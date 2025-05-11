https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/abd-cinle-ticaret-anlasmasini-duyurdu-yarin-sabah-tam-bir-brifing-verecegiz-1096135783.html

ABD, Çin'le ticaret anlaşmasını duyurdu: 'Yarın sabah tam bir brifing vereceğiz'

ABD, Çin'le ticaret anlaşmasını duyurdu: 'Yarın sabah tam bir brifing vereceğiz'

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin'le yapılan ticaret görüşmelerinde 'önemli ilerleme' sağlandığını ve iki ülkenin... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T21:40+0300

2025-05-11T21:40+0300

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ABD ve Çin, Cenevre'de yaptıkları görüşmelerde ABD'nin ticaret açığını azaltmaya yönelik bir anlaşmaya vardı.İsviçre’nin Cenevre kentinde hafta sonu yapılan iki günlük görüşmelerin ardından konuşan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmelerin sonucundan haberdar olduğunu ve görüşmelerin yapıcı geçtiğini söyledi. Bessent, iki ülkenin ABD’nin ticaret açığını azaltmaya yönelik bir anlaşmaya vardığını ancak anlaşmanın ayrıntılarının pazartesi günü sabah tam bir brifingle açıklanacağını duyurdu.Ancak, şu ana kadar ABD’nin Çin mallarına uyguladığı yüzde 145 ve Çin’in ABD mallarına uyguladığı yüzde 125 oranındaki gümrük vergilerinin düşürülmesine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Greer, anlaşmayı 'Çinli ortaklarımızla vardığımız bir mutabakat' olarak tanımlarken, ABD'nin yıllık 1.2 trilyon dolarlık mal ticareti açığını azaltmaya yardımcı olacağını ifade etti.Bu görüşmeler, Trump’ın göreve gelmesinden bu yana üst düzey ABD ve Çin yetkilileri arasında gerçekleşen ilk yüz yüze toplantı oldu. Trump yönetimi, şubat ayında Çin mallarına yüzde 20, nisan ayında ise yüzde 34 oranında ek vergiler getirmişti.Beyaz Saray’dan yapılan basın açıklamasında sadece Bessent ve Greer’in kısa açıklamalarına yer verildi ancak detay verilmedi. Çin heyetinin ise aynı gün ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenlemesinin beklendiği ifade edildi.Trump ise sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tam bir yeniden başlangıç oldu. İki taraf da dostane ve yapıcı bir şekilde ilerledi. Harika ilerleme” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/cin-cinin-cikarlari-dogrultusunda-abd-ile-gorusecegiz-1095997679.html

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