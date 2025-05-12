Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün kritik bir eşiği daha aştık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
07:00
68 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
08:16
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
08:28
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
08:45
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
08:51
4 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:02
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
10:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
12:10
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ali Saydam: ‘Kanıta dayalı değil, söyleme dayalı iletişim kuruluyor’
12:41
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
23 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
‘Rusya, Batı’nın 9 Mayıs’ı unutturamayacağını gösterdi’
13:27
24 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret eridi, kırmızı et üretimi düştü: Peki asgari ücretli ne kadar et tüketebiliyor?
13:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Mehmet Perinçek: SSCB kaybetseydi dünya Nazileşirdi
14:15
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
13 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Arda Erel: 'Türkiye’deki gençlerde çok fazla derin endişeler söz konusu. Bu yüzden aşka zaman kalmıyor'
16:13
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
18:11
68 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
19:25
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
19:40
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
20:01
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
20:11
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
20:22
17 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
20:47
10 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
21:01
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
22:01
51 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
23:03
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
23:37
3 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
23:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği yapacak
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PYD, ABD'ye güvenmemeli'
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Hüsnü Mahalli: 'Bir son değil, bir geçiş olabilir'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin uçan arabasında son gelişmeler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
21 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Emir Çelebi'nin yuttuğu hapın sırrı
15:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PKK’nın feshiyle meşru siyaset yapmanın önü açılmış oldu’
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolapların gizli mesaisi
18:13
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hüsnü Mahalli: “PKK, PYD-YPG ile birleşecek”
18:19
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Süreçte uluslararası aktörlerin rolü
18:33
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünyanın ilk süpersonik ses hızının üstünde uçan yolcu uçağını geliştiren efsane isim
20:40
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/cumhurbaskani-erdogan-daha-aydinlik-bir-gelecek-ulkemizi-bekliyor-1096158352.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün kritik bir eşiği daha aştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün kritik bir eşiği daha aştık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı sona erdi. Gündemde PKK'nın fesih kararı ardından 'Terörsüz Türkiye' hedefi öne çıktı. Erdoğan toplantı... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T19:10+0300
2025-05-12T20:01+0300
türki̇ye
pkk
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı kararı
cumhurbaşkanı adayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095326952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82be8ad57961a9083c8582488abec986.jpg
Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair konuştu.Dünya genelinde yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yolumuzu kesecekler diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz. 23 yıldır hedeflerine giden vizyon ve irade sahibi bir iktidarız. Yaşanan onca acının ardından daha aydınlık bir geleceği milletimizin beklediğine inanıyoruz. İnsanlık olarak son yılların en sancılı günleri yaşadığımız bir gerçektir. Hemen hemen her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz. Yeni küresel düzen halen gizemini koruyor. İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru sürükleniyor. Türkiye bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi her olağanüstü gelişmede rüştünü tekrar tekrar ispat etmektedir. Milletimizin takdiriyle yönetim değişikliğinin isabeti her geçen gün kendini göstermektedir'' dedi.'Türkiye'nin pusulası her zaman aydınlık'Uluslararası belirsizlik ortamında Türkiye'nin istikrarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Kardeş Pakistan halkına desteğimizi ilettik'Hindistan - Pakistan çatışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye'nin gücü ve itibarı giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu gerçeği bir kez daha gördük. Pakistan'la Hindistan arasındaki ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça ilettik. Kardeşim Şerif'le yaptığımız görüşme oldukça önemliydi. Bundan sonraki aşamada da provokasyonlara gelinmemesi konusunda da dostane uyarımızı buradan söylüyorum. Türkiye olarak iyi ve kötü günlerinde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Biz daima barışın, diplomasinin ve diyaloğun yanındayız. Kazancını başkasının kaybından gören anlayışı reddediyoruz. Herkesin kazançlı çıkacağı bir rekabet ortamının olabileceğine inanıyoruz'' açıklamasında bulundu.'Terör örgütü kendini feshetme kararı aldı'PKK'nın silah bırakması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terör örgütü kendini feshetme kararı aldı. Alınan kararı milletimizin kardeşliğinin perçinlenmesi adına değerli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz süreçte bugün kritik eşiği aştık. Terör örgütünün silah bırakma kararını önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu gelişme, terör ve şiddetin tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Emperyalist planlar bu hamleyle büyük darbe alırken, milletimiz ve vatanımız kazanacak. MİT ve ilgili birimlerimiz sürecin sağlıklı ilerlemesi için titizlikle çalışmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz aynı kardeşlik bağıyla kenetlendik. Bu birlikteliğimiz sayesinde ülkemizin gücünü hiçbir güç kıramayacaktır. Sürece katkı sunan tüm siyasi aktörlere, özellikle Sayın Devlet Bahçeli'ye ve basın mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz. Artık terörün neden olduğu acılar geride kalacak, inşallah yüreklerin yandığı günler bir daha yaşanmayacaktır. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin kapsamlı açıklamalar yapılacaktır'' şeklinde konuştu.Rusya - Ukrayna krizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulunması yönünde konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkknin-fesih-karariyla-ilgili-bahceliden-ilk-aciklama-1096153554.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095326952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed008db975a6858d806a3913825c6412.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pkk, recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararı, cumhurbaşkanı adayı
pkk, recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararı, cumhurbaşkanı adayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün kritik bir eşiği daha aştık

