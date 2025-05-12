https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/cumhurbaskani-erdogan-daha-aydinlik-bir-gelecek-ulkemizi-bekliyor-1096158352.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün kritik bir eşiği daha aştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün kritik bir eşiği daha aştık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı sona erdi. Gündemde PKK'nın fesih kararı ardından 'Terörsüz Türkiye' hedefi öne çıktı. Erdoğan toplantı... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T19:10+0300
2025-05-12T19:10+0300
2025-05-12T20:01+0300
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Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair konuştu.Dünya genelinde yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yolumuzu kesecekler diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz. 23 yıldır hedeflerine giden vizyon ve irade sahibi bir iktidarız. Yaşanan onca acının ardından daha aydınlık bir geleceği milletimizin beklediğine inanıyoruz. İnsanlık olarak son yılların en sancılı günleri yaşadığımız bir gerçektir. Hemen hemen her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz. Yeni küresel düzen halen gizemini koruyor. İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru sürükleniyor. Türkiye bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi her olağanüstü gelişmede rüştünü tekrar tekrar ispat etmektedir. Milletimizin takdiriyle yönetim değişikliğinin isabeti her geçen gün kendini göstermektedir'' dedi.'Türkiye'nin pusulası her zaman aydınlık'Uluslararası belirsizlik ortamında Türkiye'nin istikrarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Kardeş Pakistan halkına desteğimizi ilettik'Hindistan - Pakistan çatışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye'nin gücü ve itibarı giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu gerçeği bir kez daha gördük. Pakistan'la Hindistan arasındaki ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça ilettik. Kardeşim Şerif'le yaptığımız görüşme oldukça önemliydi. Bundan sonraki aşamada da provokasyonlara gelinmemesi konusunda da dostane uyarımızı buradan söylüyorum. Türkiye olarak iyi ve kötü günlerinde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Biz daima barışın, diplomasinin ve diyaloğun yanındayız. Kazancını başkasının kaybından gören anlayışı reddediyoruz. Herkesin kazançlı çıkacağı bir rekabet ortamının olabileceğine inanıyoruz'' açıklamasında bulundu.'Terör örgütü kendini feshetme kararı aldı'PKK'nın silah bırakması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terör örgütü kendini feshetme kararı aldı. Alınan kararı milletimizin kardeşliğinin perçinlenmesi adına değerli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz süreçte bugün kritik eşiği aştık. Terör örgütünün silah bırakma kararını önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu gelişme, terör ve şiddetin tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Emperyalist planlar bu hamleyle büyük darbe alırken, milletimiz ve vatanımız kazanacak. MİT ve ilgili birimlerimiz sürecin sağlıklı ilerlemesi için titizlikle çalışmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz aynı kardeşlik bağıyla kenetlendik. Bu birlikteliğimiz sayesinde ülkemizin gücünü hiçbir güç kıramayacaktır. Sürece katkı sunan tüm siyasi aktörlere, özellikle Sayın Devlet Bahçeli'ye ve basın mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz. Artık terörün neden olduğu acılar geride kalacak, inşallah yüreklerin yandığı günler bir daha yaşanmayacaktır. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin kapsamlı açıklamalar yapılacaktır'' şeklinde konuştu.Rusya - Ukrayna krizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulunması yönünde konuştu:
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pkk, recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararı, cumhurbaşkanı adayı
pkk, recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararı, cumhurbaşkanı adayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün kritik bir eşiği daha aştık
19:10 12.05.2025 (güncellendi: 20:01 12.05.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı sona erdi. Gündemde PKK'nın fesih kararı ardından 'Terörsüz Türkiye' hedefi öne çıktı. Erdoğan toplantı sonrası Rusya - Ukrayna krizi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair konuştu.
Dünya genelinde yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yolumuzu kesecekler diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz. 23 yıldır hedeflerine giden vizyon ve irade sahibi bir iktidarız. Yaşanan onca acının ardından daha aydınlık bir geleceği milletimizin beklediğine inanıyoruz. İnsanlık olarak son yılların en sancılı günleri yaşadığımız bir gerçektir. Hemen hemen her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz. Yeni küresel düzen halen gizemini koruyor. İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru sürükleniyor. Türkiye bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi her olağanüstü gelişmede rüştünü tekrar tekrar ispat etmektedir. Milletimizin takdiriyle yönetim değişikliğinin isabeti her geçen gün kendini göstermektedir'' dedi.
'Türkiye'nin pusulası her zaman aydınlık'
Uluslararası belirsizlik ortamında Türkiye'nin istikrarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Milletimizin şu gerçeği gördüğüne inanıyorum. Türkiye'nin kaptan köşkü liyakatlı, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir. Şu an bizleri takip eden vatandaşlarımın şunu bilmesini istiyorum. Dünyanın içinden geçtiği süreç sizleri endişelendirmesin. Yatırımcılarımız kesinlikle kaygıya kapılmasın. Türkiye'nin pusulası her zaman aydınlık gelecekleri gösteriyor.
'Kardeş Pakistan halkına desteğimizi ilettik'
Hindistan - Pakistan çatışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye'nin gücü ve itibarı giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu gerçeği bir kez daha gördük. Pakistan'la Hindistan arasındaki ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça ilettik. Kardeşim Şerif'le yaptığımız görüşme oldukça önemliydi. Bundan sonraki aşamada da provokasyonlara gelinmemesi konusunda da dostane uyarımızı buradan söylüyorum. Türkiye olarak iyi ve kötü günlerinde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Biz daima barışın, diplomasinin ve diyaloğun yanındayız. Kazancını başkasının kaybından gören anlayışı reddediyoruz. Herkesin kazançlı çıkacağı bir rekabet ortamının olabileceğine inanıyoruz'' açıklamasında bulundu.
'Terör örgütü kendini feshetme kararı aldı'
PKK'nın silah bırakması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terör örgütü kendini feshetme kararı aldı. Alınan kararı milletimizin kardeşliğinin perçinlenmesi adına değerli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz süreçte bugün kritik eşiği aştık. Terör örgütünün silah bırakma kararını önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu gelişme, terör ve şiddetin tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Emperyalist planlar bu hamleyle büyük darbe alırken, milletimiz ve vatanımız kazanacak. MİT ve ilgili birimlerimiz sürecin sağlıklı ilerlemesi için titizlikle çalışmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz aynı kardeşlik bağıyla kenetlendik. Bu birlikteliğimiz sayesinde ülkemizin gücünü hiçbir güç kıramayacaktır. Sürece katkı sunan tüm siyasi aktörlere, özellikle Sayın Devlet Bahçeli'ye ve basın mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz. Artık terörün neden olduğu acılar geride kalacak, inşallah yüreklerin yandığı günler bir daha yaşanmayacaktır. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin kapsamlı açıklamalar yapılacaktır'' şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulunması yönünde konuştu:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Biraz önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüşmemiz oldu. Değerli dostum Trump'ın sıcak çatışmaları diplomasi yoluyla çözme çabasını destekliyoruz. Rusya-Ukrayna krizine 2022'de çözüm bulmaya yaklaşmıştık ancak maalesef bu gerçekleşmedi. Mevcut durumda Rusya, Ukrayna, Amerika ve Avrupa, görüşmelerin yapılması konusunda mutabık kaldılar. Bu görüşmelere katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacağımızı ilettik. Yeni bir fırsat penceresi açıldı. Umarım bu sefer bu fırsat heba edilmez.