https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/bahceliden-cumhurbaskanligi-kabinesi-toplantisina-gullerden-yapilmis-ay-yildizli-cicek-gonderdi-1096156731.html
Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına güllerden yapılmış ay yıldızlı çiçek gönderdi
Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına güllerden yapılmış ay yıldızlı çiçek gönderdi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına kırmızı ve beyaz güllerden oluşan ay yıldızlı çiçek gönderdi. 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T17:51+0300
2025-05-12T17:51+0300
2025-05-12T17:53+0300
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mhp
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kırmızı ve beyaz güllerden oluşan Türk Bayrağı motifli çiçek gönderdi. 'Barış tohumları nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın bugün açıkladığı fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yazılı açıklama yapmış ve açıklamasında, "Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakârlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkknin-fesih-karariyla-ilgili-bahceliden-ilk-aciklama-1096153554.html
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devlet bahçeli, mhp, pkk, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı
devlet bahçeli, mhp, pkk, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı
Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına güllerden yapılmış ay yıldızlı çiçek gönderdi
17:51 12.05.2025 (güncellendi: 17:53 12.05.2025)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına kırmızı ve beyaz güllerden oluşan ay yıldızlı çiçek gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kırmızı ve beyaz güllerden oluşan Türk Bayrağı motifli çiçek gönderdi.
'Barış tohumları nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın bugün açıkladığı fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yazılı açıklama yapmış ve açıklamasında, "Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakârlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır" ifadelerini kullanmıştı.