19:10 12.05.2025 (güncellendi: 20:01 12.05.2025)
© AA / Emin SansarErdoğan: Bin yıldır bu topraklardayız, nice asırlar boyunca yine burada olacağız
Erdoğan: Bin yıldır bu topraklardayız, nice asırlar boyunca yine burada olacağız - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
© AA / Emin Sansar
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı sona erdi. Gündemde PKK'nın fesih kararı ardından 'Terörsüz Türkiye' hedefi öne çıktı. Erdoğan toplantı sonrası Rusya - Ukrayna krizi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair konuştu.
Dünya genelinde yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yolumuzu kesecekler diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz. 23 yıldır hedeflerine giden vizyon ve irade sahibi bir iktidarız. Yaşanan onca acının ardından daha aydınlık bir geleceği milletimizin beklediğine inanıyoruz. İnsanlık olarak son yılların en sancılı günleri yaşadığımız bir gerçektir. Hemen hemen her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz. Yeni küresel düzen halen gizemini koruyor. İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru sürükleniyor. Türkiye bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi her olağanüstü gelişmede rüştünü tekrar tekrar ispat etmektedir. Milletimizin takdiriyle yönetim değişikliğinin isabeti her geçen gün kendini göstermektedir'' dedi.

'Türkiye'nin pusulası her zaman aydınlık'

Uluslararası belirsizlik ortamında Türkiye'nin istikrarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Milletimizin şu gerçeği gördüğüne inanıyorum. Türkiye'nin kaptan köşkü liyakatlı, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir. Şu an bizleri takip eden vatandaşlarımın şunu bilmesini istiyorum. Dünyanın içinden geçtiği süreç sizleri endişelendirmesin. Yatırımcılarımız kesinlikle kaygıya kapılmasın. Türkiye'nin pusulası her zaman aydınlık gelecekleri gösteriyor.

'Kardeş Pakistan halkına desteğimizi ilettik'

Hindistan - Pakistan çatışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye'nin gücü ve itibarı giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu gerçeği bir kez daha gördük. Pakistan'la Hindistan arasındaki ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça ilettik. Kardeşim Şerif'le yaptığımız görüşme oldukça önemliydi. Bundan sonraki aşamada da provokasyonlara gelinmemesi konusunda da dostane uyarımızı buradan söylüyorum. Türkiye olarak iyi ve kötü günlerinde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Biz daima barışın, diplomasinin ve diyaloğun yanındayız. Kazancını başkasının kaybından gören anlayışı reddediyoruz. Herkesin kazançlı çıkacağı bir rekabet ortamının olabileceğine inanıyoruz'' açıklamasında bulundu.

'Terör örgütü kendini feshetme kararı aldı'

PKK'nın silah bırakması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terör örgütü kendini feshetme kararı aldı. Alınan kararı milletimizin kardeşliğinin perçinlenmesi adına değerli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz süreçte bugün kritik eşiği aştık. Terör örgütünün silah bırakma kararını önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu gelişme, terör ve şiddetin tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Emperyalist planlar bu hamleyle büyük darbe alırken, milletimiz ve vatanımız kazanacak. MİT ve ilgili birimlerimiz sürecin sağlıklı ilerlemesi için titizlikle çalışmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz aynı kardeşlik bağıyla kenetlendik. Bu birlikteliğimiz sayesinde ülkemizin gücünü hiçbir güç kıramayacaktır. Sürece katkı sunan tüm siyasi aktörlere, özellikle Sayın Devlet Bahçeli'ye ve basın mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz. Artık terörün neden olduğu acılar geride kalacak, inşallah yüreklerin yandığı günler bir daha yaşanmayacaktır. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin kapsamlı açıklamalar yapılacaktır'' şeklinde konuştu.

Rusya - Ukrayna krizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulunması yönünde konuştu:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Biraz önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüşmemiz oldu. Değerli dostum Trump'ın sıcak çatışmaları diplomasi yoluyla çözme çabasını destekliyoruz. Rusya-Ukrayna krizine 2022'de çözüm bulmaya yaklaşmıştık ancak maalesef bu gerçekleşmedi. Mevcut durumda Rusya, Ukrayna, Amerika ve Avrupa, görüşmelerin yapılması konusunda mutabık kaldılar. Bu görüşmelere katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacağımızı ilettik. Yeni bir fırsat penceresi açıldı. Umarım bu sefer bu fırsat heba edilmez.

Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
TÜRKİYE
PKK'nın fesih kararıyla ilgili Bahçeli'den ilk açıklama
16:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала