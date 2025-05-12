https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/rtuk-baskani-sahinden-pkknin-fesih-ve-silah-birakma-kararina-iliskin-aciklama-1096157768.html
RTÜK Başkanı Şahin'den PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama
RTÜK Başkanı Şahin'den PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, PKK'nın silah bırakma kararını açıklamasıyla ilgili olarak yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayar içeriklere karşı... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T18:28+0300
2025-05-12T18:28+0300
2025-05-12T18:28+0300
türki̇ye
ebubekir şahin
pkk
rtük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104203/85/1042038517_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_43cb3c74b0b8167df32fd318f2038dfc.jpg
PKK'nın fesih kararını açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır." dedi. Şahin, "Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir" ifadelerini kullandı. 'Barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır'“Terörsüz Türkiye” hedefi sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda milletimizin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesidir" diyen Şahin şunları ifade etti: "Ancak bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük bir haksızlıktır. Üstelik toplumsal birliğimize zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Terörle mücadele yalnızca güvenlik birimlerinin değil; basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir. Milletimizin vicdanı, provokasyonlara değil, hakikate kulak verir. Huzura, güvene ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılık anlayışı ise her türlü takdiri hak etmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/bahceliden-cumhurbaskanligi-kabinesi-toplantisina-gullerden-yapilmis-ay-yildizli-cicek-gonderdi-1096156731.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104203/85/1042038517_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_127b22084cbfc3ee97eedeb6a4e7a510.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ebubekir şahin, pkk, rtük
ebubekir şahin, pkk, rtük
RTÜK Başkanı Şahin'den PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, PKK'nın silah bırakma kararını açıklamasıyla ilgili olarak yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayar içeriklere karşı yaptırımların kararlılıkla hayata geçirileceğinin altını çizdi.
PKK'nın fesih kararını açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır." dedi. Şahin, "Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir" ifadelerini kullandı.
'Barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır'
“Terörsüz Türkiye” hedefi sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda milletimizin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesidir" diyen Şahin şunları ifade etti:
"Ancak bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük bir haksızlıktır. Üstelik toplumsal birliğimize zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Terörle mücadele yalnızca güvenlik birimlerinin değil; basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir. Milletimizin vicdanı, provokasyonlara değil, hakikate kulak verir. Huzura, güvene ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılık anlayışı ise her türlü takdiri hak etmektedir."