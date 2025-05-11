Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
© AA / Halil İbrahim SincarMardin'de etkili olan sağanak, fırtına ve toz taşınımı
© AA / Halil İbrahim Sincar
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Meteoroloji hava durumu tahminlerine yağışların Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısında yağış beklenmiyor. Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Mayıs 2025 tarihli hava durumu tahmin raporuna göre Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması bekleniyor. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bazı kesimlerde yağışların kuvvetli olması beklenirken, toz taşınımı ve fırtına gibi olumsuz hava olayları için de uyarılar yapıldı.
Hangi bölgelerde yağış var?
Bugün, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya'nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında dikkat çeken değişim
Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması bekleniyor. Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Rüzgar fırtına şeklinde esecek
Rüzgar, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
⚠️ Meteoroloji'den Önemli Uyarılar:
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı sel, su baskını, yıldırım gibi risklere karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunmalı.
Toz Taşınımı Uyarısı: Güneydoğu Anadolu’da beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düşebilir, hava kalitesi bozulabilir. Solunum sorunları olanlar için dikkatli olunması öneriliyor.
Marmara Bölgesi
Balıkesir - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu
Edirne - 23°C - Parçalı bulutlu
İstanbul - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli - 21°C - Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi
Afyonkarahisar - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu
İzmir - 28°C - Parçalı bulutlu
Muğla - 27°C - Parçalı bulutlu
Denizli - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu
İzmir - 28°C - Parçalı bulutlu
Muğla - 27°C - Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Adana - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 26°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Burdur - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu
Hatay - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu
Antalya - 26°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Burdur - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu
Hatay - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Ankara - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Karadeniz Bölgesi
Bolu - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Zonguldak - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Amasya - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kars - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Malatya - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu
Mardin - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı