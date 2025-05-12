https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/misirdan-putinin-ukrayna-ile-istanbulda-gorusme-onerisine-ovgu-1096158993.html

Mısır’dan Putin'in Ukrayna ile İstanbul'da görüşme önerisine övgü

Mısır’dan Putin'in Ukrayna ile İstanbul'da görüşme önerisine övgü

Sputnik Türkiye

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Rusya lideri Putin’in Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul’da görüşme önerisine ilişkin övgü içerikli bir açıklama yaptı. 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T20:22+0300

2025-05-12T20:22+0300

2025-05-12T20:22+0300

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rusya

vladimir putin

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doğrudan görüşme

i̇stanbul

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övgü

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mısır, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ile Ukrayna arasında 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan görüşmeler yapılması yönündeki önerisini büyük bir takdirle karşıladı.Açıklamada, “Mısır Arap Cumhuriyeti, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik yapıcı diplomatik çabaları ve temasları ve Rusya tarafının 15 Mayıs'ta Ukrayna ile doğrudan görüşmeler yapma önerisini büyük bir takdirle karşılamaktadır” ifadelerine yer verildi.Rus lider Putin, Pazar günü yaptığı açıklamada, Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere 15 Mayıs'ta İstanbul'da devam etmeyi teklif etiklerini belirtmişti.Putin, İstanbul’da Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylemişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Ukrayna'ya doğrudan müzakerelere İstanbul'da devam etmeyi öneren Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.Kremlin'den yapılan açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın bu önerisine tam destek vererek, İstanbul'da buna ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organizasyonu ve yürütülmesi konusunda elinden gelen her türlü yardımı sağlayacak" denmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/peskov-putin-on-kosulsuz-muzakerelerle-ilgili-tutumunu-acik-ve-net-sekilde-ortaya-koydu-1096153203.html

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