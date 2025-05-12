https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/bir-raki-grubuna-zam-yeni-raki-fiyatlari-duyuruldu-1096146127.html

Bir rakı grubuna zam: Yeni rakı fiyatları duyuruldu

Bir rakı grubuna zam: Yeni rakı fiyatları duyuruldu

Sputnik Türkiye

Mey rakı grubuna maliyet kaynaklı zam yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan güncel rakı fiyatları listesine göre, 35’lik en ucuz rakı 549 TL, 70'lik en pahalı... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T11:29+0300

2025-05-12T11:29+0300

2025-05-12T11:30+0300

ekonomi̇

rakı

erol dündar

zam

rakıya zam

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Mey rakı grubuna zam geldiğini duyurdu. Zam kararı “maliyet artışı” gerekçesiyle alındı.Erol Dündar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Mey rakı grubuna maliyet zammı geldi.”Rakı fiyatları ne kadar?Paylaşımıyla birlikte zamlı rakı fiyatları listesini de yayımladı. Paylaşılan güncel tavsiye edilen satış fiyatı listesine göre, Mey grubunun 35 cl'lik en ucuz rakısı 549 TL’den satılmaya başlandı. 7O cl’lik rakının fiyatı ise 1495 TL’ye kadar çıkıyor.Rakı fiyatları, ürünlerin hacmine ve üretim yöntemine göre farklılık gösteriyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen ya da özel serilere ait rakıların fiyatları daha yüksek seyrederken, standart üretim olanlar daha uygun fiyatlı olarak raflarda yer alıyor.

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