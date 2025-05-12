https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/turkiye-kupasi-finalinin-hakemi-aciklandi-1096147735.html
Türkiye Kupası finalinin hakemi açıklandı
Türkiye Kupası finalinin hakemi açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor-Galatasaray finalinde düdük çalacak hakem belli oldu. 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T12:10+0300
2025-05-12T12:10+0300
2025-05-12T12:10+0300
spor
galatasaray
cihan aydın
trabzonspor
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Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor-Galatasaray finalini hakem Cihan Aydın yönetecek.Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman?Final maçı 14 Mayıs Çarşamba saat 20.45'te yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/turkiye-kupasi-finalinin-oynanacagi-stadyum-belli-oldu-1095694541.html
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türkiye kupası finali'nin oynanacağı stadyum belli oldu, galatasaray trabzonspor maçı,galatasaray trabzonspor maçı ne zaman
türkiye kupası finali'nin oynanacağı stadyum belli oldu, galatasaray trabzonspor maçı,galatasaray trabzonspor maçı ne zaman
Türkiye Kupası finalinin hakemi açıklandı
Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor-Galatasaray finalinde düdük çalacak hakem belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor-Galatasaray finalini hakem Cihan Aydın yönetecek.
Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.
Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman?
Final maçı 14 Mayıs Çarşamba saat 20.45'te yapılacak.