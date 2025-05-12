Yeni evlenecekler indirim kodunu nasıl alacak?
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Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi imkanının yanı sıra, beyaz eşya, mobilya ve diğer ev gereçlerine yönelik çeyiz desteği de gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 20 firma ile anlaşıldığını bildirmişti. Yeni evleneceklere indirim kampanyası ne zaman başlıyor, nasıl indirim kodu alınıyor?
Evlenecek çiftlerin desteklenmesi amacıyla kampanyalar hayata geçiriliyor.
Başvuru nasıl olacak? İndirim kodu nasıl alınır?
Aile Yılı nedeniyle kredi fırsatına ek çeyiz desteği de uygulanacak. Anlaşmalı firmalardan yapılacak alışverişlerde yüzde 5'den yüzde 35'e kadar indirim söz konusu olacak. Başvurular ise indirim kodu ile yapılacak.
İndirim kodu için ilk adım: E-devletten kampanya başvurusu
Yeni evlenecek çiftler ilk olarak e-Devlet üzerinden kampanyaya başvuruda bulunacak. Ardından başvurusu değerlendirilen ve ''Nikah Onayı Bekleniyor'' aşamasında olan gençlere kod oluşturuluyor.
E-devlet ekranından başvuru durumunu takip edip ''Nikah Onayı Bekleniyor'' aşamasına geldiğinde indirim kodunu e-Devlet üzerinden elde edebilirsiniz.
E-devlet ekranından başvuru durumunu takip edip ''Nikah Onayı Bekleniyor'' aşamasına geldiğinde indirim kodunu e-Devlet üzerinden elde edebilirsiniz.
İndirim kodunun süresi var mı?
İndirim kodları her firmada sadece 1 kez kullanılır ve 6 ay geçerlidir.
Evlenecek çiftlere indirim kampanyası uygulayan firmalar hangileri?
Adore (Mevcut indirimlere ek yüzde 7 indirim)
Arçelik (Her bir ürün için 5 bin TL indirim)
Beko (Her bir ürün için 5 bin TL indirim)
Bellona (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
Doğtaş (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
DS Damat (Mevcut indirimlere ek yüzde 15 indirim)
English Home (Mevcut indirimlere ek yüzde 20 indirim)
Fakir (Mevcut indirimlere ek yüzde 35 indirim)
Hatemoğlu (Tüm ürünlerde perakende satış fiyatı üzerinden net yüzde 35 indirim)
Hepsiburada (30 bin TL ve üzerine yüzde 10 indirim)
İstikbal (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
Karaca (Mevcut indirimlere ek yüzde 15 indirim)
Kelebek (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
KİP (Satış fiyatı üzerinden yüzde 30 indirim)
Kütahya Porselen (Mevcut indirimlere ek yüzde 20 indirim)
Lova Yatak (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
Modalife (Mevcut indirimlere ek yüzde 5 indirim)
Mondihome (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
TÜMBİR (Mevcut indirimlere ek yüzde 20 indirim)
Vestel (Yüzde 30 indirim)
Arçelik (Her bir ürün için 5 bin TL indirim)
Beko (Her bir ürün için 5 bin TL indirim)
Bellona (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
Doğtaş (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
DS Damat (Mevcut indirimlere ek yüzde 15 indirim)
English Home (Mevcut indirimlere ek yüzde 20 indirim)
Fakir (Mevcut indirimlere ek yüzde 35 indirim)
Hatemoğlu (Tüm ürünlerde perakende satış fiyatı üzerinden net yüzde 35 indirim)
Hepsiburada (30 bin TL ve üzerine yüzde 10 indirim)
İstikbal (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
Karaca (Mevcut indirimlere ek yüzde 15 indirim)
Kelebek (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
KİP (Satış fiyatı üzerinden yüzde 30 indirim)
Kütahya Porselen (Mevcut indirimlere ek yüzde 20 indirim)
Lova Yatak (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
Modalife (Mevcut indirimlere ek yüzde 5 indirim)
Mondihome (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
TÜMBİR (Mevcut indirimlere ek yüzde 20 indirim)
Vestel (Yüzde 30 indirim)