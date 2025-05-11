https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-yagis-firtina-ve-toz-tasinimi-geliyor-1096123434.html

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Mayıs 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı uyarıları yapıldı. Hangi şehirde ne bekleniyor? İşte detaylı hava durumu tahmini ve bölge bölge uyarılar.

2025-05-11T08:44+0300

2025-05-11T08:44+0300

2025-05-11T08:44+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Mayıs 2025 tarihli hava durumu tahmin raporuna göre Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması bekleniyor. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bazı kesimlerde yağışların kuvvetli olması beklenirken, toz taşınımı ve fırtına gibi olumsuz hava olayları için de uyarılar yapıldı.Hangi bölgelerde yağış var?Bugün, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya'nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında dikkat çeken değişimKuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması bekleniyor. Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.Rüzgar fırtına şeklinde esecekRüzgar, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.⚠️ Meteoroloji'den Önemli Uyarılar:Marmara BölgesiBalıkesir - 22°C - Parçalı ve çok bulutluEdirne - 23°C - Parçalı bulutluİstanbul - 20°C - Parçalı ve çok bulutluKırklareli - 21°C - Parçalı bulutluEge BölgesiAfyonkarahisar - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDenizli - 29°C - Parçalı ve çok bulutluİzmir - 28°C - Parçalı bulutluMuğla - 27°C - Parçalı bulutluAkdeniz BölgesiAdana - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya - 26°C - Parçalı ve yer yer çok bulutluBurdur - 26°C - Parçalı ve çok bulutluHatay - 31°C - Parçalı ve çok bulutluİç Anadolu BölgesiAnkara - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNevşehir - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKaradeniz BölgesiBolu - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKastamonu - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Zonguldak - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıAmasya - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıArtvin - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu Anadolu BölgesiErzurum - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kars - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Malatya - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu Anadolu BölgesiDiyarbakır - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGaziantep - 31°C - Parçalı ve çok bulutluMardin - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSiirt - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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