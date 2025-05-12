https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/cekmekoyde-insaat-alaninda-gocuk-mahsur-kalanlari-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-1096150435.html

Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları başladı, ekipler zamanla yarışıyor

Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları başladı, ekipler zamanla yarışıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçük altında kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T14:25+0300

2025-05-12T14:25+0300

2025-05-12T14:36+0300

türki̇ye

çekmeköy

inşaat

i̇nşaat

inşaat işçisi

mahsur kalma

göçük

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İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Çekmeköy ilçesinin Reşadiye Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi.Ekipler zamana karşı yarışıyorGöçük altında işçilerin kalmış olabileceği bilgisi üzerine ekipler arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Alanda güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri giriş-çıkışlara kapatıldı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay yerinde bulunan yetkililerin gelişmelere ilişkin kısa süre içerisinde kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/amasyada-44-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1096148159.html

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çekmeköy

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çekmeköy, inşaat, i̇nşaat, inşaat işçisi, mahsur kalma, göçük