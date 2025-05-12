https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/cekmekoyde-insaat-alaninda-gocuk-mahsur-kalanlari-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-1096150435.html
Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları başladı, ekipler zamanla yarışıyor
Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları başladı, ekipler zamanla yarışıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçük altında kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T14:25+0300
2025-05-12T14:25+0300
2025-05-12T14:36+0300
türki̇ye
çekmeköy
inşaat
i̇nşaat
inşaat işçisi
mahsur kalma
göçük
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İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Çekmeköy ilçesinin Reşadiye Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi.Ekipler zamana karşı yarışıyorGöçük altında işçilerin kalmış olabileceği bilgisi üzerine ekipler arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Alanda güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri giriş-çıkışlara kapatıldı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay yerinde bulunan yetkililerin gelişmelere ilişkin kısa süre içerisinde kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/amasyada-44-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1096148159.html
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çekmeköy, inşaat, i̇nşaat, inşaat işçisi, mahsur kalma, göçük
çekmeköy, inşaat, i̇nşaat, inşaat işçisi, mahsur kalma, göçük
Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları başladı, ekipler zamanla yarışıyor
14:25 12.05.2025 (güncellendi: 14:36 12.05.2025)
İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçük altında kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Çekmeköy ilçesinin Reşadiye Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi.
Ekipler zamana karşı yarışıyor
Göçük altında işçilerin kalmış olabileceği bilgisi üzerine ekipler arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Alanda güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri giriş-çıkışlara kapatıldı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay yerinde bulunan yetkililerin gelişmelere ilişkin kısa süre içerisinde kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.