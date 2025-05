https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/24-saat-icinde-13-kisi-yildirim-carpmasindan-oldu-1096142886.html

24 saat içinde 13 kişi yıldırım çarpmasından öldü

24 saat içinde 13 kişi yıldırım çarpmasından öldü

2025-05-12

Bangladeş'in farklı bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu toplam 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Bangladeş'te 13 kişiye yıldırım isabet ettiBaşkent Dakka merkezli Channel 24 televizyonunun haberine göre Bangladeş'te sağanak yağış ve sert hava koşulları etkili olmayı sürdürüyor.Kishoreganj ve Brahmanbaria bölgelerinde yıldırım çarpması sonucu biri çocuk 9 kişi; Chapaiwabganj, Naogaon, Sherpur ve Habiganj bölgelerinde de birer kişi hayatını kaybetti.Bangladeş Meteoroloji Dairesi (BMD), başkent Dakka dahil ülkenin birçok bölgesi için sağanak yağış tahmininde bulundu.Tarım işçilerine düşüyor"Save the Society and Thunderstorm Awareness Forum" Başkanı Kabirul Bashar, yıldırım düşmesinden ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının tarım işlerinde çalıştığını belirtti.Her yıl ortalama 300 kişiye yıldırım düşüyorGüneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te yıldırım çarpması kaynaklı ölümler çoğunlukla nisan-haziran arası meydana geliyor.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Bangladeş'te her yıl ortalama 300 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu ölüyor.Geçen yıl yıldırım düşmesi sonucu toplam 297 kişi yaşamını yitirirken, bu yıl ocak-nisan arası 67 kişi hayatını kaybetti.

