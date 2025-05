https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/cumhurbaskani-erdogan-daha-aydinlik-bir-gelecek-ulkemizi-bekliyor-1096158352.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün kritik bir eşiği daha aştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün kritik bir eşiği daha aştık

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı sona erdi. Gündemde PKK'nın fesih kararı ardından 'Terörsüz Türkiye' hedefi öne çıktı. Erdoğan toplantı... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T19:10+0300

2025-05-12T19:10+0300

2025-05-12T20:01+0300

türki̇ye

pkk

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanı kararı

cumhurbaşkanı adayı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095326952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82be8ad57961a9083c8582488abec986.jpg

Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair konuştu.Dünya genelinde yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yolumuzu kesecekler diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz. 23 yıldır hedeflerine giden vizyon ve irade sahibi bir iktidarız. Yaşanan onca acının ardından daha aydınlık bir geleceği milletimizin beklediğine inanıyoruz. İnsanlık olarak son yılların en sancılı günleri yaşadığımız bir gerçektir. Hemen hemen her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz. Yeni küresel düzen halen gizemini koruyor. İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru sürükleniyor. Türkiye bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi her olağanüstü gelişmede rüştünü tekrar tekrar ispat etmektedir. Milletimizin takdiriyle yönetim değişikliğinin isabeti her geçen gün kendini göstermektedir'' dedi.'Türkiye'nin pusulası her zaman aydınlık'Uluslararası belirsizlik ortamında Türkiye'nin istikrarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Kardeş Pakistan halkına desteğimizi ilettik'Hindistan - Pakistan çatışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye'nin gücü ve itibarı giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu gerçeği bir kez daha gördük. Pakistan'la Hindistan arasındaki ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça ilettik. Kardeşim Şerif'le yaptığımız görüşme oldukça önemliydi. Bundan sonraki aşamada da provokasyonlara gelinmemesi konusunda da dostane uyarımızı buradan söylüyorum. Türkiye olarak iyi ve kötü günlerinde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Biz daima barışın, diplomasinin ve diyaloğun yanındayız. Kazancını başkasının kaybından gören anlayışı reddediyoruz. Herkesin kazançlı çıkacağı bir rekabet ortamının olabileceğine inanıyoruz'' açıklamasında bulundu.'Terör örgütü kendini feshetme kararı aldı'PKK'nın silah bırakması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terör örgütü kendini feshetme kararı aldı. Alınan kararı milletimizin kardeşliğinin perçinlenmesi adına değerli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz süreçte bugün kritik eşiği aştık. Terör örgütünün silah bırakma kararını önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu gelişme, terör ve şiddetin tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Emperyalist planlar bu hamleyle büyük darbe alırken, milletimiz ve vatanımız kazanacak. MİT ve ilgili birimlerimiz sürecin sağlıklı ilerlemesi için titizlikle çalışmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz aynı kardeşlik bağıyla kenetlendik. Bu birlikteliğimiz sayesinde ülkemizin gücünü hiçbir güç kıramayacaktır. Sürece katkı sunan tüm siyasi aktörlere, özellikle Sayın Devlet Bahçeli'ye ve basın mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz. Artık terörün neden olduğu acılar geride kalacak, inşallah yüreklerin yandığı günler bir daha yaşanmayacaktır. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin kapsamlı açıklamalar yapılacaktır'' şeklinde konuştu.Rusya - Ukrayna krizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulunması yönünde konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkknin-fesih-karariyla-ilgili-bahceliden-ilk-aciklama-1096153554.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pkk, recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararı, cumhurbaşkanı adayı