https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/trumpin-en-onemli-duyurusundan-ilac-cikti-1096137938.html

Trump'ın 'en önemli' duyurusundan ilaç çıktı

Trump'ın 'en önemli' duyurusundan ilaç çıktı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, 7 Mayıs'ta gizemli açıklama yaparak "Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak" diye merak... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T07:36+0300

2025-05-12T07:36+0300

2025-05-12T07:41+0300

dünya

donald trump

ilaç

abd sağlık bakanlığı

sağlık sistemi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak" diye gizemli ve merak uyandıran bir açıklama yapmış, konu gündem olmuştu. Trump dün akşam yaptığı açıklamada ABD halkının yıllardır ilaçlara diğer ülkelere kıyasla yaklaşık 5 ila 10 kat daha fazla para ödediğine dikkat çekti. Trump, ülkedeki ilaç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu.Trump, “Demokratların bu sorunu yıllardır çözemediğine” vurgu yaparak, “Yarın sabah saat 09.00'da Beyaz Saray'da ülkemiz tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.Reçeteli ilaç fiyatlarını kısa süre içinde yüzde 30 ila 80 arasında azaltmayı hedeflediklerini belirten Trump, ABD vatandaşlarının, dünya genelinde en düşük fiyatı ödeyen ülke ile aynı fiyattan ilaç alacağını aktardı.Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/abd-cinle-ticaret-anlasmasini-duyurdu-yarin-sabah-tam-bir-brifing-verecegiz-1096135783.html

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Sputnik Türkiye

donald trump, ilaç, abd sağlık bakanlığı, sağlık sistemi