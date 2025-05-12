https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/meteoroloji-4-bolge-icin-saat-verdi-siddetli-yagis-ve-kuvvetli-ruzgara-dikkat-1096137085.html

Meteoroloji 4 bölge için saat verdi: Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat

Meteoroloji 4 bölge için saat verdi: Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 12 Mayıs Pazartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da kuvvetli yağış, Doğu’da ise şiddetli rüzgar uyarısı yaptı.

2025-05-12T06:47+0300

2025-05-12T06:47+0300

2025-05-12T06:47+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’da ise rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile bazı iç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Sel ve ani su baskınlarına dikkatMeteoroloji, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların ve yetkililerin hazırlıklı olması uyarısında bulunuldu.MARMARABalıkesir: 23°C, Parçalı bulutluEdirne: 23°C, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul: 21°C, Parçalı bulutluKırklareli: 21°C, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNot: Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEAfyonkarahisar: 21°C, Parçalı bulutluDenizli: 27°C, Parçalı bulutluİzmir: 26°C, Parçalı bulutluMuğla: 24°C, Parçalı bulutluNot: Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.AKDENİZAdana: 30°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya: 25°C, Parçalı bulutluHatay: 31°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIsparta: 24°C, Parçalı bulutluİÇ ANADOLUAnkara: 22°C, Parçalı bulutluEskişehir: 22°C, Parçalı bulutluKonya: 23°C, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNevşehir: 20°C, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNot: Bölgenin güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde pus ve sis görülebilir.BATI KARADENİZBolu: 20°C, Parçalı bulutluKastamonu: 21°C, Parçalı bulutluSinop: 17°C, Parçalı bulutluZonguldak: 16°C, Parçalı bulutluNot: Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıArtvin: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğleden sonra yerel kuvvetliSamsun: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğleden sonra yerel kuvvetliNot: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’de öğle saatlerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUErzurum: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetliKars: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetliMalatya: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNot: Bölge genelinde yağış bekleniyor. Bingöl ve Muş çevrelerinde öğle saatlerinde yağışların kuvvetli olması, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 30-50 km/s hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGaziantep: 30°C, Parçalı bulutluMardin: 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSiirt: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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