https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/meteoroloji-uyardi-bu-hafta-hava-nasil-olacak-1096136909.html

Meteoroloji uyardı: Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: Bu hafta hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, Rusya'dan gelen serin hava dalgası yeni haftada Türkiye'yi etkisi altına alacak. Sıcaklıklar 7-8 derece... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

rusya

kuzey ege

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

türkiye

hava

sıcak hava

hava kirliliği

hava saldırısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bu hafta Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.Meteoroloji, Rusya'dan gelen serin hava dalgası nedeniyle Türkiye genelinde sıcaklıkların 7-8 derece düşeceğini ve özellikle Marmara, Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanakların görüleceğini açıkladı. 12 Mayıs Pazartesi günü İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale başta olmak üzere birçok ilde şiddetli yağış beklenirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali olduğu vurgulandı. Uzmanlar, ani sel ve dolu riskine karşı halkı tedbirli olmaya çağırırken, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı.12 Mayıs pazartesi hava durumu nasıl?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-yagis-firtina-ve-toz-tasinimi-geliyor-1096123434.html

türki̇ye

rusya

kuzey ege

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