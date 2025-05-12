https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/bahceliden-cumhurbaskanligi-kabinesi-toplantisina-gullerden-yapilmis-ay-yildizli-cicek-gonderdi-1096156731.html

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına güllerden yapılmış ay yıldızlı çiçek gönderdi

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına güllerden yapılmış ay yıldızlı çiçek gönderdi

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına kırmızı ve beyaz güllerden oluşan ay yıldızlı çiçek gönderdi. 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T17:51+0300

2025-05-12T17:51+0300

2025-05-12T17:53+0300

türki̇ye

devlet bahçeli

mhp

pkk

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kırmızı ve beyaz güllerden oluşan Türk Bayrağı motifli çiçek gönderdi. 'Barış tohumları nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın bugün açıkladığı fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yazılı açıklama yapmış ve açıklamasında, "Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakârlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkknin-fesih-karariyla-ilgili-bahceliden-ilk-aciklama-1096153554.html

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devlet bahçeli, mhp, pkk, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı