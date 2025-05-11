https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/evlilik-kredisi-borclarinin-silinmesi-gundemde-tek-sart-var-1096131158.html
Evlilik kredisi borçlarının silinmesi gündemde: Tek şart var
Evlilik kredisi borçlarının silinmesi gündemde: Tek şart var
Sputnik Türkiye
Devlet destekli evlilik kredisiyle ilgili yeni bir düzenleme gündemde. Çocuk sahibi olan genç çiftlerin kredi borçlarının silinmesi ya da azaltılması... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T14:06+0300
2025-05-11T14:06+0300
2025-05-11T14:06+0300
yaşam
evlilik kredisi
çocuk yardımı
kredi borcu
kredi borcunun silinmesi
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Genç çiftlere verilen faizsiz evlilik kredisi uygulamasında yeni bir adım atılıyor. Edinilen bilgilere göre, bu krediden faydalanan çiftlerin çocuk sahibi olmaları halinde borçlarının silinmesi ya da önemli ölçüde azaltılması yönünde bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.Daha önce Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sunulan evlilik kredisi kapsamında gençlere faizsiz olarak 150 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor ve geri ödeme iki yıl sonra başlıyordu. Şimdi ise bu desteğe yeni bir sosyal boyut eklenmesi planlanıyor.Kredi borcu çocuk yardımına sayılabilirGençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni teşvik modelleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, 'Aile kuran gençlerin desteklenmesi adına kredi geri ödemelerinin çocuk yardımı kapsamında değerlendirilebileceğini' söyledi.Efendioğlu, “Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan tamamen vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir,” diyerek uygulamanın sosyal destek boyutuna dikkat çekti.Yeni düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Genç çiftlerin çocuk yapmaları halinde kredi borçlarının silinmesi, hem nüfus politikası hem de aileyi teşvik açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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evlilik kredisi, çocuk yardımı, kredi borcu, kredi borcunun silinmesi
evlilik kredisi, çocuk yardımı, kredi borcu, kredi borcunun silinmesi
Evlilik kredisi borçlarının silinmesi gündemde: Tek şart var
Devlet destekli evlilik kredisiyle ilgili yeni bir düzenleme gündemde. Çocuk sahibi olan genç çiftlerin kredi borçlarının silinmesi ya da azaltılması planlanıyor.
Genç çiftlere verilen faizsiz evlilik kredisi uygulamasında yeni bir adım atılıyor. Edinilen bilgilere göre, bu krediden faydalanan çiftlerin çocuk sahibi olmaları halinde borçlarının silinmesi ya da önemli ölçüde azaltılması yönünde bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.
Daha önce Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sunulan evlilik kredisi kapsamında gençlere faizsiz olarak 150 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor ve geri ödeme iki yıl sonra başlıyordu. Şimdi ise bu desteğe yeni bir sosyal boyut eklenmesi planlanıyor.
Kredi borcu çocuk yardımına sayılabilir
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni teşvik modelleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, 'Aile kuran gençlerin desteklenmesi adına kredi geri ödemelerinin çocuk yardımı kapsamında değerlendirilebileceğini' söyledi.
Efendioğlu, “Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan tamamen vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir,” diyerek uygulamanın sosyal destek boyutuna dikkat çekti.
Yeni düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Genç çiftlerin çocuk yapmaları halinde kredi borçlarının silinmesi, hem nüfus politikası hem de aileyi teşvik açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.