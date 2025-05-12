https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/le-penden-korkutan-uyari-macronun-eylemleri-savas-hazirligina-benziyor-1096141451.html
Le Pen’den korkutan uyarı: ‘Macron’un eylemleri savaş hazırlığına benziyor’
Le Pen’den korkutan uyarı: ‘Macron’un eylemleri savaş hazırlığına benziyor’
Sputnik Türkiye
Fransa’da sağcı parti Ulusal Birlik’in lideri Le Pen, Cumhurbaşkanı Macron'un sergilediği davranışların savaş hazırlığına benzediğini belirtti. 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T09:44+0300
2025-05-12T09:44+0300
2025-05-12T09:53+0300
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marine le pen
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Fransız LCI televizyonun haberine göre, Ulusal Birliği Partisi Başkanı Marine Le Pen, parlamentodaki konuşması sırasında, ülkenin lideri Emmanuel Macron’u savaş hazırlığı yapmakla suçladı.Le Pen, “Emmanuel Macron'un (Ukrayna'da) gerçekten barış isteyip istemediğini bilmiyorum. Sanki savaşa hazırlanıyormuş gibi bir izlenim var bende” ifadesini kullandı.Politikacının sözlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı gerçekten Ukrayna krizinin çözüme kavuşmasını istiyorsa her türlü ateşkes önerisini desteklemesi gerekiyor.Putin'in müzakere önerisiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün gece Rus ve yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere yeniden başlama önerisinde bulunmuştu. Başkan, Kiev rejimi tarafından uyulacak gerçek bir ateşkese ulaşılmasını göz ardı etmediğini vurgulamıştı.Rus liderin önerisiyle ilgili hoşnutsuzluğunu dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, öneriyi yeterli olmayan bir adım olarak nitelendirmişti.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, Putin’in önerisine ültimatom sürerek cevap vermişti. Zelenskiy, Moskova’nın 12 Mayıs’tan itibaren tam ateşkesi kabul etmesi halinde Kiev’in müzakere masasına oturacağını dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Putin’in önerdiği eylemlerin sırasına dikkat çekerek, “Önce müzakere sonra ateşkes” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/ab-ve-ingiltere-savunma-ve-guvenlik-anlasmasi-hazirliyor-1096139466.html
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fransa, ulusal birlik, marine le pen, emmanuel macron, ukrayna, rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy
fransa, ulusal birlik, marine le pen, emmanuel macron, ukrayna, rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Le Pen’den korkutan uyarı: ‘Macron’un eylemleri savaş hazırlığına benziyor’
09:44 12.05.2025 (güncellendi: 09:53 12.05.2025)
Fransa’da sağcı parti Ulusal Birlik’in lideri Le Pen, Cumhurbaşkanı Macron'un sergilediği davranışların savaş hazırlığına benzediğini belirtti.
Fransız LCI
televizyonun haberine göre, Ulusal Birliği Partisi Başkanı Marine Le Pen
, parlamentodaki konuşması sırasında, ülkenin lideri Emmanuel Macron
’u savaş hazırlığı yapmakla suçladı.
Le Pen, “Emmanuel Macron'un (Ukrayna'da) gerçekten barış isteyip istemediğini bilmiyorum. Sanki savaşa hazırlanıyormuş gibi bir izlenim var bende” ifadesini kullandı.
Politikacının sözlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı gerçekten Ukrayna krizinin çözüme kavuşmasını istiyorsa her türlü ateşkes önerisini desteklemesi gerekiyor.
Putin'in müzakere önerisi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün gece Rus ve yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere yeniden başlama önerisinde bulunmuştu. Başkan, Kiev rejimi tarafından uyulacak gerçek bir ateşkese ulaşılmasını göz ardı etmediğini vurgulamıştı.
Rus liderin önerisiyle ilgili hoşnutsuzluğunu dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, öneriyi yeterli olmayan bir adım olarak nitelendirmişti.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, Putin’in önerisine ültimatom sürerek cevap vermişti. Zelenskiy, Moskova’nın 12 Mayıs’tan itibaren tam ateşkesi kabul etmesi halinde Kiev’in müzakere masasına oturacağını dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Putin’in önerdiği eylemlerin sırasına dikkat çekerek, “Önce müzakere sonra ateşkes” demişti.