PKK'nın fesih kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama
10:05 12.05.2025 (güncellendi: 11:13 12.05.2025)
© AA / Doğukan KeskinkılıçAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın fesih kararına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Çelik, terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısının açılacağını dile getirerek "Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir" ifdelerini kullandı.
PKK, 5-7 Mayıs'ta topladığı kongresinin ardından fesih kararını ve silah bıraktığını açıkladı. Açıklamanın ardından AK Parti'den ilk mesaj geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sürecin titizlilikle takip edildiğini ifade ederek "Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir" dedi.
“Fesih” ve “silahları teslim etme” kararının, PKK’nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde olması gerektiğine vurgu yapan Çelik, "Somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır" ifadelerini kullandı.
"Bu çerçevede, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının 'içerde' ve 'dışarıda' tüm boyutlarıyla ve somut olarak hayata geçmesi gerekir. Böylece, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır." diye konuşan Çelik, şöyle devam etti:
"Ayrıca Terörsüz Türkiye hedefine somut olarak ulaşılması, tüm dünyada siyasetin siyasetsizleşmeye boğulduğu bir dönemde, Türkiye’nin siyasi tüm kanalları daha etkili şekilde işletebilmesine imkan verecek, demokrasimizi, siyasi hayatımızı ve milli birliğimizi daha da güçlendirecektir.
Siyasi diyalog kanallarının, TBMM başta olmak üzere siyasetin tüm meşru adreslerinde en güçlü şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Cumhuriyetimizin hepimizin çatısı olduğu bilinci, demokrasimizin her türlü sorunun çözümü için temel zemin olduğu anlayışı daha güçlenecek ve siyasi olarak kökleşecektir. Tarihdaşlık, kaderdaşlık ve vatandaşlık bilinci ile geleceğimiz en sağlam ve meşru zeminlerde şekillenmeye devam edecektir. Her olumlu aşama yeni bir olumlu aşamanın davetiyesi olacaktır."
'Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
Terörsüz Türkiye'nin sahada tüm boyutlarıyla, eksiksiz ve somut hedefleriyle ulaşılması gerektiğine de vurgu yapan Çelik, "Buna ulaşılması demek, bütün kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Kazanan tüm vatandaşlarımız olacaktır. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir" ifadelerini kullandı.
'Bugün önemli bir eşiği geride bırakıyoruz'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da sosyal medya hesabından, PKK'nın kararına ilişkin açıklama paylaştı. Yazıcı, açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ülkemizin geleceği için ortaya koyduğu ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinde bugün önemli bir eşiği geride bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararı; uzun yıllardır terör, kaos, çatışma, şiddet ve istikrarsızlık sarmalında ülkemizin ayağına pranga olan terörün bitirilmesi noktasında çok kıymetlidir" ifadelerini kullanan Yazıcı, açıklamasına şöyle devam etti:
"Bugün açıklanan terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararı, Milletimizin yıllarca özlemini çektiği ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin hayata geçirilmesinde önemli bir dönemeç noktasıdır. Cumhur İttifakı olarak terörü tamamen ortadan kaldırmak, gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye bırakmak ve huzuru ülkemizde kalıcı hale getirmek için çok güçlü bir iradeye sahibiz. Milletimizin sırtından bu yükü atmak için devlet-millet kaynaşmasıyla el ele, omuz omuza çalışacağız. Bu topraklarda büyük bir medeniyet inşa eden bu milletin barış ve huzur içinde yaşayabileceğini tüm dünyaya göstermeliyiz. Artık enerjimizi, kaynaklarımızı ülkemizin kalkınması ve kardeşliğimizi güçlendirmek için harcamalıyız. Huzur ve barış ortamını kalıcı hale getirecek her adımın arkasında durmak, devlet-millet kaynaşmasıyla’Terörsüz Türkiye’ sürecine sahip çıkmak hepimizin görevidir. ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde ilerlemesi en büyük temennimiz. Bu süreci sekteye uğratmak isteyen hiçbir anlayışa asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimiz tüm birimleriyle süreci titizlikle takip edecektir. Bu karar, yalnızca ülkemiz için değil; aynı zamanda bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesis edilmesi adına da hayati önemdedir."