https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkk-kendini-feshetti-karar-duyuruldu-1096140436.html
PKK kendini feshetti: Karar duyuruldu
PKK kendini feshetti: Karar duyuruldu
Sputnik Türkiye
PKK, geçtiğimiz hafta topladığı kongrenin ardından yayımladığı sonuç bildirgesinde silahları bıraktığını ve kendini feshettiğini açıkladı. 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T09:18+0300
2025-05-12T09:18+0300
2025-05-12T09:35+0300
türki̇ye
pkk
terör
terör örgütü
silah
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PKK, bugün yaptığı duyuruyla silah bırakma kararı aldığını ve kendini feshettiğini açıkladı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından PKK, kongresini topladığını duyurmuştu. PKK açıklamasında, "Örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmalarını" sonlandırdığı ifade edildi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçte PKK'nın kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik çağrı İmralı'dan gelmişti.
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pkk, terör, terör örgütü, silah
pkk, terör, terör örgütü, silah
PKK kendini feshetti: Karar duyuruldu
09:18 12.05.2025 (güncellendi: 09:35 12.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
PKK, geçtiğimiz hafta topladığı kongrenin ardından yayımladığı sonuç bildirgesinde silahları bıraktığını ve kendini feshettiğini açıkladı.
PKK, bugün yaptığı duyuruyla silah bırakma kararı aldığını ve kendini feshettiğini açıkladı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından PKK, kongresini topladığını duyurmuştu. PKK açıklamasında, "Örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmalarını" sonlandırdığı ifade edildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçte PKK'nın kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik çağrı İmralı'dan gelmişti.