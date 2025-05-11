https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/trump-ukrayna-oneriyi-derhal-kabul-etmeli--1096135047.html

Trump: Ukrayna öneriyi derhal kabul etmeli

Trump: Ukrayna öneriyi derhal kabul etmeli

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da müzakere teklifini derhal kabul etmesi gerektiğini söyledi. Truth... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T19:45+0300

2025-05-11T19:45+0300

2025-05-11T21:05+0300

dünya

truth social

donald trump

rusya

ukrayna

barış

barış görüşmeleri

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095386000_0:4:748:425_1920x0_80_0_0_7dfc08423dcdda16dcf9e37b046c57c7.png

Donald Trump, Ukrayna'nın Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz müzakere teklifini derhal kabul etmesi gerektiğini söyledi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da müzakere teklifi hakkında konuştu. Trump, doğrudan diyaloğun en azından bir anlaşma olup olmayacağının anlaşılması açısından önemli olduğunu vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna bunu hemen kabul etmeli" diyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’da yapılmasını önerdiği müzakere teklifine destek verdi. Putin, Kiev’e doğrudan ve ön koşulsuz müzakerelere devam etme çağrısında bulunarak, görüşmelerin 15 Mayıs’ta başlamasını teklif etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/iranli-uzman-putinin-dogrudan-muzakere-onerisi-rusyanin-barisa-bagli-oldugunu-bir-kez-daha-gosterdi-1096134924.html

rusya

ukrayna

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

truth social, donald trump, rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, i̇stanbul