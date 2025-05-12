https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/sirp-cumhuriyeti-lideri-dodikten-rusyanin-harekat-kararina-destek-tamamen-hakli-1096141950.html

Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik’ten Rusya’nın harekat kararına destek: ‘Tamamen haklı’

Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik’ten Rusya’nın harekat kararına destek: ‘Tamamen haklı’

Sputnik Türkiye

Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Dodik, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatma kararının tamamen haklı nedenlere dayandığını... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T10:16+0300

2025-05-12T10:16+0300

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ukrayna kri̇zi̇

sırp cumhuriyeti

milorad dodik

rusya

ukrayna

özel askeri harekat

angela merkel

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RT televizyonuna konuşan Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatma kararına destek verdi.Dodik, “Amerikalılar, dünyanın herhangi bir yerinde bir vatandaşı sorun yaşarsa hemen müdahale ediyor. Ruslar, 15 milyon ya da daha fazla insanını savunma hakkına sahip değil mi?” ifadesini kullandı.35 ülkenin Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı savaşta birleştiğini ve çatışmaya bir dünya savaşı niteliği kazandırdığını belirten Dodik, özel askeri harekatın, Angela Merkel ve Francois Hollande tarafından açıkça ifade edilen Minsk anlaşmalarındaki aldatmacaya bir yanıt olduğunu kaydetti.

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sırp cumhuriyeti

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sırp cumhuriyeti, milorad dodik, rusya, ukrayna, özel askeri harekat, angela merkel