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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/kurban-bayrami-ikramiyesi-almak-isteyen-yeni-emekliler-dikkat-31-mayis-son-sansiniz-1096140026.html
Kurban Bayramı ikramiyesi almak isteyen yeni emekliler dikkat: 31 Mayıs son şansınız
Kurban Bayramı ikramiyesi almak isteyen yeni emekliler dikkat: 31 Mayıs son şansınız
Sputnik Türkiye
2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 4 bin TL olarak belirlendi. SGK’nın detaylı ödeme takvimi henüz açıklanmasa da ödemelerin 2 Haziran haftasında... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T09:11+0300
2025-05-12T09:23+0300
ekonomi̇
kurban bayramı
emekli bayram ikramiyesi
bayram
ikramiye
emekli ikramiyesi
bayram ikramiyesi
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2025 Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emeklilerin gözü bu yıl verilecek olan bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda 4.000 TL olarak açıklanan emekli ikramiyesi bu bayram için de aynı şekilde belirlendi. Ancak SGK’dan henüz resmi ödeme takvimi duyurusu gelmedi.Geçen yıl Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılmıştı. Bu yıl ise bayramın 6 Haziran’da başlaması nedeniyle ikramiye ödemelerinin 2 Haziran haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.İkramiyeden kimler yararlanacak?SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri, bayram öncesi yapılacak bu ödemeden yararlanacak. Ayrıca SGK’dan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ya da sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ikramiye verilecek.Bununla birlikte şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ödeme alacak.Ancak 65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlar bu ikramiyeden faydalanamayacak. Aynı şekilde banka sandıkları ve TOBB gibi özel sandıklardan emekli olanlara da ödeme yapılmayacak.İkramiye tutarı herkese eşit değilSGK uzmanı İsa Karakaş, ödemelerin eşit olmadığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:“İş göremezlik geliri alanlar ve dul-yetim aylığı alanlara ödeme, bağlı oldukları oranlar doğrultusunda yapılacak. Örneğin 4.000 TL’lik ikramiyeden %25 oranında yetim aylığı alan bir kız çocuğuna sadece 1.000 TL ödenecek. %50 oranında dul maaşı alan eşe ise 2.000 TL yatırılacak.”Emekli olacaklar 31 Mayıs’a kadar dilekçe vermeliKarakaş ayrıca ikramiye hakkı kazanmak isteyen yeni emeklileri uyardı:“31 Mayıs’a kadar emeklilik dilekçesi SGK’ya ulaşanlar ikramiye hakkı kazanacak. Bu tarihten sonra başvuranlar ödeme alamayacak.”4 bin TL artacak mı?İsa Karakaş, ikramiye tutarında bu bayram bir artış beklemediğini belirterek şunları kaydetti:“Ankara’daki izlenimlerimiz artış olmayacağı yönünde. Umarım yanılırım da emeklilerimiz biraz nefes alır. 2018’de ikramiye ile kurban alınabiliyordu, şimdi maalesef küçük bir oğlak bile alınamıyor.”İkramiye ödeme takvimi SGK tarafından açıklanacakBayrama kısa bir süre kala SGK tarafından detaylı ödeme takvimi açıklanacak. Önceki yıllarda olduğu gibi ödemelerin emeklilik tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/bayram-ikramiyesi-2025-emeklilere-odeme-tarihi-belli-oldu-mu-iste-beklenen-odeme-takvimi-1096093661.html
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kurban bayramı, emekli bayram ikramiyesi, bayram, ikramiye, emekli ikramiyesi, bayram ikramiyesi
kurban bayramı, emekli bayram ikramiyesi, bayram, ikramiye, emekli ikramiyesi, bayram ikramiyesi

Kurban Bayramı ikramiyesi almak isteyen yeni emekliler dikkat: 31 Mayıs son şansınız

09:11 12.05.2025 (güncellendi: 09:23 12.05.2025)
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2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 4 bin TL olarak belirlendi. SGK’nın detaylı ödeme takvimi henüz açıklanmasa da ödemelerin 2 Haziran haftasında başlaması bekleniyor. 31 Mayıs’a kadar dilekçe verenler bu ödemeden yararlanabilecek.
2025 Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emeklilerin gözü bu yıl verilecek olan bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda 4.000 TL olarak açıklanan emekli ikramiyesi bu bayram için de aynı şekilde belirlendi. Ancak SGK’dan henüz resmi ödeme takvimi duyurusu gelmedi.
Geçen yıl Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılmıştı. Bu yıl ise bayramın 6 Haziran’da başlaması nedeniyle ikramiye ödemelerinin 2 Haziran haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İkramiyeden kimler yararlanacak?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri, bayram öncesi yapılacak bu ödemeden yararlanacak. Ayrıca SGK’dan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ya da sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ikramiye verilecek.
Bununla birlikte şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ödeme alacak.
Ancak 65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlar bu ikramiyeden faydalanamayacak. Aynı şekilde banka sandıkları ve TOBB gibi özel sandıklardan emekli olanlara da ödeme yapılmayacak.

İkramiye tutarı herkese eşit değil

SGK uzmanı İsa Karakaş, ödemelerin eşit olmadığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:
İş göremezlik geliri alanlar ve dul-yetim aylığı alanlara ödeme, bağlı oldukları oranlar doğrultusunda yapılacak. Örneğin 4.000 TL’lik ikramiyeden %25 oranında yetim aylığı alan bir kız çocuğuna sadece 1.000 TL ödenecek. %50 oranında dul maaşı alan eşe ise 2.000 TL yatırılacak.”

Emekli olacaklar 31 Mayıs’a kadar dilekçe vermeli

Karakaş ayrıca ikramiye hakkı kazanmak isteyen yeni emeklileri uyardı:
31 Mayıs’a kadar emeklilik dilekçesi SGK’ya ulaşanlar ikramiye hakkı kazanacak. Bu tarihten sonra başvuranlar ödeme alamayacak.”

4 bin TL artacak mı?

İsa Karakaş, ikramiye tutarında bu bayram bir artış beklemediğini belirterek şunları kaydetti:
Ankara’daki izlenimlerimiz artış olmayacağı yönünde. Umarım yanılırım da emeklilerimiz biraz nefes alır. 2018’de ikramiye ile kurban alınabiliyordu, şimdi maalesef küçük bir oğlak bile alınamıyor.”

İkramiye ödeme takvimi SGK tarafından açıklanacak

Bayrama kısa bir süre kala SGK tarafından detaylı ödeme takvimi açıklanacak. Önceki yıllarda olduğu gibi ödemelerin emeklilik tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yapılması bekleniyor.
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EKONOMİ
Bayram ikramiyesi 2025: Emeklilere ödeme tarihi belli oldu mu? İşte beklenen ödeme takvimi
9 Mayıs, 13:53
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