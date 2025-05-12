https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/rtuk-baskani-sahinden-pkknin-fesih-ve-silah-birakma-kararina-iliskin-aciklama-1096157768.html

RTÜK Başkanı Şahin'den PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama

RTÜK Başkanı Şahin'den PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, PKK'nın silah bırakma kararını açıklamasıyla ilgili olarak yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayar içeriklere karşı... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T18:28+0300

2025-05-12T18:28+0300

2025-05-12T18:28+0300

türki̇ye

ebubekir şahin

pkk

rtük

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104203/85/1042038517_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_43cb3c74b0b8167df32fd318f2038dfc.jpg

PKK'nın fesih kararını açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır." dedi. Şahin, "Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir" ifadelerini kullandı. 'Barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır'“Terörsüz Türkiye” hedefi sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda milletimizin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesidir" diyen Şahin şunları ifade etti: "Ancak bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük bir haksızlıktır. Üstelik toplumsal birliğimize zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Terörle mücadele yalnızca güvenlik birimlerinin değil; basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir. Milletimizin vicdanı, provokasyonlara değil, hakikate kulak verir. Huzura, güvene ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılık anlayışı ise her türlü takdiri hak etmektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/bahceliden-cumhurbaskanligi-kabinesi-toplantisina-gullerden-yapilmis-ay-yildizli-cicek-gonderdi-1096156731.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ebubekir şahin, pkk, rtük