https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/trumpin-en-onemli-duyurusundan-ilac-cikti-1096137938.html
Trump'ın 'en önemli' duyurusundan ilaç çıktı
Trump'ın 'en önemli' duyurusundan ilaç çıktı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, 7 Mayıs'ta gizemli açıklama yaparak "Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak" diye merak... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T07:36+0300
2025-05-12T07:36+0300
2025-05-12T07:41+0300
dünya
donald trump
ilaç
abd sağlık bakanlığı
sağlık sistemi
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ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak" diye gizemli ve merak uyandıran bir açıklama yapmış, konu gündem olmuştu. Trump dün akşam yaptığı açıklamada ABD halkının yıllardır ilaçlara diğer ülkelere kıyasla yaklaşık 5 ila 10 kat daha fazla para ödediğine dikkat çekti. Trump, ülkedeki ilaç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu.Trump, “Demokratların bu sorunu yıllardır çözemediğine” vurgu yaparak, “Yarın sabah saat 09.00'da Beyaz Saray'da ülkemiz tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.Reçeteli ilaç fiyatlarını kısa süre içinde yüzde 30 ila 80 arasında azaltmayı hedeflediklerini belirten Trump, ABD vatandaşlarının, dünya genelinde en düşük fiyatı ödeyen ülke ile aynı fiyattan ilaç alacağını aktardı.Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/abd-cinle-ticaret-anlasmasini-duyurdu-yarin-sabah-tam-bir-brifing-verecegiz-1096135783.html
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donald trump, ilaç, abd sağlık bakanlığı, sağlık sistemi
donald trump, ilaç, abd sağlık bakanlığı, sağlık sistemi
Trump'ın 'en önemli' duyurusundan ilaç çıktı
07:36 12.05.2025 (güncellendi: 07:41 12.05.2025)
ABD Başkanı Trump, 7 Mayıs'ta gizemli açıklama yaparak "Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak" diye merak uyandırmıştı. Bu önemli gelişmenin, reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen başkanlık kararnamesi olduğunu ortaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak" diye gizemli ve merak uyandıran bir açıklama yapmış, konu gündem olmuştu.
Trump dün akşam yaptığı açıklamada ABD halkının yıllardır ilaçlara diğer ülkelere kıyasla yaklaşık 5 ila 10 kat daha fazla para ödediğine dikkat çekti. Trump, ülkedeki ilaç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu.
Trump, “Demokratların bu sorunu yıllardır çözemediğine” vurgu yaparak, “Yarın sabah saat 09.00'da Beyaz Saray'da ülkemiz tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Reçeteli ilaç fiyatlarını kısa süre içinde yüzde 30 ila 80 arasında azaltmayı hedeflediklerini belirten Trump, ABD vatandaşlarının, dünya genelinde en düşük fiyatı ödeyen ülke ile aynı fiyattan ilaç alacağını aktardı.
Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu nedenle, yarın sabah saat 9.00'da Beyaz Saray'da, Ülkemiz tarihindeki en önemli İcra Emirlerinden birini imzalayacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Reçeteli İlaç ve Eczacılık fiyatları neredeyse anında yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek"