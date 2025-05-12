https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkk-kendini-feshetti-karar-duyuruldu-1096140436.html

PKK kendini feshetti: Karar duyuruldu

PKK kendini feshetti: Karar duyuruldu

Sputnik Türkiye

PKK, geçtiğimiz hafta topladığı kongrenin ardından yayımladığı sonuç bildirgesinde silahları bıraktığını ve kendini feshettiğini açıkladı. 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T09:18+0300

2025-05-12T09:18+0300

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türki̇ye

pkk

terör

terör örgütü

silah

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PKK, bugün yaptığı duyuruyla silah bırakma kararı aldığını ve kendini feshettiğini açıkladı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından PKK, kongresini topladığını duyurmuştu. PKK açıklamasında, "Örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmalarını" sonlandırdığı ifade edildi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçte PKK'nın kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik çağrı İmralı'dan gelmişti.

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Sputnik Türkiye

pkk, terör, terör örgütü, silah