Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılması girişimi, Rusya ile NATO arasında Ukrayna'da yürütüldüğüne inandığım savaşın sona erdirilmesi yönünde atılmış büyük bir adım. Bunun diplomatik açıdan önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ve Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri geliştireceğine inanıyorum. Bu sadece ateşkes için değil, Avrupa Birliği'nin ve de ABD'nin Demokratlar döneminde olduğu gibi bu tür çatışmaları kışkırtmaya devam etmeyeceği ve 1992'de NATO ve ABD ile varılan mutabakatın, yani Ukrayna'nın asla NATO'nun bir parçası olmayacağının kabul edildiği kalıcı bir barış anlaşmasına yol açabilecek bir ateşkesin ilk adımı.