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SON DAKİKA | PKK kendini feshetti: Karar duyuruldu
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II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
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Milyonlarca kadını ilgilendiriyor: Ev kadınlarına emeklilik desteği gündemde
Milyonlarca kadını ilgilendiriyor: Ev kadınlarına emeklilik desteği gündemde
Sputnik Türkiye
Ev kadınlarına emeklilik için düğmeye basılıyor. Devlet, isteğe bağlı sigortayla emekliliğe adım atacak ev kadınlarının primlerinin üçte birini karşılayacak... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T09:04+0300
2025-05-12T09:04+0300
yaşam
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
ev kadınlarına emeklilik hakkı
ev kadını
emeklilik
devlet desteği
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Ev kadınları için emeklilikte devlet desteği üzerinde çalışılıyor. İsteğe bağlı sigorta kapsamında sisteme dahil edilen ev kadınları için en az 15 yıl sürecek prim ödemelerine devletin de katkı sunacak.Sabah gazetesinde Önder Yılmaz'ın haberine göre Çalışma, Aile, Hazine ve Maliye ile Sağlık Bakanlıklarının ortak yürüttüğü proje, 2025 yılı Ekim ayında başlatılacak. Uygulamanın altyapısının tamamlanmasının ardından sistemin 2028 yılında devreye girmesi planlanıyor.Primlerin üçte biri devlettenDevlet katkısı, ödenecek primin üçte biri kadar olacak şekilde planlanıyor. Bu destek, asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Ancak daha yüksek prim ödeyen kadınlar, buna bağlı olarak daha yüksek emekli maaşı alabilecek.Düzenleme kapsamında sistemden şu kişilerin yararlanması gündemde:• Sosyal güvencesi olmayanlar,• Sigortalı çalışmayanlar,• 18 yaşını doldurmuş olanlar,• Zorunlu olarak sigorta yaptırmasını gerektiren işlerde çalışmayanlar,• Gelir vergisinden muaf olduğunu belgeleyen kadınlarMevcut durum nasıldı?Halihazırda ev kadınları isteğe bağlı sigorta yoluyla prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu sistemde prim tutarını kadınlar kendi belirliyor. Ancak 9 bin gün prim ödeme ve 58 yaş şartı bulunuyor. Ödenecek prim miktarı, brüt asgari ücretin en az yüzde 32’si, en fazla ise 7,5 katının yüzde 32’si arasında değişiyor. Ne kadar yüksek prim ödenirse, bağlanacak emekli maaşı da o oranda yükseliyor.
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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, ev kadınlarına emeklilik hakkı, ev kadını, emeklilik, devlet desteği
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, ev kadınlarına emeklilik hakkı, ev kadını, emeklilik, devlet desteği

Milyonlarca kadını ilgilendiriyor: Ev kadınlarına emeklilik desteği gündemde

09:04 12.05.2025
© AAMemur maaş zammı
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
© AA
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Ev kadınlarına emeklilik için düğmeye basılıyor. Devlet, isteğe bağlı sigortayla emekliliğe adım atacak ev kadınlarının primlerinin üçte birini karşılayacak formül için çalışıyor.
Ev kadınları için emeklilikte devlet desteği üzerinde çalışılıyor. İsteğe bağlı sigorta kapsamında sisteme dahil edilen ev kadınları için en az 15 yıl sürecek prim ödemelerine devletin de katkı sunacak.
Sabah gazetesinde Önder Yılmaz'ın haberine göre Çalışma, Aile, Hazine ve Maliye ile Sağlık Bakanlıklarının ortak yürüttüğü proje, 2025 yılı Ekim ayında başlatılacak. Uygulamanın altyapısının tamamlanmasının ardından sistemin 2028 yılında devreye girmesi planlanıyor.

Primlerin üçte biri devletten

Devlet katkısı, ödenecek primin üçte biri kadar olacak şekilde planlanıyor. Bu destek, asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Ancak daha yüksek prim ödeyen kadınlar, buna bağlı olarak daha yüksek emekli maaşı alabilecek.
Düzenleme kapsamında sistemden şu kişilerin yararlanması gündemde:

• Sosyal güvencesi olmayanlar,
• Sigortalı çalışmayanlar,
• 18 yaşını doldurmuş olanlar,
• Zorunlu olarak sigorta yaptırmasını gerektiren işlerde çalışmayanlar,
• Gelir vergisinden muaf olduğunu belgeleyen kadınlar

Mevcut durum nasıldı?

Halihazırda ev kadınları isteğe bağlı sigorta yoluyla prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu sistemde prim tutarını kadınlar kendi belirliyor. Ancak 9 bin gün prim ödeme ve 58 yaş şartı bulunuyor. Ödenecek prim miktarı, brüt asgari ücretin en az yüzde 32’si, en fazla ise 7,5 katının yüzde 32’si arasında değişiyor. Ne kadar yüksek prim ödenirse, bağlanacak emekli maaşı da o oranda yükseliyor.
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