinema perdesine taşındığı bu özel film, grubun tutkusunu, sahne performanslarını ve hayranlarıyla kurduğu bağı gözler önüne seriyor. Müzik ve ışığın büyüsüne kapılmak isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim.

Ayak Takımı

Bir yılbaşı gecesi... bolca sürpriz, eski defterler ve belalı misafirlerle dolu! Ayak Takımı, suç dolu geçmişini geride bırakıp ailesiyle sakin bir hayat kuran Vincent’ın, beklenmedik ziyaretçilerle altüst olan yeni yaşamını konu alıyor. Jennifer Coolidge, Gabrielle Union ve Ed Harris’in başrolleri paylaştığı filmde, aile sırları, eski aşklar ve kaçınılmaz hesaplaşmalar bir kulübe gecesinde çarpışıyor. Komediyle harmanlanmış bir suç hikâyesi izleyiciyi bekliyor.

Gülizar

Bir düğün, bir travma ve suskun kalan bir adalet… Gülizar, hayatının en mutlu gününe hazırlanırken tacize uğrayan genç bir kadının iç dünyasına ayna tutuyor. Saldırganın kimliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte Gülizar’ın gerçeklerle yüzleşme süreci, onu karanlık ve kaçışı olmayan bir labirente sürüklüyor. Gerilim dolu atmosferiyle izleyiciyi sarsacak bu psikolojik dram, suskunluğun en ağır yük olduğunu hatırlatıyor.

Haydi Tut Elimi

Bir hayal, bir şarkı ve unutulmaz bir yolculuk... Dans tutkunu Duygu ve Kaan, yurtdışında eğitim alma şansı yakalayabilmek için seçmelere katılmak zorundadır. Ancak bu seçmelerin kapısını aralayacak olan şey, gizemli bir şarkının hikâyesidir. En yakın arkadaşlarıyla birlikte bu hikâyenin peşine düşen gençler, hem kendilerini hem de sevdiklerini daha yakından tanıyacakları bir maceraya atılır. Haydi Tut Elimi, dans, müzik ve gençliğin coşkusunu, dostluk ve aile bağlarıyla harmanlayan sımsıcak bir film.

Karantina

Yeni bir okul, kapalı kapılar ve çözülmeyi bekleyen sırlar... Karantina, Zeynep’in beklenmedik bir karantina sürecinde gizemli bir cinayetle yüzleştiği ve Onur’a karşı hissettiği duygularla savrulduğu gençlik dolu bir hikâyeyi anlatıyor. Salgınla sarsılan bu izole ortamda, aşk, dostluk ve güven sınanırken, gençliğin karmaşık ruh halleri perdeye taşınıyor. Demirhan Demircioğlu, İlker Aksum ve Meltem Akçöl’ün rol aldığı film, hem duygusal hem gerilimli bir yolculuk vadediyor.

Orman Çocukları

Doğa, dostluk ve macera dolu bir yaz... Şehirli çocukların yaz kampı için geldiği orman çiftliği, onları doğayla iç içe, bambaşka bir dünyaya sürüklüyor. Ormanda yaşayan çocuklarla başlayan tatlı rekabet, kısa sürede heyecanlı bir serüvene dönüşüyor. Demir’in atıyla birlikte ormanda kaybolmasıyla işler ciddileşirken, çocuklar hem arkadaşlarını kurtarmak hem de define avcılarına karşı doğayı savunmak için el ele veriyor. Orman Çocukları, çocuklara cesaret, dayanışma ve doğa sevgisini anlatan sımsıcak bir aile filmi.

Parmak Çocuk Emma

Minik bir kalp, büyük bir macera... Hayvanlarla dolu bir krallıkta yaşayan ve oradaki tek insan olan küçük Emma, gerçek ailesini bulmak için yola çıkar. Bu renkli animasyon filmde Emma’ya, dahi kaplumbağa Newton ve mucit kurt Edward eşlik ediyor. Eğlenceli dostluklar, heyecan verici sürprizler ve bolca keşifle dolu bu yolculuk, izleyenleri hem güldürecek hem de duygulandıracak. Parmak Çocuk Emma, ailece izlenebilecek neşeli ve umut dolu bir animasyon.

Sıcak Büfe

Bir mahalle, bir büfe ve sürprizlerle dolu sıradan bir gece... Sıcak Büfe, dışarıdan sakin görünen yaşamların, küçük bir mahalle büfesinde bir gecede nasıl altüst olabileceğini anlatıyor. Bihter Dinçel, Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan’ın başrollerde olduğu film, mizah ve dramı harmanlayarak insan ilişkilerine ve hayatın beklenmedik dönüşlerine sıcak bir bakış sunuyor. Mahalle kültürünün içinden gelen samimi bir hikâye.
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