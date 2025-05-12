https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/sirp-cumhuriyeti-lideri-dodikten-rusyanin-harekat-kararina-destek-tamamen-hakli-1096141950.html
Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik’ten Rusya’nın harekat kararına destek: ‘Tamamen haklı’
Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik’ten Rusya’nın harekat kararına destek: ‘Tamamen haklı’
Sputnik Türkiye
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Dodik, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatma kararının tamamen haklı nedenlere dayandığını... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T10:16+0300
2025-05-12T10:16+0300
2025-05-12T10:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
sırp cumhuriyeti
milorad dodik
rusya
ukrayna
özel askeri harekat
angela merkel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0b/1069543376_0:27:1160:680_1920x0_80_0_0_9386e23287faf839588762e42531137d.jpg
RT televizyonuna konuşan Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatma kararına destek verdi.Dodik, “Amerikalılar, dünyanın herhangi bir yerinde bir vatandaşı sorun yaşarsa hemen müdahale ediyor. Ruslar, 15 milyon ya da daha fazla insanını savunma hakkına sahip değil mi?” ifadesini kullandı.35 ülkenin Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı savaşta birleştiğini ve çatışmaya bir dünya savaşı niteliği kazandırdığını belirten Dodik, özel askeri harekatın, Angela Merkel ve Francois Hollande tarafından açıkça ifade edilen Minsk anlaşmalarındaki aldatmacaya bir yanıt olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/le-penden-korkutan-uyari-macronun-eylemleri-savas-hazirligina-benziyor-1096141451.html
sırp cumhuriyeti
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0b/1069543376_129:0:1160:773_1920x0_80_0_0_d5fe3e550cdc28323a9b426000a83ca8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sırp cumhuriyeti, milorad dodik, rusya, ukrayna, özel askeri harekat, angela merkel
sırp cumhuriyeti, milorad dodik, rusya, ukrayna, özel askeri harekat, angela merkel
Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik’ten Rusya’nın harekat kararına destek: ‘Tamamen haklı’
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Dodik, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatma kararının tamamen haklı nedenlere dayandığını belirtti.
RT televizyonuna konuşan Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatma kararına destek verdi.
Dodik, “Amerikalılar, dünyanın herhangi bir yerinde bir vatandaşı sorun yaşarsa hemen müdahale ediyor. Ruslar, 15 milyon ya da daha fazla insanını savunma hakkına sahip değil mi?” ifadesini kullandı.
35 ülkenin Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı savaşta birleştiğini ve çatışmaya bir dünya savaşı niteliği kazandırdığını belirten Dodik, özel askeri harekatın, Angela Merkel ve Francois Hollande tarafından açıkça ifade edilen Minsk anlaşmalarındaki aldatmacaya bir yanıt olduğunu kaydetti.