https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/meteoroloji-uyardi-bu-hafta-hava-nasil-olacak-1096136909.html
Meteoroloji uyardı: Bu hafta hava nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı: Bu hafta hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, Rusya'dan gelen serin hava dalgası yeni haftada Türkiye'yi etkisi altına alacak. Sıcaklıklar 7-8 derece... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T00:55+0300
2025-05-12T00:55+0300
2025-05-12T00:55+0300
türki̇ye
rusya
kuzey ege
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
türkiye
hava
sıcak hava
hava kirliliği
hava saldırısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bu hafta Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.Meteoroloji, Rusya'dan gelen serin hava dalgası nedeniyle Türkiye genelinde sıcaklıkların 7-8 derece düşeceğini ve özellikle Marmara, Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanakların görüleceğini açıkladı. 12 Mayıs Pazartesi günü İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale başta olmak üzere birçok ilde şiddetli yağış beklenirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali olduğu vurgulandı. Uzmanlar, ani sel ve dolu riskine karşı halkı tedbirli olmaya çağırırken, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı.12 Mayıs pazartesi hava durumu nasıl?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-yagis-firtina-ve-toz-tasinimi-geliyor-1096123434.html
türki̇ye
rusya
kuzey ege
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rusya, kuzey ege, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava saldırısı, hava sıcaklığı, dünya meteoroloji örgütü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası, meteoroloji 1. bölge müdürlüğü i̇stanbul bölge tahmin ve erken uyarı merkezi
rusya, kuzey ege, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava saldırısı, hava sıcaklığı, dünya meteoroloji örgütü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası, meteoroloji 1. bölge müdürlüğü i̇stanbul bölge tahmin ve erken uyarı merkezi
Meteoroloji uyardı: Bu hafta hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, Rusya'dan gelen serin hava dalgası yeni haftada Türkiye'yi etkisi altına alacak. Sıcaklıklar 7-8 derece birden düşerken, özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bu hafta Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.
Meteoroloji, Rusya'dan gelen serin hava dalgası nedeniyle Türkiye genelinde sıcaklıkların 7-8 derece düşeceğini ve özellikle Marmara, Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanakların görüleceğini açıkladı.
12 Mayıs Pazartesi günü İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale başta olmak üzere birçok ilde şiddetli yağış beklenirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali olduğu vurgulandı. Uzmanlar, ani sel ve dolu riskine karşı halkı tedbirli olmaya çağırırken, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı.
12 Mayıs pazartesi hava durumu nasıl?
İstanbul:
9°C / 21°C, parçalı bulutlu (sağanak riski öğleden sonra).
İzmir:
15°C / 26°C, az bulutlu.
Ankara:
9°C / 22°C, yerel sağanak gece etkili.
Antalya:
18°C / 25°C, sabah puslu, akşam rüzgarlı.
Erzurum:
6°C / 20°C, kar yağışı
yüksek kesimlerde.