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Ev sahibi ile kiracı davasında mahkemeden dikkat çeken karar çıktı
Ev sahibi ile kiracı davasında mahkemeden dikkat çeken karar çıktı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan uyuşmazlıkta mahkeme, bilirkişi raporunu dikkate alarak kirayı 10 bin TL’ye çıkardı. Yargılama masrafları da... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T08:46+0300
2025-05-12T08:46+0300
yaşam
milliyet
tekirdağ
ev sahibi
kiracı
kira anlaşmazlığı
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Ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan tahliye ve kira artışına ilişkin anlaşmazlıklar, kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Bu kez Tekirdağ’da görülen bir dava dikkat çekti. Mahkeme, önce bilirkişi atayarak kira tespiti yapılmasını istedi, ardından önemli bir karara imza attı.Milliyet gazetesinin haberine göre olay, bir kişinin 2019 yılında evini 800 TL’ye kiraya vermesiyle başladı. Ev sahibinin kızı da başka bir dairede kiracı olarak oturuyordu. Zaman içinde kızının oturduğu ev hakkında yıkım kararı verildi. Bunun üzerine ev sahibi, kendi kiracısına ihtarname göndererek evden çıkmasını istedi. Kiracı evi boşaltmayınca, ev sahibinin kızı İstanbul’da 12 bin 500 TL kira ile başka bir eve taşınmak zorunda kaldı.Bu süreçte, Tekirdağ’daki dairede 2 bin 500 TL’ye oturmaya devam eden kiracı için ev sahibi kira artışı talep etti. Öncelikle arabuluculuğa başvuruldu ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Konu mahkemeye taşındı.Bilirkişi: Kira rayicin altında kaldıMahkeme, kira tespiti için bilirkişi görevlendirdi. Uzman, mali müşavir ve konut değerlendirme bilirkişilerinden oluşan heyet, dairenin kira bedelinin bulunduğu bölgedeki rayiç değerlerin altında olduğunu tespit etti. Raporlarda ev sahibinin talep ettiği 10 bin TL’lik kira bedelinin yerinde olduğu ifade edildi.Mahkeme 10 bin TL kira bedeline hükmettiYargılama sürecinde hazırlanan bilirkişi raporunda, yeni kira bedelinin 10 bin 480 TL olabileceği belirtildi. Hakimin takdirine bırakılan yüzde 10’luk hakkaniyet indirimi dikkate alınarak, mahkeme 04.02.2024 tarihi itibarıyla kiranın 10 bin TL olarak belirlenmesine karar verdi.Ayrıca, yargılama giderleri, vekalet ücreti ve diğer tüm masrafların kiracı tarafından ödenmesine hükmedildi. Mahkemeden bu yöndeki karar 14.11.2024 tarihinde çıktı.5 yıl sonra kira tespit davası açılabiliyorHukukçular, kiraya verilen taşınmazlarda 5 yılını dolduran her kiracıya karşı kira tespit davası açılabileceğini belirtiyor. Ancak bu süreçte arabuluculuğa başvurulmuş olması gerekiyor. Bu davada, arabuluculukta uzlaşma sağlanamamış ve kira, mahkeme kararıyla 10 bin TL’ye çıkarılmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/kentsel-donusumde-sona-gelindi-bakan-kurum-evlerine-yerlesenleri-paylasti-1096138414.html
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milliyet, tekirdağ, ev sahibi , kiracı, kira anlaşmazlığı
milliyet, tekirdağ, ev sahibi , kiracı, kira anlaşmazlığı

Ev sahibi ile kiracı davasında mahkemeden dikkat çeken karar çıktı

08:46 12.05.2025
© AATOKİ iş yeri ve konut satışı
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© AA
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Tekirdağ'da kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan uyuşmazlıkta mahkeme, bilirkişi raporunu dikkate alarak kirayı 10 bin TL’ye çıkardı. Yargılama masrafları da kiracıya yüklendi.
Ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan tahliye ve kira artışına ilişkin anlaşmazlıklar, kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Bu kez Tekirdağ’da görülen bir dava dikkat çekti. Mahkeme, önce bilirkişi atayarak kira tespiti yapılmasını istedi, ardından önemli bir karara imza attı.
Milliyet gazetesinin haberine göre olay, bir kişinin 2019 yılında evini 800 TL’ye kiraya vermesiyle başladı. Ev sahibinin kızı da başka bir dairede kiracı olarak oturuyordu. Zaman içinde kızının oturduğu ev hakkında yıkım kararı verildi. Bunun üzerine ev sahibi, kendi kiracısına ihtarname göndererek evden çıkmasını istedi. Kiracı evi boşaltmayınca, ev sahibinin kızı İstanbul’da 12 bin 500 TL kira ile başka bir eve taşınmak zorunda kaldı.
Bu süreçte, Tekirdağ’daki dairede 2 bin 500 TL’ye oturmaya devam eden kiracı için ev sahibi kira artışı talep etti. Öncelikle arabuluculuğa başvuruldu ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Konu mahkemeye taşındı.

Bilirkişi: Kira rayicin altında kaldı

Mahkeme, kira tespiti için bilirkişi görevlendirdi. Uzman, mali müşavir ve konut değerlendirme bilirkişilerinden oluşan heyet, dairenin kira bedelinin bulunduğu bölgedeki rayiç değerlerin altında olduğunu tespit etti. Raporlarda ev sahibinin talep ettiği 10 bin TL’lik kira bedelinin yerinde olduğu ifade edildi.

Mahkeme 10 bin TL kira bedeline hükmetti

Yargılama sürecinde hazırlanan bilirkişi raporunda, yeni kira bedelinin 10 bin 480 TL olabileceği belirtildi. Hakimin takdirine bırakılan yüzde 10’luk hakkaniyet indirimi dikkate alınarak, mahkeme 04.02.2024 tarihi itibarıyla kiranın 10 bin TL olarak belirlenmesine karar verdi.
Ayrıca, yargılama giderleri, vekalet ücreti ve diğer tüm masrafların kiracı tarafından ödenmesine hükmedildi. Mahkemeden bu yöndeki karar 14.11.2024 tarihinde çıktı.

5 yıl sonra kira tespit davası açılabiliyor

Hukukçular, kiraya verilen taşınmazlarda 5 yılını dolduran her kiracıya karşı kira tespit davası açılabileceğini belirtiyor. Ancak bu süreçte arabuluculuğa başvurulmuş olması gerekiyor. Bu davada, arabuluculukta uzlaşma sağlanamamış ve kira, mahkeme kararıyla 10 bin TL’ye çıkarılmış oldu.
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