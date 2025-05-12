https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/ab-ve-ingiltere-savunma-ve-guvenlik-anlasmasi-hazirliyor-1096139466.html
‘AB ve İngiltere savunma ve güvenlik anlaşması hazırlıyor’
‘AB ve İngiltere savunma ve güvenlik anlaşması hazırlıyor’
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin önümüzdeki hafta Londra'yı Avrupa savunma politikasının bir parçası haline getirebilecek ortak bir savunma ve güvenlik... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T08:39+0300
2025-05-12T08:39+0300
2025-05-12T08:47+0300
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İngiliz Times gazetesi, AB ve İngiltere’nin önümüzdeki hafta savunma ve güvenlik anlaşmasını duyuracağını yazdı.Söz konusu anlaşmada, Londra ve Brüksel'in özellikle Ukrayna'daki çatışma bağlamında, belirleyici bir an ve son dönemlerin en büyük tehdidiyle karşı karşıya olduğu ifade edildiği aktarılırken bu sorunun arz ettiği ciddiyetin benzersiz ve iddialı yeni bir güvenlik anlaşması gerektirdiği savunuldu.Yazıda, “İngiltere ve AB, Brexit'ten bu yana İngiltere'nin AB ile yakın noktaya gelmesine yol açacak geniş kapsamlı bir anlaşmanın parçası olarak önümüzdeki hafta bir savunma ve güvenlik anlaşması açıklayacak” ifadesine yer verildi.Anlaşmanın bir parçası olarak AB, İngiltere’nin birliğin ortak güvenlik ve savunma politikasına katılımına izin veriyor. Bu politika, diğer hususların yanı sıra, barışı koruma misyonlarına ve Avrupa ülkelerinin kolektif meşru müdafaasına katılmak üzere görevlendirilen Avrupa birliklerinin yönlendirilmesini de içeriyor.Belgede ayrıca, birliklerin ve malzemenin Avrupa topraklarında hızlı ve engelsiz bir şekilde hareket etmesini sağlamak üzere askeri hareketliliği arttırmaya yönelik işbirliğini güçlendirme taahhüdünü içeriyor. Anlaşmanın bir parçası olarak İngiltere, AB'nin her türlü kriz yönetimi tatbikatına katılabilecek.ABD'nin NATO himayesinde harekete geçilmesine izin vermeyi reddetmesi durumunda birlikte çalışmak için bir mekanizma öngören anlaşmanın bir parçası olarak taraflar, başta Rusya, Batı Balkanlar ve Doğu Avrupa olmak üzere ortak ilgi alanlarında yılda iki kez stratejik istişarelerde bulunmakla yükümlü olduğu aktarıldı.Bununla birlikte Brüksel'in Londra'yı Avrupa Konseyi de dâhil AB içi toplantılara katılmaya davet etmesine yönelik bir mekanizma içerdiği de bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/yabanci-politikacilar-putinin-dogrudan-muzakere-onerisini-degerlendirdi-kalici-baris-yonunde-atilan-1096138260.html
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i̇ngiltere, avrupa birliği, güvenlik, savunma, ukrayna, abd
i̇ngiltere, avrupa birliği, güvenlik, savunma, ukrayna, abd
‘AB ve İngiltere savunma ve güvenlik anlaşması hazırlıyor’
08:39 12.05.2025 (güncellendi: 08:47 12.05.2025)
Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin önümüzdeki hafta Londra'yı Avrupa savunma politikasının bir parçası haline getirebilecek ortak bir savunma ve güvenlik anlaşması sunacağı belirtildi.
İngiliz Times
gazetesi, AB ve İngiltere
’nin önümüzdeki hafta savunma ve güvenlik anlaşmasını duyuracağını yazdı.
Söz konusu anlaşmada, Londra ve Brüksel'in özellikle Ukrayna'daki çatışma bağlamında, belirleyici bir an ve son dönemlerin en büyük tehdidiyle karşı karşıya olduğu ifade edildiği aktarılırken bu sorunun arz ettiği ciddiyetin benzersiz ve iddialı yeni bir güvenlik anlaşması gerektirdiği savunuldu.
Yazıda, “İngiltere ve AB, Brexit'ten bu yana İngiltere'nin AB ile yakın noktaya gelmesine yol açacak geniş kapsamlı bir anlaşmanın parçası olarak önümüzdeki hafta bir savunma ve güvenlik anlaşması açıklayacak” ifadesine yer verildi.
Anlaşmanın bir parçası olarak AB, İngiltere’nin birliğin ortak güvenlik ve savunma politikasına katılımına izin veriyor. Bu politika, diğer hususların yanı sıra, barışı koruma misyonlarına ve Avrupa ülkelerinin kolektif meşru müdafaasına katılmak üzere görevlendirilen Avrupa birliklerinin yönlendirilmesini de içeriyor.
Belgede ayrıca, birliklerin ve malzemenin Avrupa topraklarında hızlı ve engelsiz bir şekilde hareket etmesini sağlamak üzere askeri hareketliliği arttırmaya yönelik işbirliğini güçlendirme taahhüdünü içeriyor. Anlaşmanın bir parçası olarak İngiltere, AB'nin her türlü kriz yönetimi tatbikatına katılabilecek.
ABD'nin NATO himayesinde harekete geçilmesine izin vermeyi reddetmesi durumunda birlikte çalışmak için bir mekanizma öngören anlaşmanın bir parçası olarak taraflar, başta Rusya, Batı Balkanlar ve Doğu Avrupa olmak üzere ortak ilgi alanlarında yılda iki kez stratejik istişarelerde bulunmakla yükümlü olduğu aktarıldı.
Bununla birlikte Brüksel'in Londra'yı Avrupa Konseyi de dâhil AB içi toplantılara katılmaya davet etmesine yönelik bir mekanizma içerdiği de bildirildi.