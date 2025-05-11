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Trump: Ukrayna öneriyi derhal kabul etmeli
Trump: Ukrayna öneriyi derhal kabul etmeli
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da müzakere teklifini derhal kabul etmesi gerektiğini söyledi. Truth... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
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Donald Trump, Ukrayna'nın Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz müzakere teklifini derhal kabul etmesi gerektiğini söyledi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da müzakere teklifi hakkında konuştu. Trump, doğrudan diyaloğun en azından bir anlaşma olup olmayacağının anlaşılması açısından önemli olduğunu vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna bunu hemen kabul etmeli" diyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’da yapılmasını önerdiği müzakere teklifine destek verdi. Putin, Kiev’e doğrudan ve ön koşulsuz müzakerelere devam etme çağrısında bulunarak, görüşmelerin 15 Mayıs’ta başlamasını teklif etti.
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truth social, donald trump, rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, i̇stanbul
truth social, donald trump, rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, i̇stanbul

Trump: Ukrayna öneriyi derhal kabul etmeli

19:45 11.05.2025 (güncellendi: 21:05 11.05.2025)
© AP Photo / PoolDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Pool
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da müzakere teklifini derhal kabul etmesi gerektiğini söyledi. Truth Social'da açıklama yapan Trump, doğrudan diyaloğun en azından bir anlaşma olup olmayacağının anlaşılması açısından önemli olduğunu vurguladı.
Donald Trump, Ukrayna'nın Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz müzakere teklifini derhal kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da müzakere teklifi hakkında konuştu. Trump, doğrudan diyaloğun en azından bir anlaşma olup olmayacağının anlaşılması açısından önemli olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna bunu hemen kabul etmeli" diyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’da yapılmasını önerdiği müzakere teklifine destek verdi.
Putin, Kiev’e doğrudan ve ön koşulsuz müzakerelere devam etme çağrısında bulunarak, görüşmelerin 15 Mayıs’ta başlamasını teklif etti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
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