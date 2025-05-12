Yabancı politikacılar Putin’in doğrudan müzakere önerisini değerlendirdi: ‘Kalıcı barış yönünde atılan bir adım’
07:49 12.05.2025 (güncellendi: 07:58 12.05.2025)
© Sputnik / Gavriil GrigoryevRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / Gavriil Grigoryev
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’ya İstanbul’da doğrudan müzakere önerisini değerlendiren yabancı politikacılar, bu adımın kalıcı barış yönünde atılan bir adım fikrinde birleşti.
Yabancı politikacılar, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz müzakere teklifini değerlendirdi.
Eski Tunus Dışişleri Bakanı Rafik Abdüsselam, Putin'in Ukrayna krizinin çözümü için Türkiye'de görüşmeler yapılması önerisinin önemli ve gerekli bir adım olduğunu kaydederek şu ifadeyi kullandı:
Rusya-Ukrayna çatışması karmaşık ve Avrupalılar güvenliklerinden endişe etme hakkına sahipse, Rusya da kendini savunma ve ulusal güvenliğini sağlamak ve hem askeri hem de stratejik olarak tehdit edilmemek için garantiler bulma hakkına sahip.
İranlı vekil Hassan Beygi, Putin'in barış ve istikrarı sağlamak için attığı adımların Rusya'nın dünyadaki imajını her geçen gün daha da iyileştirdiğine dikkat çekerek bu konuda şu yorumda bulundu:
Bence bu çok akıllıca bir öneri, çünkü Putin Batı'nın kendi lehine olacak bir barışın peşinde olduğunu çok iyi biliyor. Bu öneri Rusya'nın ve kurtarılmış bölgelerdeki halkın çıkarlarına uygun. Putin'in önerisi uzlaşmacı ve bir kazan-kazan durumu yaratıyor, çünkü savaşı sürdürmek Ukrayna'nın çıkarına değil ve NATO'nun da Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelecek cesareti yok.
Brezilya-BRCIS Parlamenter Grubu liderlerinden bir olan Brezilya Federal Parlamentosunun üyesi Fausto Pinato, söz konusu öneriden dolayı Başkan Putin'i kutladı. Barışın hakim olmasını temenni eden Pinato, “Rus ve Ukrayna halkları kardeş ülkeler oldukları için barış içinde yaşasınlar” diye ekledi.
Meksikalı diplomat ve büyükelçi Eduardo Roldan da bu adımın barış anlaşmasına yol açabileceğini kaydederek şu değerlendirmede bulundu:
Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılması girişimi, Rusya ile NATO arasında Ukrayna'da yürütüldüğüne inandığım savaşın sona erdirilmesi yönünde atılmış büyük bir adım. Bunun diplomatik açıdan önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ve Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri geliştireceğine inanıyorum. Bu sadece ateşkes için değil, Avrupa Birliği'nin ve de ABD'nin Demokratlar döneminde olduğu gibi bu tür çatışmaları kışkırtmaya devam etmeyeceği ve 1992'de NATO ve ABD ile varılan mutabakatın, yani Ukrayna'nın asla NATO'nun bir parçası olmayacağının kabul edildiği kalıcı bir barış anlaşmasına yol açabilecek bir ateşkesin ilk adımı.