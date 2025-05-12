https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/tolga-cevikten-uzen-haber-saglik-sorunu-nedeniyle-tolgshow-izmir-gosterisi-ertelendi-1096153044.html

Tolga Çevik’ten üzen haber: Sağlık sorunu nedeniyle Tolgshow İzmir gösterisi ertelendi

Tolga Çevik’ten üzen haber: Sağlık sorunu nedeniyle Tolgshow İzmir gösterisi ertelendi

Sputnik Türkiye

Ünlü komedyen Tolga Çevik, yaşadığı lomber disk hernisi nedeniyle 12 Mayıs 2025'te İzmir'de gerçekleştirmeyi planladığı Tolgshow gösterisini erteledi. Sağlık... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

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2025-05-12T15:57+0300

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Tolga Çevik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 12 Mayıs 2025'te İzmir'de sahneleyeceği Tolgshow gösterisinin ertelendiğini duyurdu. Sanatçının yaşadığı lomber disk hernisi rahatsızlığı nedeniyle sahne performansını sürdüremeyeceği belirtildi. Gösterinin yeni tarihi 28 Mayıs 2025 olarak açıklandı.Lomber disk hernisi nedir?Lomber disk hernisi, omurgadaki disklerin yerinden kayması sonucu oluşan ve özellikle bel bölgesinde şiddetli ağrılara yol açan bir rahatsızlıktır. Bu durum, bireyin hareket kabiliyetini kısıtlayabilir ve günlük aktivitelerini olumsuz etkileyebilir.Hayranlarından destek mesajlarıTolga Çevik'in sağlık durumu ve gösterisinin ertelenmesi haberi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.Tolgshow İzmir Gösterisi i̇çin yeni tarih: 28 Mayıs 2025Erteleme kararının ardından, Tolgshow İzmir gösterisinin yeni tarihi 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Bilet alan izleyicilerin, yeni tarihte gösteriyi izleyebilecekleri veya bilet iadesi seçeneklerini değerlendirebilecekleri açıklandı.

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